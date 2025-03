Reklama

Test mycia podłóg odkurzaczem Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua BCS71HYG4

Na początek warto przyjrzeć się głównej funkcji odkurzacza Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua BCS71HYG4, czyli od myciu podłóg. Końcówka myjąca wyposażona jest z 2 obrotowe, mocowane na rzep nakładki z mikrofibry oraz wbudowany zbiornik na wodę, który wystarczy na umycie ok. 50 m2 podłogi. Mycie odbywa się w sposób aktywny – nakładki obracają się ze stałą prędkością (200 razy na minutę), niezależną od trybu pracy odkurzacza. Są też na bieżąco zwilżane wodą ze zbiorniczka. Tyle teorii. Czas na praktykę!

1. Mycie kafelków i płytek

Z punktu widzenia użytkownika, kluczowe są tu: skuteczność usuwania drobnych plam z podłogi oraz dokładność w zbieraniu kurzu i pyłu z fug bez pozostawiania w nich nadmiaru wody. Za wykonanie tych zadań odkurzaczowi Bosch Unlimited 7 można przyznać piątkę z plusem – dość precyzyjnie domywa małe plamy z kuchennej podłogi oraz zabrudzenia z błota z kafelków w przedpokoju. Przy opornych plamach (np. z zaschniętego, słodkiego syropu) wystarczy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Boost (zwiększający dozowanie wody do nakładek) i przez chwilę pozostawić głowicę w miejscu.

Równie dobrze odkurzacz radzi sobie z fugami, pozostawiając je umyte, ale nie zalane wodą. Skutecznie usuwa z nich też drobinki piasku i kurzu, które często pozostają w szczelinach przy tradycyjnym mopowaniu. Zadanie zaliczone!

2. Mycie paneli podłogowych

Odkurzacz Bosch bardzo dobrze spisuje się podczas szybkiego, codziennego odświeżania podłóg z paneli. Dlaczego? Powodów jest przynajmniej kilka:

Jednocześnie odkurza i myje. Dzięki temu uzyskasz świetny efekt w 1 przejściu roboczym, bez konieczności wyjmowania klasycznego mopa i wiadra.

Nie rysuje podłogi. Kanał ssący umieszczony jest na samym przodzie nasadki DynamicAqua, co umożliwia usunięcie z podłogi drobnych zanieczyszczeń jeszcze przed jej umyciem. Znika więc ryzyko zarysowania delikatnej powierzchni drobinkami piasku, które wczepiają się w ściereczkę.

3.Mycie drewnianej podłogi

Czas na największe wyzwanie! Ze względu na swoje naturalne właściwości, drewniane podłogi są bardzo wrażliwe na wilgoć oraz na wysoką temperaturę. Zupełnie nie sprawdzają się na nich mopy parowe, odkurzacze myjące ze spryskiwaczem, a nawet niektóre mopy elektryczne i tradycyjne. Jak jest w przypadku odkurzacza myjącego Bosch? Znacznie bezpieczniej. Podczas pracy, jego nakładki z mikrofibry są stale, lecz delikatnie zwilżane, dlatego nie ma tu mowy o nadmiarze wody. Nasadka DynamicAqua ma specjalny przycisk sterujący przepływem wody – pojedyncze naciśnięcie przycisku zatrzymuje przepływ wody, a przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy zwiększa dozowanie wody. Można zatem dostosować automatyczne dozowanie wody do swoich potrzeb. Umyta podłoga schnie w 2-3 minuty (nawet przy zamkniętych oknach), co nie powinno zaszkodzić lakierowanemu drewnu ani drewnianym panelom.

Same efekty mycia również są bardzo dobre. W odróżnieniu od klasycznych płaskich mopów, wirujące nakładki nie pozostawiają smug nawet na satynowych lub błyszczących powierzchniach. Są też łatwe w montażu, demontażu i czyszczeniu, dlatego można je szybko i wygodnie zmieniać podczas sprzątania na dużym metrażu. Kolejny test zaliczony na piątkę!

Test odkurzania – czy Unlimited 7 ProHygienic Aqua jest dobrym odkurzaczem do domu?

Czas na sprawdzenie skuteczności odkurzania różnych powierzchni z wykorzystaniem wszystkich nakładek dołączonych do odkurzacza Bosch.

1.Odkurzanie twardych podłóg

Perfekcyjny efekt! Odkurzacz Bosch z zamontowaną elektroszczotką AllFloor DynamicPower Brush bardzo dobrze sprząta wszystkie rodzaje podłóg: od kafelków, przez drewniany parkiet aż po zdradliwe linoleum. Elektroszczotka z włosiem sprawia, że podłogi są jak zamiecione – znikają z nich kurz, okruszki i drobinki piasku. Ma też dobrze nam znane podświetlenie LED, które znacznie podnosi precyzję sprzątania.

Co ciekawe, nowy Unlimited 7 radzi sobie z linoleum znacznie lepiej niż Unlimited 8 – końcówka AllFloor DynamicPower Brush nie zasysa się do powierzchni, przez co szybciej i dokładniej wciąga zabrudzenia i nie utrudnia sterowania odkurzaczem. Jest też zwrotna, dobrze reaguje na ruchy ręki (nie ucieka w przeciwnym kierunku) i dociera we wszystkie zakamarki.

Dużym atutem tego modelu jest zginana pod kątem 90o rura Flex, która pozwala odkurzać pod stołem, ławą i szafkami bez schylania się. Można złamać ją naciskając przycisk, a następnie złożyć ją jednym zdecydowanym ruchem ręki.

2.Odkurzanie dywanów

Do odkurzania dywanu przeznaczona jest wspomniana już końcówka z elektroszczotką oraz tryb Auto. Elektroszczotka AllFloor DynamicPower Brush nadaje się do sprzątania chodników i dywanów bez włosia oraz z krótkim lub ze średnim włosiem – wyczesuje z nich kurz, okruszki, włosy i wszelkie inne zabrudzenia, a mocny silnik zasysa je do zbiorniczka na śmieci.

Jeśli masz w domu różne rodzaje dywanów, to koniecznie wypróbuj tryb Auto, który dopasowuje moc ssania i obroty wałka elektroszczotki do rodzaju sprzątanej powierzchni. Nie będziesz już musiał uruchamiać trybu Turbo na dywanie ze średnim włosiem, przełączać na tryb Eco na drewnianej podłodze i ponownie przechodzić na Turbo po najechaniu na krótkowłosy dywan – wszystkim tym zajmie się odkurzacz. Co ważne, program automatyczny działa bardzo dobrze, a sytuacje, kiedy będziesz musiał ręcznie uruchomić inny tryb pracy zdarzą się bardzo rzadko.

3.Odkurzanie tapicerki w domu i w samochodzie

Odpinamy rurę, montujemy ssawkę do materaców i ruszamy do pracy! Ta końcówka dobrze radzi sobie z płaskimi elementami tapicerki: siedziskami i oparciami kanap, krzeseł oraz foteli (domowych i samochodowych), a także, nomen omen, materacami. Jest dość szeroka, co przyspiesza pracę oraz mocno przylega do sprzątanej powierzchni.

Do odkurzania detali: łączeń siedziska i oparcia, przeszyć, pikowań itp. najlepiej nadaje się ssawka szczelinowa. Jest precyzyjna, ma wygodnie ścięty koniec i łatwo dociera we wszystkie zakamarki. Jest też dość krótka, co może być zarówno wadą, jak i zaletą. Wadą, kiedy chcesz np. wciągnąć okruchy spod kanapy i zaletą, kiedy będziesz manewrował odkurzaczem w ciasnych miejscach np. przy samochodowych pedałach lub pomiędzy fotelem a drzwiami. Warto tu wspomnieć o zwartej, kompaktowej konstrukcji całego odkurzacza – jest niewielki, a po odłączeniu rury waży zaledwie 1,4 kg, dlatego korzystanie z niego nie obciąża dłoni użytkownika.

4.Generalne porządki z odkurzaczem Bosch

Świąteczne porządki rządzą się swoimi prawami. Trzeba tu płynnie przechodzić ze zdejmowania pajęczyn spod sufitu do odkurzania listew przypodłogowych, wciągać resztki mąki i przypraw z dna szuflad oraz odkurzać wnętrza ram okiennych, zakątki przy progach lub trudno dostępne elementy kaloryferów. Jak odkurzacz Bosch sprawdza się podczas wielkiego sprzątania?

Wciąganie pajęczyn z sufitów i ścian: 8/10 . To praca dla 2 końcówek: długiej, giętkiej szczelinówki i rozkładanej szczoteczki 2w1 z włosiem. Obie bardzo dobrze radzą sobie z pajęczynami, ale mają też swoje minusy. Końcówka szczelinówki rysuje ściany, a rozkładana szczoteczka 2w1 ciągle się składa – trzeba zablokować ją na sztywno np. kawałeczkiem papieru.

. To praca dla 2 końcówek: długiej, giętkiej szczelinówki i rozkładanej szczoteczki 2w1 z włosiem. Obie bardzo dobrze radzą sobie z pajęczynami, ale mają też swoje minusy. Końcówka szczelinówki rysuje ściany, a rozkładana szczoteczka 2w1 ciągle się składa – trzeba zablokować ją na sztywno np. kawałeczkiem papieru. Odkurzanie listew przypodłogowych: 8/10. Mała szczelinówka robi to świetnie i precyzyjnie, ale rysuje ściany. Szczoteczka 2w1 sprawdza się lepiej – idealnie zmiata i zasysa kurz. Należy jednak przytrzymywać ja palcem, żeby się nie złożyła.

Sprzątanie wnętrza szuflad i szafek: 10/10 . Do tego zadania wystarczy Ci mała szczelinówka, która nie ma sobie równych. Razem z odkurzaczem tworzy bardzo kompaktowy zestaw, dlatego dotrzesz nią niemal wszędzie.

. Do tego zadania wystarczy Ci mała szczelinówka, która nie ma sobie równych. Razem z odkurzaczem tworzy bardzo kompaktowy zestaw, dlatego dotrzesz nią niemal wszędzie. Odkurzanie zakamarków: 9/10. To wyzwanie, w którym liczy się wysoka moc ssania. Na szczęście, odkurzacz Bosch pracujący w trybie Turbo taką dysponuje. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy – z zamontowanym akumulatorem 3 Ah możesz liczyć na maksymalnie 10-12 minut sprzątania (bez elektroszczotki).

Recenzja i opinia o odkurzaczu Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua BCS71HYG4 – czy warto go kupić?

Czas na podsumowanie. Odkurzacz myjący Bosch bardzo dobrze sprawdza się podczas mopowania wszystkich rodzajów podłóg. Jego skuteczność i komfort pracy prawdopodobnie przerosną Twoje oczekiwania! Nowy sprzęt Boscha świetnie nadaje się do odkurzania różnych powierzchni: od twardych podłóg, przez dywany, aż po tapicerkę. 3 tryby pracy: Eco, Turbo i Auto pozwolą dobrać moc ssania do Twoich potrzeb lub pozostawić ten wybór odkurzaczowi.

Czy ten odkurzacz ma jakieś minusy? Tak, są to to końcówki szczelinowa i do materaców, a dokładniej – sposób ich mocowania. Zdarza im się przekręcać i odpadać, co przy dłuższym sprzątaniu może być irytujące.

Bez zarzutu jest za to czasu pracy – dołączony do zestawu akumulator 3 Ah spokojnie wystarczy mi do posprzątania ok. 60 m2 podłóg. Jeśli chcesz odkurzać większą powierzchnię, możesz zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator albo… rozejrzeć się po domu. Akumulator Power For All Alliance jest kompatybilny z wieloma produktami Bosch (z linii zielonej) oraz innych marek, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz już odpowiednią baterię.

