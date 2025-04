Produkty Lenco to ogromny wybór gadżetów elektronicznych dla kobiet, w różnych kolorach i modelach. Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz sprzęt wysokiej jakości, a jednocześnie odpowiadający najnowszym trendom, poznaj ofertę Lenco i przekonaj się, że światowe innowacje nie muszą kosztować fortuny.

Gadżety elektroniczne dla kobiet - idealnie dopasowane!

Lubisz otaczać się gadżetami, ale interesuje Cię nie tylko najwyższa jakość, ale także łatwość użytkowania i wygląd sprzętu? Chcesz, aby pasował jednocześnie i do wystroju Twojego mieszkania i do... obecnego nastroju? Jeszcze kilka lat temu wyznacznikiem jakości były ciemne, geometryczne kształty, prawda? I rachunek opiewający na cyfrę z wieloma zerami... To, co kolorowe i designerskie musiało albo być przeznaczone dla dzieci albo z założenia z jakością miało niewiele wspólnego. Ale czasy się zmieniły: nowoczesna technologia może (a nawet musi) iść teraz z parze z najnowszymi trendami.



Przykład? Bogaty wachlarz produktów elektrycznych w ofercie marki Lenco, włączając zaawansowane gramofony, tablety z systemem Android, stacje dokujące do iPhona oraz iPada, micro oraz mini systemy dźwiękowe, przenośne odtwarzacze DVD oraz telewizory. Poniżej mały przegląd tego, w czym możesz... zakochać się od pierwszego wejrzenia i co świetnie sprawdzi się jako prezent – a okazji do wręczenia wyjątkowego podarunku nigdy przecież nie brakuje!

Gadżety elektroniczne dla kobiet - przegląd urządzeń

Chcesz mieć pewność, że nieważne gdzie się znajdziesz, zawsze będziesz mogła cieszyć się ulubioną muzyką, a głośniki w telefonie czy laptopie to dla Ciebie za mało? Co zatem powiesz na czarny, biały, różowy, pomarańczowy albo niebieski głośnik Bluetooth BTS110? To niewielkie przenośne urządzenie umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki, a także korzystanie z urządzenia jako zestawu głośnomówiącego dla telefonu. Możesz także podłączyć inne urządzenia audio za pośrednictwem gniazda AUX-IN i cieszyć się wysokiej jakości brzmieniem ulubionych utworów, np. z odtwarzacza MP3.

Dbasz o kondycję? W takim razie wybierz jeden z dwóch odtwarzaczy MP4 z krokomierzem – PODO151 z opaską na ramię, czy małe i poręczne PODO152. Urządzenia z wyświetlaczem i wbudowaną 4GB pamięcią wewnętrzną. Naładowany odtwarzacz działa 3 godziny, więc możesz cieszyć się świeżym powietrzem i doskonałą muzyką. W zestawie oprócz słuchawek dołączone jest opaska lub etui na ramię.

Nie rozstajesz się z tabletem, bo to Twoje okno na świat? I bardzo dobrze, ale czy na pewno obecny model spełnia wszystkie Twoje oczekiwania? A może byś go zamieniła na "nówkę"? Odkryj wiele zastosowań lekkiego 9-calowego tabletu CarTab925 z systemem Android 4.2, 8GB wbudowaną pamięcią i podwójną kamerą. Tablet dodatkowo wyposażony jest w port USB, czytnik kart mikro SD (do 32GB), wyjście HDMI i gniazdo słuchawkowe. A dla podróżujących zasilacz samochodowy i uchwyt na zagłówek fotela.

Szukasz idealnego gadżetu dla dziecka? Co powiesz na kolorowy (jaskrawy!) tablet CoolTab72 z gumowym etui nakładanym na tablet? To prawdziwie wszechstronne i wytrzymałe urządzenie z zainstalowaną aplikacją Kido'z, która jest gwarancją, że malec nie zapozna się z nieprzeznaczonymi dla niego treściami. Ten tablet z 7-calowym wyświetlaczem wyposażony w podwójną kamerę, system Android™ 4.2 i 4GB wbudowanej pamięci.

Nieważne czy jeździsz na nartach, płyniesz kajakiem czy jesteś na rodzinnej wycieczce rowerowej – jeśli chcesz uchwycić najlepsze momenty, spraw sobie kamerę Sportcam300, która pozwoli Ci nie tylko uwiecznić wspaniałą zabawę, ale i podzielić się wrażeniami z innymi poprzez łącze USB. Zwróć uwagę również na sportową kamerę SportCam100 z wodoodporną obudową! Obydwie kamery posiadają zestawamy do montażu na rowerze, czy kasku.

A może dołączysz do fanów przenośnego radia CD z mp3 i USB SCD37USB? Boombox ten umożliwia zaprogramowanie do 20 utworów CD lub ich losowe/powtarzające się odtwarzanie. W ofercie dostępne są 4 kolory: czerwony, niebieski, pomarańczowy i różowy.

Nie wyobrażasz sobie wyjścia z domu bez "empeczwórki"? Odtwarzacz MP4 Xemio 655 w 4 różnych kolorach (w zestawie z douszymi słuchawkami) ma 4GB wbudowanej pamięci, którą możesz rozszerzyć poprzez czytnik kart mikroSD do 8GB. Wybierz jeden z modnych kolorów (zielony, niebieski, różowy lub szary) i ciesz się muzyką przez 8 godzin po pełnym naładowaniu baterii. Natomiast odtwarzacz MP4 Xemio 760BT wyposażony jest w Bluetooth, dzięki któremu połączysz się z innymi urządzeniami. Dzięki wbudowanej pamięci 8GB można wgrać pliki muzyczne, wideo i audiobooki (funkcja e-book kompatybilna z plikami txt) czy własne nagrania głosowe. Ten model Xemio odtwarza pliki audio: MP3, WMA, APE, FLAC, OGG oraz WAV, video: AMV i AVI oraz zdjęcia w JPG, BMP i GIF. Odtwarzacz posiada złącza mikro USB, czytnik kart pamięci mikroSD do 16GB i wejście słuchawkowe 3,5mm. W zestawie kabel USB i słuchawki douszne, a do wyboru 4 kolory: czarny, zielony, niebieski lub różowy.

Kochasz kino? Uwielbiasz oglądać filmy zawsze i wszędzie? W takim razie w Twoim samochodzie nie może zabraknąć zestawu 9-calowych odtwarzaczy DVD DVP-938 x2. Jest on łatwy do zamontowania na zagłówkach i umożliwia do 2 godzin oglądania. Naładuj DVD i oglądaj ulubione filmy CD, DVD, czy z USB lub karty SD. W zestawie 2 piloty i 2 pary słuchawek oraz paski montażowe.

Jesteś fanką szklanego ekranu? Zatem oglądaj telewizję gdziekolwiek jesteś! Przenośny telewizor TFT-1026 jest specjalnie zaprojektowany do podróży. Niemal w całej Europie możesz oglądać telewizję lub filmy, dzięki wbudowanemu odbiornikowi MPEG4 DVB-T, złączu USB i ładowalnej baterii. Ten 10-calowy, lekki i kompaktowy telewizor możesz ustawić na wbudowanym stojaku lub zawiesić go za pomocą wbudowanych punktów zaczepu.

Właśnie pojawił się nowy gramofon L-175 z designerskim gładkim szklanym panelem górnym, bezpośrednim napędem i wbudowanym przedwzmacniaczem stereo! Model L-175 od Lenco umożliwia podłączeniem się do komputera PC kablem USB w celu konwersji winylu do formatu cyfrowego. Własny dom, a jak sala koncertowa...

Jeśli chciałabyś bliżej zapoznać się z ofertą Lenco zajrzyj na stronę www.lenco.com/pl. Produkty można kupić między innymi na www.euro.com.pl, www.merlin.pl oraz w sklepach Media Markt i Saturn.