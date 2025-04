Sprzątanie bez odkurzacza być może nie byłoby wcale niemożliwe, jednak zdecydowanie trudniejsze i trwałoby dłużej. Dzięki temu urządzeniu szybko pozbywasz się zabrudzeń nie tylko z podłogi, ale także z mebli i sprzętów.

Poszczególne modele różnią się między sobą nie tylko wielkością, mocą i ceną. Przygotowałyśmy poradnik, dzięki któremu wybór odpowiedniego odkurzacza będzie łatwiejszy. Na co trzeba zwracać uwagę, kupując odkurzacz? Jakie rodzaje tego urządzenia są do wyboru?

Przed wyprawą na zakupy, musisz odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych kwestii dotyczących odkurzacza:

na jak dużej powierzchni będzie używany? – do określenia mocy silnika i pojemności worka;

– do określenia mocy silnika i pojemności worka; czy w domu są zwierzęta gubiące sierść? – od tego zależy preferowana moc silnika i szczotki ułatwiające zbieranie sierści;

– od tego zależy preferowana moc silnika i szczotki ułatwiające zbieranie sierści; czy będzie przenoszony pomiędzy piętrami po schodach? – to pozwoli odrzucić modele bardzo ciężkie i niewygodne do przenoszenia;

– to pozwoli odrzucić modele bardzo ciężkie i niewygodne do przenoszenia; czy w domu są małe dzieci? – jeśli są, trzeba wybrać model cicho pracujący

– jeśli są, trzeba wybrać model cicho pracujący jakie powierzchnie najczęściej będą nim czyszczone? (dywany, wykładziny, panele?) – w tym przypadku również istotne będą dodatkowe końcówki;

(dywany, wykładziny, panele?) – w tym przypadku również istotne będą dodatkowe końcówki; czy wśród domowników są alergicy? – jeśli tak, trzeba rozważyć kupno odkurzacza bezworkowego lub piorącego.

Zebrałyśmy najważniejsze warunki, na jakie powinnaś zwrócić uwagę, przymierzając się do kupna odkurzacza.

Odkurzacz jest tym urządzeniem, które ma odciążyć podczas sprzątania, a nie powodować dodatkowe zmęczenie. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy, na które powinnaś zwrócić uwagę, jest waga i zwrotność odkurzacza. Idealny sprzęt to ten lekki, łatwy do prowadzenia, z długim kablem i rurą, aby odkurzanie w pozycji stojącej, z wyprostowanymi plecami było możliwe. Im dłuższy kabel, tym większy zasięg odkurzacza.

To, jaką moc będzie mieć urządzenie, ma duże znaczenie. Im mocniejszy silnik, tym łatwiej odkurzacz poradzi sobie z zasysaniem dużych zanieczyszczeń. Ma to również bezpośrednie przełożenie na to, jak długo odkurzacz może pracować bez przerwy, bez ryzyka przegrzania. Jednak uwaga – im mocniejszy silnik, tym więcej prądu zużywa(i zazwyczaj głośniej pracuje).

Zazwyczaj moc silnika waha się od 1700 do nawet 2200 W.

Równie istotna jest regulacja mocy ssania – pokrętło lub suwak muszą być łatwo dostępne i łatwe w obsłudze, by w trakcie porządków móc szybko i sprawnie dostosować ją do rodzaju sprzątanej powierzchni.

Najlepsze odkurzacze mają nawet 2200 W mocy silnika i aż 500 W maksymalnej mocy ssania!

Im więcej kurzu i innego rodzaju zanieczyszczeń, tym większa ilość roztoczy i innych alergenów. Wybierając urządzenie, trzeba zwrócić więc uwagę także na rodzaj i wielkość filtra.

Dla alergików idealnym rozwiązaniem będą filtry HEPA, które dodatkowo oczyszczają powietrze z alergenów. Bardzo istotne jest to, by odkurzacz nie tylko zbierał zabrudzenia, ale także zapobiegał ich wydostawaniu się na zewnątrz!

System filtracji wydmuchiwanego powietrza z odkurzacza to kolejna bardzo ważna kwestia. Alergicy powinni zwrócić uwagę na to, by urządzenie miało:

filtr wlotowy umieszczony przed silnikiem

filtr wylotowy

Odkurzacz piorący to wybawienie dla alergików. Jak działa?

Komfort używania odkurzacza to nie tylko jego moc i wygoda obsługi. Jeśli sprzęt będzie pracował głośno, jego praca będzie denerwować i na dłuższą metę spowoduje, że będziesz sięgać po niego niechętnie. W specyfikacji produktu producent podaje głośność pracy w dB, jednak jeśli nic ci to nie mówi, poproś sprzedawcę o prezentację wybranego modelu.

Głośność pracy to szczególnie istotny parametr, jeśli mieszkasz w bloku i porządki robisz wcześnie rano lub późno wieczorem, bądź masz małe dziecko. Najcichsze modele odkurzaczy dostępnych na rynku mają głośność tylko 73 dB (poziom hałasu porównywalny do szumu wewnątrz jadącego samochodu).

Jeżeli w domu są zwierzęta, które gubią sierść, musisz wziąć to pod uwagę wybierając nowy odkurzacz. Jego wydajność i skuteczność z rozprawianiem się z wszędobylskimi kłaczkami zależy w największej mierze od mocy silnika i szczotek.

Trzeba wybrać taki model, który ma (lub da się do niego dopasować) szczotkę przeznaczoną do zbierania sierści, najlepiej Turboszczotkę.

Tradycyjna końcówka niekoniecznie poradzi sobie z tym zadaniem, przez co twoja praca będzie wymagała podwójnego nakładu.

Kolejną istotną kwestią jest to, czy wolisz odkurzacz z tradycyjnym workiem na śmieci, czy model bezworkowy. W tym drugim wystarczy wyjąć i opróżnić zapełniony pojemnik, który o wiele łatwiej utrzymać w czystości niż w przypadku wymiany worków. To szczególnie istotne w przypadku alergików – wszelkich potencjalnych alergenów pozbywasz się od razu.

W przypadku odkurzacza z tradycyjnym workiem na alergików czyha wiele zagrożeń – w postaci zawartości worka, jak i jego czystości. Aby zlikwidować wszystkie alergeny, worek trzeba by w zasadzie każdorazowo pod odkurzaniu opróżniać i prać (w przypadku worków materiałowych), lub wyrzucać niepełny worek (worki papierowe).

Odkurzacz z workiem kontra bezworkowy - zobacz nasze porównanie!

Jeśli lubisz dbać o środowisko, pomyśl o odkurzaczu o zmniejszonym poborze prądu. Zwróć jednak przy tym uwagę na to, by nie przekładało się to na mniejszą moc silnika.

Ekologiczny odkurzacz niekoniecznie sprawdzi się w wymagających warunkach, a więc w domu ze zwierzętami czy przy dużej powierzchni do sprzątania.

Nawet najlepszy model wyposażony w dodatkowe funkcje nie sprawdzi się do końca, jeśli nie będzie miał dodatkowych końcówek, dostosowanych do konkretnych powierzchni. Najważniejsza jest szczotka do podłogi i dywanów, ale nie można pominąć szczotki – ssawki czy mini szczotki z włosiem.

Doskonale, jeśli odkurzacz wyposażony jest w wbudowane schowki na szczotki. Zapobiega to sytuacji, w której szczotki gubią się lub niszczą, odłożone w przypadkowe miejsce!

Warto zwrócić także uwagę na to, czy odkurzacz ma rurę teleskopową lub metalową, co przekłada się na zasięg i wygodę pracy.

Choć ten parametr może nie wydawać się szczególnie istotny, to trzeba na niego zwrócić uwagę. Im dłuższy kabel, tym większa swoboda w przemieszczaniu się z odkurzaczem po mieszkaniu, bez konieczności przepinania go do innego gniazdka.

Warto wybierać modele z kablem o długości minimum 6 metrów, a w przypadku domu – nawet 9 i 12 metrów.

Odkurzacze różnią się między sobą nie tylko pod względem powyższych parametrów. Pozostałe istotne kwestie to także budowa, przeznaczenie i dodatkowe funkcje. Co znajdziemy na rynku?

To najmniejsze i najbardziej poręczne wersje odkurzaczy. Pozwalają na szybkie posprzątanie niewielkich powierzchni, szczególnie w sytuacjach awaryjnych – rozsypana kasza, popiół z papierosów, ziemia z doniczek…

Najprostsze modele można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Są nieocenione także w samochodzie. Do wyboru są modele ładowane z gniazdka zapalniczki (typowe odkurzacze samochodowe) lub zasilane sieciowo i pracujące na akumulatorku.

Niektóre modele mają końcówki umożliwiające wciąganie płynów. Wadą odkurzaczy ręcznych jest mała pojemność oraz niewielka moc silnika.

Automatyczne odkurzacze to wybór idealny dla zabieganych użytkowników. Takie urządzenie wystarczy położyć na podłodze i włączyć, a odkurzacz, jeżdżąc swobodnie po podłodze, posprząta ją bez twojego udziału. Wjedzie nawet pod fotele i kanapy!

Takie odkurzacze, dzięki kompletowi czujników, omijają przeszkody. To na przykład:

detektory podczerwieni

czujniki dotyku

czujniki fal radiowych.

Korzystając z tych podzespołów, urządzenie ma także możliwość sprzątać wzdłuż ścian, wokół nóg krzeseł czy stołów, a także pod meblami.

Automatyczny mini-odkurzacz wyposażony jest w kilka typów niezależnych od siebie silników, które odpowiadają za sprawne działanie urządzenia. Przeciętnie w trakcie swojej pracy zużywają około 30 watów energii. To znacznie mniej niż tradycyjne odkurzacze!

Bardzo nowoczesny i coraz częściej pożądany typ odkurzaczy. Decydując się na tego typu sprzęt nie będziemy musieli pamiętać o wymianie worka. Zanieczyszczenia wciągane są do specjalnego pojemnika, w którym tzw. system cyklonu wprawia zawartość w ruch wirowy, a poruszające się z dużą prędkością:

drobinki kurzu

sierść zwierząt

pyłki,

oddzielają się od strumienia powietrza. Pojemnik należy jednak regularnie opróżniać oraz myć.

Niewątpliwą zaletą odkurzacza bezworkowego jest niemal niezmienna moc ssania, która jest niezależna od stopnia zapełnienia pojemnika. Również koszty eksploatacji nie są zbyt wysokie, ponieważ nie trzeba kupować kolejnych worków na wymianę, a to też duża wygoda.

Ten typ odkurzacza wciąż dominuje nad pozostałymi. Worek pełni dwie funkcje:

pojemnika na brud i cząsteczki prochu

filtra pierwszego kontaktu.

Dobre jakościowo odkurzacze wyposażone są w worki z warstwą z materiału oraz kilka kolejnych warstw. Tańsze modele posiadają tylko proste papierowe woreczki.

Najgorszą dla alergików możliwością są odkurzacze wyposażone tylko w płócienny worek, który się opróżnia, a nie wymienia. Aby nie gromadzić alergenów, trzeba go prać praktycznie po każdym odkurzaniu. Dodatkowo po jakimś czasie eksploatacji pojawiają się drobne dziurki w płótnie, przez nie pył wędruje do silnika odkurzacza, tym samym wpływając na żywotność sprzętu.

Dlatego lepiej zrezygnuj z takiego odkurzacza, na rzecz tych modeli w których można zamontować lepsze jakościowo, wymienne worki. Szczególnie warto się przyjrzeć, tym, które mają pokrywkę, więc po wyciągnięciu z odkurzacza worek się zamknie i nie ma ryzyka wysypania się brudu. To dodatkowa wygoda i higiena.

Odkurzacze bezprzewodowe to zwykle urządzenia przypominające swoim wyglądem miotłę, z pojemnikiem na zasysany brud. Ich działanie jest podobne to odkurzaczy ręcznych - przed pracą należy naładować akumulator, by potem bez konieczności podłączania do gniazdka, swobodnie odkurzać.

Takie urządzenia sprawdzą się jednak na niewymagających powierzchniach - nie mają wymiennych końcówek, a moc silnika także nie należy do największych.

Rozważasz odkurzacz bezprzewodowy? Oto 4 argumenty, które pomogą ci się na niego zdecydować!

Odkurzacze wielofunkcyjne



Odkurzacze wielofunkcyjne to te, które mogą pracować (w zależności od sytuacji) zarówno jako workowe lub bezworkowe.

Te odkurzacze często mają również dodatkowe opcje:

prania dywanów

mycia podłogi

mycia okien

zbierania rozlanych płynów (odkurzacze piorące).

Odkurzacze wielofunkcyjne pozwalają na dużą swobodę, pozwalają wybrać system odkurzania, kompleksowo sprzątnąć mieszkanie (łącznie z umyciem okien), pochłaniają pyły, roztocza oraz alergeny.

Niestety, taki wielofunkcyjny odkurzacz jest drogi, duży i może być mniej wydajny (siła ssąca mniejsza niż w odkurzaczach workowych i bezworkowych o porównywalnej mocy).

Masz wątpliwości co do tego, czy uda ci się wybrać odpowiedni sprzęt? Sprawdź nasz przegląd 10 modeli odkurzaczy, może wybierzesz ten idealny?

