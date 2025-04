Wiele kobiet nie wyobraża sobie bez niego życia. Oczyszcza dywany, podłogi, sufit, zbiera niepotrzebny kurza, a czasem wykorzystywany jest do tropienia zaginionych przedmiotów! Tak - chodzi o odkurzacz, z którego korzystamy przynajmniej raz w tygodniu. I chociaż odkurzacz służy do sprzątania, to wiele osób zapomina o tym, że on też potrzebuje czyszczenia. Zobacz, jak w prosty sposób wyczyścić odkurzacz.

Jak wyczyścić odkurzacz - instrukcja krok po kroku

1. Regularnie sprawdzaj stan zbiornika na kurz. Jeśli widzisz, że jest maksymalnie zapełniony, to koniecznie go opróżnij. W przeciwnym wypadku odkurzacz będzie działał słabiej.

Pamiętaj - im bardziej pojemny zbiornik, tym rzadsza konieczność jego wymiany!

2. Raz w miesiącu sprawdź stan filtra. Jeśli możesz go wyjąć, wytrzepać i wyprać, to zrób to. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to koniecznie wymień go przynajmniej raz w roku. Pamiętaj, by wybierać filtry rekomendowane przez producenta odkurzacza.

3. Miejsce, w którym znajduje się filtr i worek przetrzyj wilgotną ścieką, by oczyścić je z kurzu i roztoczy.

4. Ssawki odkurzacza umyj pod bieżącą wodą lub przetrzyj je wilgotną ścierką.

5. Obudowę przetrzyj zwilżoną ścierką z detergentem.

Co zrobić, by z odkurzacza ulatniał się ładny zapach?

Masz wrażenie, że gdy tylko uruchomisz odkurzacz, to zaczyna nieprzyjemnie pachnieć? Jest na to kilka sprawdzonych sposobów:

kup wkłady lub saszetki zapachowe

skropl worek na kurz olejkiem zapachowym

do worka na kurz włóż chusteczkę skroploną olejkiem zapachowym

Jaki odkurzacz wybrać, by jego czyszczenie było proste i przyjemne?

Nie przepadasz za opróżnieniem zbiornika na kurz? Męczy cię czyszczenie filtra? Na szczęście istnieje odkurzacz, który pozwoli ci zapomnieć o zbyt częstym i zbyt mozolnym czyszczeniu. To Electrolux Pure F9 ze zmywalnym filtrem i zbiornikiem na kurz o dużej pojemności (0,7 l).

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o współczesnym stylu życia. Odkurzacz jest bezprzewodowy, a na jednym ładowaniu akumulatora jest w stanie idealne wysprzątać całe mieszkania o powierzchni nawet 180 m2.

Odkurzacz jest też lekki i ergonomiczny. Regulowana rura urządzenia pozwala na dokładne dostosowanie do wzrostu użytkownika, co w połączeniu z odczuwalnym ciężarem 0,9 kg przy module usytuowanym na dole i doskonałym wyważeniu gwarantuje komfort użytkowania bez obciążania kręgosłupa. Niewielka waga urządzenia sprawia, że sprzątanie jest bardzo komfortowe. Dzięki samostojącej konstrukcji bez problemu postawisz odkurzacz w dowolnym miejscu, nie tracąc przestrzeni w mieszkaniu czy szafie!

I co najważniejsze - urządzenie bez żadnych kompromisów rozprawia się z kurzem. Odkurzacz dzięki temu, że posiada wbudowany elastyczny wąż umożliwi w dowolnej chwili łatwe odkurzanie nad meblami oraz pod nimi, a także w wielu miejscach, które do tej pory były problematyczne. Doskonale sprawdzi się jako odkurzacz ręczny do usuwania sierści pupila z kanapy czy fotela, a nawet do posprzątania wnętrza samochodu.

Dużą zaletą są też specjalne akcesoria zapewniają jeszcze lepsze usuwanie zanieczyszczeń dla uzyskania optymalnej czystości. O jakie akcesoria chodzi?



Ssawka 3w1

Wielofunkcyjna ssawka, którą możesz używać jako szczotki, ssawki szczelinowej, ssawki do mebli tapicerowanych, jak również tapicerki samochodowej.

Regulowana ssawka kątowa

Ssawka jest przedłużeniem odkurzacza i może być ustawiana pod 5 różnymi kątami, dzięki czemu z łatwością odkurzysz trudno dostępne miejsca.

Ssawka z pluszem

Delikatna ssawka z pluszem łatwo usuwa drobne włosy oraz włókna z tapicerki oraz powierzchni podatnych na uszkodzenia.

Materiał powstał przy współpracy z marka Electrolux