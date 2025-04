Każda z nas wie, że owoce i warzywa to niezastąpione źródło witamin i mikroelementów potrzebnych do zdrowego funkcjonowania organizmu. Maliny, borówki, soczyste czereśnie – wakacje to niewątpliwie najbogatszy okres owocowego szaleństwa!

Czy wiesz jak właściwie je przechowywać? Jakie warzywa i owoce powinny być trzymane w lodówce? Sprawdź nasz poradnik i zatrzymaj świeżość naturalnych produktów na dłużej!

Na początek

Istnieją zasady uniwersalne, które pomogą ci prawidłowo dbać o warzywa i owoce. Powinnaś zawsze oddzielać od siebie obite sztuki od zdrowych. Jeżeli kupiłaś niedojrzałe produkty postaw na przechowywanie ich w temperaturze pokojowej. Dlaczego? Wyższa temperatura pomoże im dojrzeć i nabrać smaku.

Nie lubimy zimna

Oto lista produktów, które niekoniecznie lubią zimne temperatury:

1. Banan – jeżeli ma zieloną skórkę nie wkładaj go do lodówki, przez niską temperaturę jego skóra zbrązowieje, a sam owoc nie będzie mógł prawidłowo dojrzeć.

2. Awokado - dojrzeje jedynie w temperaturze pokojowej. Dojrzałe sztuki możesz włożyć do lodówki ale pamiętaj, że mają krótki okres przydatności do spożycia.

3. Cebula - której jeszcze nie obrałaś, bardzo dobrze zachowuje swoją świeżość w ciemnych, ale niekoniecznie bardzo chłodnych miejscach.

4. Dynia – nie powinnaś narażać jej na temperaturę niższą niż 10°C.

5. Czosnek – musi być od lodówki jak najdalej. Jeśli wszystkie ząbki czosnku są w łupinkach, możesz spokojnie przechowywać je w podobny sposób jak cebulę. Jeśli są obrane, masz ok. 10 dni na dodanie ich do sosu, mięsa, gulaszu lub przygotowania z nich pysznej czosnkowej zupy. Będzie smacznie i nie zmarnujesz jedzenia!

6. Bakłażan – lubi umiarkowaną temperaturę, najlepiej o wysokości ok. 10°C.

7. Owoce egzotyczne – nie przechowuj ich w lodówce, są przystosowane do wyższych temperatur.

8. Pomidory – niska temperatura im szkodzi, należy je przechowywać w temperaturze pokojowej, ogonkami do góry.

Lodówko, otwórz się

Są warzywa i owoce, które dzięki odpowiedniemu przechowywaniu w lodówce mogą na długo zachować swoją świeżość! Oto one:

1. Owoce jagodowe: malina, jeżyna, borówka, jagoda – cudowne, sezonowe owoce. Najlepiej przechowywać je w lodówce, możesz wykorzystać do tego pojemniki w których je kupiłaś. Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie – nie myj ich przed włożeniem do lodówki! Opłucz je w misce z wodą dopiero przed spożyciem. Owoce jagodowe możesz zjeść w ciągu dwóch dni od kupienia.

2. Marchew, pietruszka, seler – niska temperatura znacznie spowolni ich proces starzenia.

3. Wiśnie i czereśnie – są to owoce pochodzące z naszej strefy klimatycznej. Preferują niższą temperaturę.

4. Sałata – lubi chłód i wilgoć.

5. Truskawki – nie myj ich przed włożeniem do lodówki. W odpowiednio niskiej temperaturze mogą pozostać świeże nawet przez cztery dni!

6. Brukselka i brokuł – można przechowywać je w lodówce ok. czterech dni.

7. Rzodkiewka- oddziel liście od główek rzodkiewki i schowaj je w pojemniku do lodówki.

Odpowiednie chłodzenie

Dużo tych zasad, prawda? Dzięki nowym chłodziarko-zamrażarkom Bosch NoFrost z technologią VitaFresh plus nie musimy już o nich wszystkich pamiętać. Urządzenia pozwalają na przechowywanie żywności dwukrotnie dłużej, zachowując pełnię wartości odżywczych i walory smakowe.

Inżynierowie marki Bosch w najnowszych chłodziarko-zamrażarkach Serie | 6 zastosowali VitaFresh plus – specjalną komorę świeżości, która składa się z dwóch stref – suchej i wilgotnej. Strefa sucha nadaje się idealnie do przechowywania serów, mięsa i ryb. Strefa wilgotna zapewnia doskonałe warunki dla owoców i warzyw, a także pozwala zachować ich świeżość, smak i wartości odżywcze na dłużej.

Funkcjonalność i wygoda

Nowe lodówki marki Bosch mają automatyczny panel sterowania na drzwiach - funkcjonalny i nowoczesny. Wyróżnia je także duża pojemność: pomieszczą tygodniowy zapas żywności, napoje, a nawet duże garnki czy miski! Nie mogło być lepiej, prawda?

Lód pod kontrolą

Na uwagę zasługuje również technologia NoFrost, która zapobiega powstawaniu uporczywego szronu we wnętrzu lodówki, a my dzięki temu nie musimy już martwić się o jej rozmrażanie i bez problemu możemy sięgać po mrożonki, które nie będą sklejone.

Specjalny system chłodzenia SkinCondenser sprawia, że urządzenie jest wyjątkowo ciche, energooszczędne i można ustawić je bezpośrednio przy ścianie w ciągu mebli kuchennych i stworzyć piękną zabudowę.

Na zdrowie

Coraz większą uwagę zwracamy na to, co jemy. Chętnie sięgamy po produkty ekologiczne, zwłaszcza, jeśli chodzi o warzywa i owoce. I bardzo słusznie! – mówi Agnieszka Ślusarska-Staniszewska, dietetyk i dodaje – Jednak, aby cieszyć się naprawdę zdrową i smaczną żywnością warto zadbać również o odpowiedni sposób jej przechowywania. Taki, który zapewni jej dłuższą trwałość i spowolni wzrost szkodliwych mikroorganizmów, a tym samym pozytywnie wpłynie na nasze bezpieczeństwo i zdrowie oraz na smak gotowych dań .