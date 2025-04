W krajach skandynawskich najbardziej lubianym środkiem komunikacji są rowery. W Polsce zyskują one coraz większą popularność. To świetne rozwiązanie, także jeśli przy okazji chcemy zadbać o naszą kondycję. Jakie są jednak alternatywy dla ludzi, którzy z różnych powodów cały czas wybierają transport samochodowy? Dla tych szukających alternatywnych sposobów przemieszczania się i ciekawych nowości ze świata technologii, Komputronik prezentuje w swojej nowej gazetce najciekawsze produkty i gadżety, które całkowicie odmienią zarówno drogę do pracy, jak i wakacyjny wypoczynek.

Alternatywa dla roweru

Na rynku dostępnych jest sporo sprzętów, które z powodzeniem zastępują najbardziej popularny ekologiczny środek transportu. Niedawno do łask powróciła, znana wszystkim z dzieciństwa, hulajnoga. Jej nowa, elektryczna odsłona, zdobywa serca użytkowników na całym świecie. Przykładowy model hulajnogi elektrycznej Razor jest niespotykanie lekką konstrukcją, wyposażoną w ekologiczny, elektryczny silnik najnowszej generacji. Umieszczony jest on bezpośrednio w tylnym kole, bez mechanizmów przenoszenia napędu, wyróżnia się też wyjątkowo cichą pracą. Hulajnoga wyposażona jest w wygodne, odczepiane siodełko, a startuje przy osiąganej prędkości 5km/h, dzięki czemu może być też wykorzystywana w sposób tradycyjny.

Dla młodzieży i nie tylko

Kolejnym trendem ekologicznej komunikacji są segwaye. Idealnie nadają się na prezenty dla najmłodszych, ale także dla technologicznych maniaków w każdym wieku. Mobilna deska elektryczna GoBoard prosto z nowej oferty Komputronika jest idealna do krótkich podróży, np. do sklepu czy z domu do pracy.

Napędzają ją dwa silniki elektryczne o mocy 350 W każdy. Posiada bardzo stabilną ramę, na której będziemy mogli pokonać drogowe nierówności lub podjazdy w centrach handlowych. Kolejna bardzo ciekawa pozycja to GoBoard Pro, który dzięki swojej kompatybilności i lekkości (waży zaledwie 12,5kg) jest segwayem idealnym do zabrania w wakacyjną podróż. Prawie wszystkie modele elektrycznych desek są wyposażone w system głośników na Bluetooth, dzięki czemu podczas jazdy możemy słuchać ulubionej muzyki czy podcastów.

Pieszo i nowocześnie

Zawsze jednak znajdziemy osoby, które mają możliwości i chęci, by poruszać się głównie... pieszo. Warto wykorzystać dziesiątki pokonywanych kilometrów w kreatywny sposób. Na rynku dostępnych jest wiele opasek mierzących aktywności, dzięki którym możemy nie tylko sprawdzić, ile kroków wykonaliśmy danego dnia, ale także zmierzyć puls i obliczyć spalone kalorie. Jednym z najbardziej popularnych modeli opasek jest Garmin Vivosmart HR, którą możemy znaleźć w salonach Komputronika w bardzo atrakcyjnej cenie 399zł.

W funkcjach tego modelu znajdziemy także możliwość otrzymywania powiadomień z synchronizowanego z nią smartfona, sterowanie odtwarzaczem muzyki czy kamerą sportową.

Komputronik, jako jeden z największych graczy na polskim rynku, cyklicznie szykuje dla swoich klientów atrakcyjne zniżki na produkty z różnych działów. W jego aktualnej ofercie promocyjnej, oprócz alternatywnych środków transportu, znalazło się też dużo innych produktów, od klasycznej oferty z działu IT po małe AGD.