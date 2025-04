Reklama

Rodzaje odkurzaczy – podstawowy podział



Możemy wyróżnić kilka podstawowych typów odkurzaczy. Pierwszy podział dotyczy odkurzaczy tradycyjnych: dzielą się one na workowe i bezworkowe. Następnie wyróżniamy odkurzacze ręczne, które działają na akumulator. Jeszcze innym rodzajem są odkurzacze automatyczne – czyli roboty sprzątające. Ostatni typ to odkurzacze bezprzewodowe, czyli pionowe. Zobacz krótki opis każdego z wymienionych rodzajów urządzeń.

Odkurzacze tradycyjne – prawdziwy klasyk

To najpopularniejszy typ odkurzacza, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Takim sprzętem posługiwali się nasi dziadkowie, takie urządzenie z pewnością mają w domu nasi rodzice. Większość z nas zdążyła się przyzwyczaić do konieczności każdorazowego podłączania odkurzacza do kontaktu, nie jest to jednak najwygodniejsze możliwe rozwiązanie. Kable bardzo często się plączą, utrudniając poruszanie się z odkurzaczem po mieszkaniu lub domu. W dodatku ich długość jest ograniczona, co niestety nie zawsze pozwala na dokładne wysprzątanie dużych pomieszczeń.

To, że możemy sami operować takim sprzętem, sprawia, że czyścimy tylko te powierzchnie, które chcemy. Minus jest taki, że poświęcamy na to dużo czasu i wysiłku. Ponadto takie odkurzacze potrafią zajmować naprawdę sporo miejsca, a także bywają głośne.

Odkurzacze ręczne – idealne do samochodu

Odkurzacze ręczne mają niewielkie rozmiary i niewiele ważą. Sprawdzą się podczas czyszczenia samochodu czy trudno dostępnych miejsc. Odkurzacz ręczny często wyposażony jest we własne zasilanie oraz przewód, który umożliwia podłączanie go do gniazda zapalniczki samochodowej. Warto dodać, że większość odkurzaczy bezprzewodowych posiada odłączany moduł ręczny 2w1, dzięki czemu możemy używać ich do sprzątania mniejszych powierzchni.

Niestety, trzeba pamiętać, że odkurzacz ręczny nie nadaje się do każdych powierzchni – jeśli zechcemy wysprzątać takim odkurzaczem cały dom, nasza praca może się okazać po prostu nieefektywna.

Odkurzacze automatyczne – dla tych, którzy nie lubią sprzątać

To ciekawa propozycja dla zapracowanych oraz dla tych, którzy nie przepadają za sprzątaniem. Odkurzacze automatyczne działają na podczerwień, która odbija się od ścian czy mebli. Dzięki temu urządzenie porusza się samo, nie wpadając przy tym na przeszkody. Niektóre modele zawierają również dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie aplikacją, co jest dużym udogodnieniem. Minusem z kolei jest dość wysoka cena.

Odkurzacz bezprzewodowy – dla ceniących komfort

Z dbałości o komfort użytkowników powstały odkurzacze bezprzewodowe. To sprzęt, dzięki któremu zapomnimy o walce z kablami. Nie musimy już dłużej ciągnąć za sobą głośnego i ciężkiego urządzenia, nie jesteśmy przywiązani do gniazdka ani ograniczeni długością przewodu.

Odkurzacz pionowy to świetne rozwiązanie do niewielkich mieszkań. Po złożeniu zajmuje naprawdę niewiele miejsca, więc nie musimy się martwić o zagracenie przestrzeni. Łatwo nim manewrować i bez problemu dostaje się do większości trudno dostępnych miejsc. Jest cichy i sprząta naprawdę dokładnie.

Odkurzacz bezprzewodowy to świetne rozwiązanie dla osób chcących dokładnie i bez wysiłku posprzątać mieszkanie.

Przy tworzeniu odkurzacza Pure Q9 zostały zastosowane najwyższej jakości materiały. Lekka aluminiowa rama oraz skórzany uchwyt odkurzacza nie tylko elegancko wyglądają, lecz także są funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu.

Szwedzki design w pełnym wydaniu. Z takim odkurzaczem sprzątanie staje się prawdziwą przyjemnością!

