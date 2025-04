Idealna lodówka, która zagwarantuje, że Twoje ulubione przysmaki będą zawsze świeże, jest jednocześnie przestronna, funkcjonalna oraz wyposażona w najnowocześniejsze technologie. Poznaj trzy niezawodne rozwiązania, które gwarantują większą pojemność i idealne chłodzenie. Tak, abyś zawsze mogła cieszyć się smacznym i świeżym jedzeniem.

Podwójne drzwi, podwójna wygoda

Jeśli cenisz sobie porządek i dobrą organizację przestrzeni, to znaczy, że Samsung stworzył innowacyjny projekt lodówki Food ShowCase właśnie dla Ciebie. Dzięki podziałowi na dwie strefy oddzielone osobnymi drzwiami, przechowywanie jedzenia jest wyjątkowo wygodne i praktyczne. Za pierwszymi drzwiami można przechowywać ulubione przekąski, napoje czy owoce, drugie natomiast prowadzą do obszernego wnętrza lodówki z pojemnymi szufladami na produkty duże, rzadziej wyjmowane. Ze względu na różne potrzeby domowników, zewnętrzną komorę ShowCase podzielono dodatkowo na trzy strefy: dla dzieci, rodzinną i do gotowania.

Jeszcze więcej miejsca

Czy da się zwiększyć pojemność lodówki nawet o 50 litrów, nie zmieniając przy tym jej zewnętrznych wymiarów? W chłodziarkach Samsung zastosowano niezwykle wydajny system izolacji w cieńszych niż standardowe ściankach zewnętrznych, co powiększyło przestrzeń użytkową wewnątrz lodówki. Dzięki temu zmieścisz jeszcze więcej Twoich ulubionych produktów. Ruchome półki, pojemne szuflady, regulowane balkoniki – wszystkie te rozwiązania mają za zadanie po prostu ułatwić Ci gotowanie. Dobrze zaprojektowany sprzęt to nie tylko praktyczne technologie, ale i estetyka – elegancki i minimalistyczny design lodówek Samsung podkreśli charakter Twojej kuchni.

Świeżość bez szronu

Wszystkie lodówki Samsung wyposażono w system No Frost, dzięki któremu jedzenie zachowuje dłużej świeżość, smak i walory odżywcze. Technologia likwiduje wilgoć z wnętrza lodówki, eliminując tym samym ryzyko pojawienia się bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Wybierając lodówkę No Frost możesz też pożegnać się z uciążliwym obowiązkiem rozmrażania, a zaoszczędzony w ten sposób czas poświęć np. na kulinarne eksperymenty.

Dodatkowo, w wybranych modelach lodówek Samsung zastosowano technologie takie jak All Around Cooling czy Twin Cooling Plus™, które gwarantują, że temperatura wewnątrz lodówki w każdym jej miejscu jest stała, a produkty jeszcze dłużej zachowują świeżość i smak.