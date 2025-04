Urlop na Hawajach to byłoby coś. Plaże Waikiki, palmy, hibiskus, surfing i taniec Hula. Dla tych, którzy wakacje spędzają jednak nad kapryśnym polskim morzem mamy namiastkę hawajskich klimatów w postaci dodatków do mieszkania inspirowanych gorącyim tropikami! Takie gadżety to niekończące się źródło dobrego nastroju i pozytywnej energii! Rozgrzewamy nimi klimat i ożywiamy przestrzeń soczystymi barwami!

Reklama

W sklepach znajdziemy teraz gamę dodatków do mieszkania w hawajskim stylu, które ożywią paletą energetycznych barw nasze wnętrza. Dzięki niej urokliwy nastrój zagości na stałe w naszych domach. Wśród elementów znajdziemy akcesoria takie jak na przykład pas do walizki, kubek termiczny, worki płócienne oraz kosmetyczki z wakacyjnym nadrukiem, termiczne etui na butelki plastikowe i puszki w pozytywnych odcieniach oranżu, bidony w modnym kolorze szmaragdu i brudnego różu, poduszki i canvasy z nadrukiem motywów kwiatowych, szklanki z kolorowego szkła z motywem zwierzęcym czy albumy na zdjęcia.

Zobacz 20 dodatków do mieszkania w hawajskim stylu