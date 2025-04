Urządzanie kuchni to duże wyzwanie, dlatego warto zastanowić się i dobrze przemyśleć wybór i rozmieszczenie w niej sprzętów. Dzięki temu będzie funkcjonalna, będziemy lubili w niej przebywać i przygotowywać urzekające smakiem posiłki. Zobacz, jak bardzo ułatwiają życie najnowsze sprzęty AGD z linii Chef Collection firmy Samsung!

Krok 1. Płyta indukcyjna na medal

Płyta grzewcza do gotowania to serce kuchni. Powinna pomieścić jednocześnie kilka garnków, patelni o różnych kształtach i rozmiarach. Taką możliwość daje płyta indukcyjna Samsung z linii Chef Collection. Ma 80 cm szerokości i posiada funkcję Flex Zone, zaprojektowaną specjalnie, żeby umożliwić jednoczesne gotowanie w wielu naczyniach o różnym kształcie i rozmiarze. Zdejmowane magnetyczne pokrętło pozwala sterować mocą każdego pola grzejnego w prosty sposób. Wystarczy delikatny ruch pokrętła, żeby dostosować ustawienia temperatury, łatwiej i dokładniej niż w przypadku konwencjonalnej regulacji dotykowej tradycyjnych płyt grzewczych. Gotowanie ułatwia również technologia Virtual Flame Technology™. Dzięki wbudowanym w płytę diodom na garnkach wyświetlany jest płomień, który zmienia swoją wysokość i barwę, w zależności od wybranej mocy. Wystarczy jedno spojrzenie, aby zobaczyć, które strefy gotowania są aktywne i z jaką mocą pracuje dane pole.

Krok 2. Lodówka energooszczędna

Jeśli zdecydujesz się na lodówkę do zabudowy, możesz lepiej dopasować urządzenie do miejsca, zwłaszcza jeśli twoja domowa kuchnia nie jest duża. Lodówka Samsung z linii Chef Collection może być zabudowana na równi z meblami kuchennymi, dzięki wzornictwu Kitchen Fit™. Ma nowoczesny i elegancki wygląd, który zapewniają wykończenie ze stali nierdzewnej oraz niebieskie, podświetlane podchwyty. Specjalny system Space Max™ sprawia, że lodówki Samsung mają aż o 30% większą pojemność niż zwykłe urządzenia o tych samych wymiarach. Cieńsze, niż w tradycyjnych chłodziarkach, ścianki zwiększają przestrzeń wewnątrz, chociaż urządzenie zajmuje w kuchni tyle samo miejsca. Lodówki Samsung są wyjątkowo wygodne w użytkowaniu. Projektanci zastosowali w nich bardzo funkcjonalny układ ruchomych półek, sprawiając, że wielokrotne sięganie po napoje, potrawy czy przekąski to sama przyjemność. Warto mieć taki sprzęt AGD w domu!

Krok 3. Piekarnik dla szefa kuchni

Gotując chcemy, aby nasze potrawy miały doskonały smak i idealną konsystencję. Jak to zrobić? Oprócz pasji do gotowania przyda się wykorzystanie możliwości najnowszych technologii, jakie mają nowoczesne sprzęty kuchenne. Tak jest w przypadku piekarnika marki Samsung, który wyposażony jest w technologię Gourmet Vapour™. Dzięki niej przegrzana para (para podgrzana do temp. ok 105 °C, zwana również parą suchą) jest wdmuchiwana wraz z termoobiegiemi dokładnie rozprowadzana we wnętrzu piekarnika, co zapewnia równomiernie pieczenie, nawet na różnych poziomach. To sprawia, że potrawy są chrupiące i przypieczone na zewnątrz, ale miękkie i soczyste w środku, jakby przygotował je profesjonalny szef kuchni. System kontroli pary pozwala dostosowywać jej ilość do rodzaju pieczonych potraw i za każdym razem cieszyć się ich doskonałym smakiem. Chciałabyś, aby Twoje potrawy były takie jak te w restauracji? Wybierz piekarnik Samsung z linii Chef Collection!

Krok 4. Piękne naczynia dzięki idealnej zmywarce

Lśniące naczynia i zastawa są ozdobą stołu. Mycie ręczne oprócz tego, że jest nieekonomiczne (zużywamy więcej wody niż przy zmywaniu w zmywarce), to na dodatek jest czasochłonne, a efekty nieporównywalne z tymi, jakie otrzymamy po myciu naczyń, szczególnie tych szklanych, w zmywarce. Dlatego jeśli chcesz, aby naczynia błyszczały, wybierz zmywarkę WaterWall™ z linii Chef Collection firmy Samsung, która wykorzystuje nową technologię tzw. ściany wody. Sprawia ona, że naczynia są pełne blasku jak nigdy dotąd.

Design nowych produktów firmy Samsung jest lekki i nowoczesny – na pewno dopasuje się do Twoich upodobań. Wybierz urządzenia AGD Samsung z linii Chef Collection, a Twoja kuchnia zyska niepowtarzalny styl oraz funkcjonalność, dzięki której przygotowywane potrawy będą wyjątkowo smaczne!

Kupując sprzęt AGD Samsung Chef Collection - z linii zaprojektowanej pod okiem najlepszych szefów kuchni, w dniach od 01. lipca do 30. września 2015 r., otrzymasz cenne prezenty:

• robota kuchennego Kenwood – za dwa produkty

• zestaw naczyń Zepter – za trzy produkty

• ekspres do kawy Jura – za cztery produkty

To kolejny krok w drodze do doskonałości. Rejestracja kupionych produktów on-line, szczegóły promocji oraz regulamin będą dostępne na stronie: chefcollection.samsung.pl/promocja

Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą Ci urządzić nowoczesną i funkcjonalną kuchnię!

