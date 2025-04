Na szczęście czasy, gdy kuchnia stanowiła mały wycinek mieszkania w rozmiarze 3 na 3m2 się skończyły. Dziś z dużo większą dbałością podchodzimy do wykańczania i urządzania tego miejsca. Być może dlatego, że gotowanie przestałyśmy traktować w kategoriach przykrych obowiązków, a na domowe pichcenie zaczęłyśmy patrzeć jak na swoisty relaks, który warto celebrować. Przyczyna może być też nieco bardziej pragmatyczna. Dzisiejsze mieszkania, budowane z salonem otwartym na kuchnię, niejako wymagają od właścicieli dużo większej dbałości w urządzaniu kulinarnego gniazdka. O czym pamiętać, projektując kuchnię i co zrobić, by była tak piękna, jak na instagramowych zdjęciach?

Kuchnia funkcjonalna, czyli podzielona na strefy

Nie każdy może liczyć na ogromną kuchnię, ale każdy chce, by jego wnętrze było jak najbardziej ergonomiczne. Zanim zaczniesz kupować meble, sprzęt AGD i dekoracje, zastanów się, jak zaaranżować przestrzeń, by była funkcjonalna i przyjemna.

We współczesnych domach nie ma miejsca na zbędne przedmioty, które do niczego nie służą. Zamiast tego pomyśl, jak urządzić swoje wnętrze, by łatwiej ci się gotowało. Projektanci rekomendują pewne wygodne rozwiązania, które sprawią, że czas spędzony w kuchni będzie przyjemny. Oto niektóre z nich:

Piekarnik umieść na wysokości wzroku.

Ekspres do kawy ustaw w rogu tuż przy ścianie, by nie zajmował zbyt dużo miejsca.

Płytę indukcyjną zainstaluj w środkowej części kuchennej zabudowy, tak by było do niej zawsze blisko.

Naczynia, z których korzystasz najczęściej umieść na wyciągnięcie ręki.

Jeśli twoja kuchnia jest otwarta na salon, a ty nie należysz do osób, które zmywają zaraz po gotowaniu (lub w trakcie), a z drugiej strony nie chcesz, by goście widzieli nieład, to pomyśl o wyspie lub barze, które zakryją to, co powinno być niewidoczne dla oczu.

Kuchnia designerska, czyli z nowoczesnym AGD

Dzisiejsze zmywarki, lodówki, piekarniki czy ekspresy przestały być już "zwykłymi" urządzeniami i stały się niemal dekoracjami, które niejako budują klimat całej kuchni. Nie trzeba ich obudowywać, bo są po prostu designerskie. Wystarczy, że dobierzesz sprzęt do koloru i stylu twojej przestrzeni.

Pamiętasz te czasy, gdy lodówki, zmywarki i kuchenki występowały wyłącznie w odcieniu białym? Dziś na szczęście możesz dopasować kolor i fakturę do mebli, i ścian. Sprawdź ofertę Beko, w której znajdziesz sprzęty w aż 5 wariantach kolorystycznych:

grafitowy crystal

białe szkło

czarne szkło

crystal beż

inox

Na jakich urządzeniach do kuchni nie warto oszczędzać? My zdecydowanie polecamy zainwestować w:

Piekarnik

Wybierz taki, który pozwoli ci przygotować dwie potrawy jednocześnie, a dodatkowo będzie prosty w utrzymaniu czystości. Gdzie taki znaleźć? Sprawdź nowy piekarnik Beko, który usprawnia pieczenie i pozwala na stworzenie dwóch potraw w tym samym czasie bez mieszania się zapachów. Do tego Beko dzięki funkcji czyszczenia pyrolitycznego sprząta się niemal samodzielnie. Wystarczy włączyć 120 minutowy program czyszczenia, który spala uporczywe plamy na popiół, w temperaturze 500°C. Pozostałe po programie resztki można łatwo usunąć za pomocą ściereczki, bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów.

To serce kuchni, bez którego nie ugotujesz ulubionej zupy, czy nie przygotujesz pysznej jajecznicy. Dlaczego warto zdecydować się na płytę indukcyjną, a nie na kuchenkę gazową? Pamiętaj, że płyta jest dużo bardziej funkcjonalna, łatwiej się ją sprząta i jest designerska.

Kuchnia otwarta na salon? Bez porządnego okapu się nie obejdzie, chyba że nie przeszkadzają ci zapachy smażonych, gotowanych czy pieczonych potraw.

Wybierz taką, która będzie pojemna, funkcjonalna i dopasowana do stylu twojej kuchni. My pokochałyśmy lodówkę Beko, szczególnie za to, że jest stylowa, nie powoduje mieszania zapachów, nie tworzy szronu i nie trzeba jej odmrażać. A specjalnie zaprojektowana komora na warzywa i owoce, połączona z niebieskim światłem zachowującym ciągłość procesu fotosyntezy, powoduje, że zdrowe składniki możesz przechowywać w lodówce znacznie dłużej!

Kuchnia przemyślana, czyli w odpowiednich barwach



Jaki kolor będzie dominował w twojej kuchni? Zanim kupisz meble i ułożysz glazurę, odpowiedź sobie na 3 pytania.

1. Czy moja kuchnia jest duża, czy raczej mniejsza?

To ważne, szczególnie jeśli marzysz o ciemnej, czarnej przestrzeni. W przypadku małych pomieszczeń ten kolor zupełnie się nie sprawdzi, ponieważ optycznie je zmniejszy. Kolor biały i beżowy za to nie tylko ociepli, ale i sprawi, że kuchnia będzie wydawała się na większą niż jest w rzeczywistości.

2. Czy moja kuchnia jest otwarta na salon, czy stanowi oddzielną przestrzeń?

Jeśli kuchnia jest osobnym bytem i nie łączy się z salonem lub jadalnią, to dobór koloru i stylu jest w zasadzie dowolny i zależy wyłącznie od twoich upodobań. Inaczej, jeśli kuchnia stanowi integralną część salonu. Wtedy dobrze będzie jeśli te dwa światy mają wspólny pierwiastek kolorystyczny.

3. Jaki styl jest moim stylem?

Wolisz ciepłe, skandynawskie wnętrza, czy raczej ciemne, eleganckie przestrzenie? Jesteś zwolenniczką minimalizmu, czy wnętrza pełnego dodatków i dekoracji? Chociaż większość z nas deklaruje brak zamiłowania do drobiażdżków i bibelotów, to w kuchni warto pamiętać o kilku dekoracjach, które dodadzą jej stylu i ciepła. Nie zapomnij o oświetleniu, świecach, deskach do krojenia, doniczkach na zioła, czy półmiskach na owoce.

Materiał powstał przy współpracy z marką Beko