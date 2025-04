Na ekologiczne styl życia składa się wiele czynności, często tych bardzo drobnych i z pozoru nieistotnych. Warto zastanowić się nad swoimi działaniami i zacząć od niewielkich zmian, które z czasem mogą przerodzić się w stałe nawyki. Segregujemy śmieci, ograniczamy zakupy, ale czy myślimy o naturze, wykonując codzienne czynności, takie jak pranie? Podejście do ubrań i dbania o nie może przecież znacząco wpłynąć na ekologię. By dowiedzieć się, jak Polscy podchodzą co prania i kupowania nowych ubrań zadaliśmy im kilka istotnych pytań, zawartych w raporcie. Oto wyniki badania!

Prawie 59% osób biorących udział w badaniu deklaruje, że na co dzień zwraca uwagę na ekologię, a 39% stara się wprowadzać zasady ekologicznego stylu życia małymi krokami.

Te dane to dobry znak. Wskazują, że świadomość konsumentów wzrasta i dzięki temu kolejne działania będą podejmowane z większą uwagę, a co za tym idzie, z lepszymi efektami. Nie jest jednak idealnie – wiele osób nadal nie skupia się bardzo na ekologicznych wyborach albo nie widzi alternatywy dla swoich dotychczasowych działań.

W raporcie zapytaliśmy Polaków o ich podejście do prania i dbania o ubrania. Okazuje się, że większość badanych deklaruje robienie prania dwa razy w tygodniu - takiej odpowiedzi udzieliło 56% z nich. Jakich środków piorących używają? Niestety, tutaj dane nie są tak dobre. Tylko 18% ankietowanych używa ekologicznych produktów do prania. Reszta deklaruje, że nie znalazła skutecznych zamienników tradycyjnych środków lub nie zwraca uwagi na to, jakich detergentów używa.

Polacy zwracają za to uwagę na sprzęt, w jakim piorą swoje ubrania. Większość, bo aż 90% deklaruje, że klasa energetyczna pralki to najważniejszy parametr, jakim kieruje się przy zakupie sprzętu. Ważne również są: wielkość bębna (dla 64% badanych) oraz różnorodność programów (na tę funkcję zwraca uwagę 69% osób biorących udział w teście).

O czym jeszcze warto pamiętać w trakcie prania, by zminimalizować jego szkodliwość dla środowiska? Bardzo istotna jest temperatura oraz sposób stosowania środków piorących. Najpopularniejszą metodą odmierzania środków piorących jest według badanych nabieranie ich miarką dołączoną do produktu – ten sposób stosuje 63% badanych. Pranie zwykle wstawiane jest na 40 stopni – taką temperaturę wybrało 66% ankietowanych.

Dbanie o ubrania w odpowiedni sposób, dostosowane do typu tkaniny pranie i suszenie może wydłużyć życie ubrań. Zapytaliśmy więc Polaków, jak często kupują nowe ubrania. Okazuje się, że nadal aż 37% badanych robi zakupy co najmniej raz w miesiącu, a tylko 10% deklaruje, że nie kupuje nowości od dawna i perełek szuka w sklepach typu second hand. Reszta ankietowanych kupuje ubrania tylko na specjalne okazje.

Wyniki raportu - podsumowanie

Podsumowując wyniki raportu można zauważyć, że Polacy starają się dbać o ekologię w czasie codziennych obowiązków, takich jak pranie, lecz nie jest to dla nich priorytet i często nie wiedzą, gdzie szukać sprawdzonych rozwiązań.

