Czy wiesz, że zaparzanie twojej ulubionej herbaty możesz połączyć z dbaniem o ekologię oraz… odświeżeniem swojego domowego wnętrza? Najnowsze czajniki Russell Hobbs pracują cicho i szybko, a ich oryginalny design sprawia, że są modnym elementem wystroju nowoczesnej kuchni.

Reklama

Herbaty – zaparzaj ekologicznie i stylowo!

Do zaparzania smacznej herbaty zielonej, białej lub czarnej wypróbuj np. nowy, najcichszy czajnik z oferty marki Russell Hobbs. Dzięki niemu zagotujesz wodę przy minimalnym hałasie – i to w mniej niż 56 sekund! Czajnik posiada:

przezroczysty wskaźnik poziomu płynu ,

idealny kształt dzióbka ,

funkcję szybkiego zaparzania,

dużą pojemność 1,7 l,

niebieskie podświetlenie,

podstawę 360° ze schowkiem na przewód,

wyjątkowy design.

Ważne: dzięki markerom stref szybkiego zaparzania czajnik pozwala zaoszczędzić aż do 65% energii przy każdym gotowaniu!

fot. Mat. prasowe

A może masz ochotę dodać odrobiny stylu swojej kuchni? Nic prostszego – przyrządzaj swoje ulubione, gorące napoje z czajnikami Russel Hobbs – np. Groove albo Honeycomb. Charakteryzuje je nowoczesny design, który nigdy nie wyjdzie z mody.

Czajnik elektryczny Groove z eleganckim i przyjemnym w dotyku wykończeniem będzie pięknie prezentował się na Twoim kuchennym blacie. Ten czajnik od Russell Hobbs to:

teksturowana obudowa z tworzywa sztucznego z akcentami ze stali nierdzewnej,

pojemność 1,7 l (6 filiżanek),

idealnie wyprofilowany dzióbek,

wskaźnik poziomu wody z oznaczeniem litrażu,

strefy szybkiego gotowania,

obrotowa podstawa 360° ze schowkiem na przewód,

pokrywa typu „push to open”,

przewód o długości 61 cm,

niebieskie podświetlenie,

funkcja szybkiego gotowania 1 filiżanki wody - 236 ml w 54 sekundy,

oszczędność energii do 66%,

3000 W mocy.

fot. Mat. prasowe

Z kolei z pięknym i stylowym czajnikiem Honeycomb możesz zapomnieć o ryzyku przegrzania się urządzenia. Funkcja ochrony automatycznie wyłączy czajnik, gdy wykryje zbyt małą ilość wody.

Która herbata jest najzdrowsza?

Naturalne herbaty mogą skutecznie wspierać cię na drodze do zgrabnej sylwetki, a także spowalniać procesy starzenia i pomagać troszczyć się o zdrowie. Przede wszystkim do picia na co dzień wybieraj herbaty liściaste, parzone bez dodatku cukru czy mleka. Dla zdrowia i urody warto sięgać po herbatę zieloną oraz białą, choć herbata czarna i czerwona są również pełne zalet.

Herbata zielona

Liście zielonej herbaty są suszone od razu po zerwaniu, zachowują więc mnóstwo cennych składników. Znajdziesz w niej:

witaminy z grupy B oraz C, E i K,

związki mineralne,

antyoksydanty,

polifenole.

Dzięki nim zielona herbata działa antybakteryjnie, odmładzająco, poprawia trawienie, przyspiesza spalanie tłuszczu, a także pomaga usuwać toksyny z organizmu. Samo zdrowie!

Herbata biała

Powstaje w procesie suszenia nierozwiniętych jeszcze pączków listków. Biała herbata działa podobnie do zielonej, ale zawiera jeszcze więcej antyoksydantów i kofeiny. Bardzo pomaga w procesie odchudzania.

Herbata czarna

Znana jest przede wszystkim z tego, że dzięki dużej zawartości kofeiny działa pobudzająco. Ale to nie wszystko – czarna herbata poprawia pamięć, trawienie, zwalcza bakterie, wzmacnia naczynia krwionośne i… chroni zęby!

Herbata czerwona

Inaczej nazywana herbatą pu-erh. Słusznie kojarzy się ją głównie z odchudzaniem – czerwona herbata pobudza bowiem wydzielanie soków trawiennych, poprawia pracę jelit, obniża też poziom złego cholesterolu. Świetnie działa na wątrobę, zwiększając poziom enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za odtruwanie organizmu.

Reklama

Materiał promocyjny marki Russell Hobbs.