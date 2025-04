Uczniowie starsi i młodsi od lat uczą się w podobny sposób – zawaleni książkami, zeszytami i notatkami czytają je wielokrotnie, czasem robiąc własne notatki. Ale nie zawsze wiele godzin nad książkami przekłada się na dobre wyniki w nauce. Jak się okazuje, to sposób, w jaki robimy notatki ma ogromny wpływ na to, jak daną treść zapamiętamy oraz ile wysiłku trzeba będzie włożyć w samą naukę. W tej sytuacji nieoceniona może okazać się innowacyjne stworzona notatka, którą szybko zrobisz w domu. Podpowiadamy jak!

Reklama

Ekspert radzi, jak pomóc dziecku w rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych

Notatka według zmodyfikowanej metody Cornella. Jak ją zrobić?

Czego potrzebujecie?

Wzoru pliku - możesz go pobrać na stronie www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP oraz dobrego urządzenia wielofunkcyjnego, takiego jak HP DeskJet Ink Advantage 3785.

Na stworzonym wzorze widnieją odpowiednie obszary, m.in.: pole tytułowe, pole notatki właściwej, pole podsumowania, pole didaskaliów. Proces powstawania notatki jest bardzo pracochłonny, ale dzięki temu daje doskonałe efekty w nauce, dodatkowo utworzona notatka będzie mogła służyć latami.

Oto co trzeba zrobić?

Krok 1.

Pobierz i wydrukuj plik ze wzorem notatki.

Krok 2.

Sporządź notatkę według poniższej instrukcji.

Materiały prasowe HP

Instrukcja sporządzenia idealnej notatki do nauki



1. Pole notatki właściwej

To największy obszar na kartce. Tu uczeń notuje tak, jak umiał to robić do tej pory. Może być koślawo, może być nieskładnie, notujemy to, co uznajemy za warte zapamiętania.

2. Pole tytułowe

Na górze kartki, nad polem właściwym, jest miejsce na dwa tytuły. Wyżej notujemy to, czego ogólnie się uczymy, np. nazwę przedmiotu lub tytuł lektury. Poniżej jest miejsce na tytuł szczegółowy. Tu zapisujemy to, czego konkretnie dotyczy notatka właściwa.

3. Pola porządkowe

Zaraz obok pola tytułowego mamy dwa małe prostokąciki – to pola na wpisanie daty i klasy. Ta mała modyfikacja klasycznego układu notatek w systemie Cornella jest ukłonem w stronę uczniów. A po co data? Jeśli nauczyciel zarządzi sprawdzian z pięciu ostatnich lekcji, doskonale będzie wiadomo czy ta notatka się do nich zalicza.

4. Pole didaskaliów

To nic innego jak szeroki margines po boku notatki właściwej. Teraz zadaniem ucznia będzie szybkie przeczytanie własnoręcznie sporządzonej notatki i wyciągnięcie z niej definicji wartych zapamiętania, trudnych wyrażeń czy słów charakterystycznych dla danej treści. Wówczas takie słowa-klucze zapisujemy w polu didaskaliów, dokładnie na tej samej wysokości, na jakiej pierwotnie wystąpiły one w notatce właściwej. Dlaczego to robimy i dlaczego jest to tak ważne? Po pierwsze, to co się przed chwilą wydarzyło to powtórka materiału! Po drugie dlatego, że słowa - klucze w polu didaskaliów pozwolą na skoncentrowanie uwagi uczącego się na elementach najważniejszych.

5. Pole podsumowania

Ostatni element to poziomy pasek na dole notatki właściwej. Tutaj w kilku zdaniach uczeń podsumowuje wszystko to, co znalazło się w polu notatki właściwej.

Dlaczego Polki wybierają urządzenie HP DeskJet Ink Advantage 3785?

HP DeskJet Ink Advantage 3785 to najmniejsze na świecie urządzenie z możliwością skanowania, kopiowania i drukowania, Drukuje bezprzewodowo z telefonu i tabletu, także z aplikacji mobilnej Social Media SnapShots, pozwalającej na edytowanie zdjęć, dodawanie unikalnych ramek i podpisów. Do każdego urządzenia do końca października, papier zdjęciowy samoprzylepny Social Media SnapShot w prezencie.

Reklama