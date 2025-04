Gdzie kupić termofor?

To gadżet uwielbiany nie tylko przez największych zmarzluchów! Nawet te osoby, które lubią zimę i świetnie funkcjonują, gdy na dworze są ujemne temperatury, czasem marzą o błyskawicznym rozgrzaniu stóp lub dłoni.

Nie ma nic milszego niż włożenie do łóżka nagrzanego termoforu lub spędzenie wieczoru z książką, kocykiem, kubkiem herbaty i tym przydatnym, cieplutkim gadżetem!

W naszej galerii znajdziecie 12 "termoforowych" propozycji - wszystkie prosto z polskich sklepów. Przedział cenowy rozpoczyna się już od 15 złotych!

Zimą termofor zdecydowanie zasługuje na miano najlepszego przyjaciela człowieka. To również świetny pomysł na niedrogi, ale sympatyczny upominek - sprawdzi się jako prezent na wiele okazji.

1 z 12 Termofory w różnych kolorach, JYSK - cena promocyjna 15 zł

2 z 12 Termofor z jeleniem, houseandmore.pl - cena promocyjna 22.45 zł

3 z 12 Termofor-maskotka, New Look - cena ok. 60 zł

4 z 12 Termofor-maskotka, New Look - cena ok. 60 zł

5 z 12 Termofor z sową, houseandmore.pl - cena promocyjna 19.95 zł

6 z 12 Ogrzewacz do rąk, Empik - cena 19.90 zł

7 z 12 Szary termofor, Tchibo - cena 39.95 zł

8 z 12 Termofor, Home&You - cena promocyjna 34.30 zł

9 z 12 Termofor z reniferem, Home&You - cena promocyjna 34.30 zł

10 z 12 Termofor-maskotka, New Look - cena ok. 60 zł

11 z 12 Termofor w kształcie misia polarnego, Marks&Spencer - cena ok. 120 zł