Jedną z najczęstszych czynności, które znajdują się na liście domowych obowiązków, jest pranie. Jednak w tygodniu, kiedy czas nas goni i czujemy się, jakbyśmy brali udział w maratonie, coraz trudniej znaleźć przestrzeń na odpowiednie zadbanie o naszą garderobę, a zwłaszcza ubrania stworzone z bardziej wymagających tkanin. I po pewnym czasie ulubione stroje nie prezentują się już tak efektownie, jak dawniej.

Wieczorem robisz pranie, ale o tym, że leży w pralce, przypominasz sobie nazajutrz w pracy. I w jednym momencie cała świeżość i magia zapachu naszego prania ulatuje bezpowrotnie. Przed tobą powtórka prania, kolejna strata wody i prądu. Nie wspominając o tym, że po tak długim leżakowaniu wilgotnych ubrań w zamkniętym bębnie, cała jego przestrzeń, łącznie z kołnierzem, będą wymagały czyszczenia.

Do tego dochodzą problemy, które coraz częściej dotykają zarówno nas, jak i – może przede wszystkim – nasze dzieci, czyli skóra ze skłonnością do podrażnień czy alergii. Kluczem do równej walki z tymi przeciwnikami może być właściwe przeprowadzenie procesu prania ubrań, z którymi nasza skóra styka się bezpośrednio przez cały dzień.

Lista wyzwań związanych z praniem jest długa, ale pralka Haier X11 HW100-BD14397U1 oferuje rozwiązania na każde z nich. To nie tylko nieprzeciętna i niezwykle nowoczesna, ale także nagrodzona prestiżowym iF DESIGN AWARD 2024 - pralka, która spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.

AI zadecyduje za ciebie i zadba o twoje tkaniny

Sztuczna inteligencja w twoim domu staje się rzeczywistością, a dzięki niej pranie zyskuje nowy wymiar. W pralce Haier X11 to właśnie ona decyduje o dostosowaniu cyklu prania do ilości ubrań, rodzaju tkanin i poziomu ich zabrudzenia. To pozwala na szczegółowe zadbanie o każde ubranie w odpowiedni sposób. Nie musisz już łamać głowy nad dobraniem odpowiedniego programu. Haier X11 zrobi to za ciebie. A dzięki najwyższemu poziomowi automatyzacji, sama zajmie się właściwym dozowaniem detergentów czy automatycznym czyszczeniem bębna i kołnierza. Na plus zasługuje także funkcja podświetlania bębna. Już żadna skarpetka nie umknie twojej uwadze!

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w pralce X11 sprawiły także, że silnik pralki pracuje ciszej i wydajniej dzięki znaczącej redukcji drgań. Warto także wspomnieć, że producent oferuje aż 25 lat gwarancji na silnik inwerterowy Direct Motion, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości urządzenia.

Tylko ona zapewni świeżość przez 12 godzin!

Już nie musisz martwić się, kiedy zapomnisz wyjąć pranie z bębna w odpowiednim czasie. W pralce Haier X11 specjalna funkcja Ultra Fresh Air po skończonym cyklu pobierze powietrze z zewnątrz i rozprowadzi je po całej powierzchni bębna. To gwarantuje wyjątkową świeżość zostawionego w pralce prania aż do 12 godzin, eliminuje nieprzyjemny zapach wilgoci oraz chroni przed rozwojem drobnoustrojów i bakterii. Dzięki tej funkcji tkaniny stają się także bardziej elastyczne i pozbawione zagnieceń.

Bezpiecznie i higienicznie

Szukasz pralki, która realnie oczyści twoje ubrania, a także ubrania twojej pociechy, z wszelkich bakterii i zarazków? To istotne, zwłaszcza przy tak powszechnych obecnie problemach skórnych i alergicznych. W Haier X11 między innymi z tego powodu wprowadzono innowacyjne rozwiązanie, zapewniając najwyższy poziom higieny. Technologia antybakteryjna ABT® zabezpiecza przed pleśnią i bakteriami, usuwając do 99,9% zarazków, które tak powszechne są w szufladzie na detergent czy uszczelce bębna. Czarna maź w tych miejscach przestanie być twoim niekończącym się koszmarem, bo za automatyczne czyszczenie bębna i kołnierza po każdym wykonanym praniu będzie odpowiadała funkcja Smart Dual Spray.

Ubrania jak z profesjonalnej pralni

Na liście imponujących zalet pralki Haier X11 jest także coś, co zdecydowanie skradnie serca tych, którzy oczekują szybkich, spektakularnych efektów w krótkim czasie. Program Refresh skutecznie odświeża ubrania, wykorzystując technologię mikropary. Ta niepozorna bohaterka usuwa zapachy, drobny kurz i alergeny, jednocześnie redukując zagniecenia, w zaledwie 20 minut i bez użycia detergentów, zatem mamy tu także ukłon w stronę ekologii. Funkcja ta, co istotne, jest w pełni bezpieczna dla delikatnych tkanin.

Steruj poprzez aplikację i zwiększaj korzyści

Skoro już jesteśmy przy delikatnych tkaninach, to dbanie o nie staje się jeszcze bardziej precyzyjne i łatwiejsze z pomocą dedykowanej dla Haier X11 Aplikacji hOn. Z nią otwieramy się na zupełnie nowe możliwości korzystania z pralki, zwiększając jej funkcjonalność. Poprzez nią zyskujemy dostęp do aż 60 dodatkowych programów (w tym przeznaczonych dla tak delikatnych materiałów jak jedwab i kaszmir), powiadomień o zakończeniu pracy urządzenia, wskazówek dotyczących prania (również w formie wideo), sterowania aktywnym cyklem, planowania konserwacji, śledzenia stanu urządzenia oraz nawyków użytkowania dzięki ich inteligentnemu rejestrowaniu i nauce przez aplikację.

Pralko-suszarka, czyli funkcjonalność do kwadratu

A jeśli mimo tak fantastycznej ilości innowacyjnych propozycji twoje potrzeby nadal nie są do końca zaspokojone, to z pewnością zaspokoi je nowoczesna, wysokiej jakości pralko-suszarka Haier X11 HWD100-BD14397US. Łączy ona w sobie wszystkie zaawansowane funkcje pralki X11, a ponadto pracuje w najwyższej klasie energetycznej A (w cyklu prania) oraz w wysokiej klasie D (podczas suszenia), dzięki czemu zużywa mniej energii niż urządzenia z niższych klas. A to przenosi się na niższe rachunki za wodę i prąd, przy okazji dbając o środowisko. Pralko-suszarka Haier X11 to gwarancja nie tylko perfekcyjnie czystych i pachnących świeżością ubrań, ale także niezwykle efektywne cykle suszenia.

Codzienne obowiązki w domu mogą być łatwiejsze i mniej angażujące czasowo, kiedy zdecydujemy się oddać ich wykonywanie innowacyjnym, nieprzeciętnym i wysokiej jakości urządzeniom. Chętnie wyręczą nas one nie tylko w wykonywaniu prac domowych, ale także w podejmowaniu decyzji, choćby o tym, jaki program dobrać do tkaniny naszej ulubionej sukienki. Więcej czasu na przyjemności i mniej stresu, to wystarczające argumenty za tym, by zaprosić do swojego domu wyjątkową pralkę Haier X11.

