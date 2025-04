Reklama

Nasz organizm potrzebuje ok. dwóch litrów wody dziennie. Bez niej czujemy znużenie i senność, nie chce nam się jeść, a kondycja naszego ciała znacząco się osłabia. Bez wody nie ma życia, to proste. W tym momencie rodzi się jednak pytanie - jaką wodę pić? Jej jakość różni się, zarówno jeśli mówimy o butelkowanych wodach źródlanych/mineralnych, jak i o kranówce. Ale czy zastanawiałaś się nad jeszcze jednym rozwiązaniem – nad filtracją?

Co wiemy o wodzie kranowej?

Woda butelkowana to dla większości z nas pierwszy wybór. Ale czy zastanawiałaś się dlaczego dźwigasz wodę, zamiast po prostu odkręcić kran? Woda z kranu jest bezpieczna do spożycia. O jej bezpieczeństwo dbają miejscowe wodociągi oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. Aby zabezpieczyć wodę przed rozwojem bakterii dodawany jest do niej chlor, który w nadmiarze negatywnie wpływa na jej smak i zapach. W wodzie kranowej mogą pojawiać się także drobne zanieczyszczenia mechaniczne pochodzące z rur wodociągowych. Czy wiesz, jak łatwo możesz sobie poradzić z tymi problemami?

serwis prasowy BRITA

Postaw na ekologiczne rozwiązanie!

Idealnym sposobem jest filtracja. Dlaczego? To dzięki niej zredukujesz takie czynniki jak kamień w wodzie, nieprzyjemny smak czy mętny kolor. Zacznij zatem od tego, co pijesz! Jeżeli chcesz cieszyć się w końcu smaczną i naprawdę czystą wodą, a do tego jesteś miłośniczką nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, powinnaś przyjrzeć się temu wyjątkowemu wkładowi filtracyjnemu.

Dzbanek BRITA Style oraz wkład filtracyjny Maxtra+

Filtr idealny do domu

BRITA Maxtra+ charakteryzuje się kilkoma innowacyjnymi elementami w dziedzinie filtracji wody, takimi jak dokładniejsza filtracja mechaniczna , czy większa powierzchnia filtracyjna, którą teraz możemy porównać do powierzchni aż 3,5 boisk piłkarskich. Dzięki tym elementom, wkład filtracyjny jest w stanie znacznie polepszyć smak i czystość naszej wody. Co więcej, sama wydajność filtra wynosi aż 100 litrów!

BRITA w swoich produktach propaguje ekologiczne rozwiązania, dlatego w swoich filtrach stosuje granulki węgla stworzone z łupin orzecha kokosowego, których zadaniem jest pochłanianie substancji zakłócających smak wody przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko.

Jeśli kamień w czajniku spędzał ci sen z powiek, ucieszy cię fakt, że zastosowanie wymiennika jonowego we wkładzie BRITA pozwala znacznie zredukować twardość wody oraz metali w niej występujących, co oznacza dłuższą żywotność sprzętów kuchennych.

Pamiętaj także o tym, że filtracja jest świetną alternatywą dla wody butelkowej. Czy wiedziałaś, że filtrowanie kosztuje 22 gr za litr wody w przypadku używania filtra dzbankowego, natomiast średni koszt 1 litra wody butelkowanej wynosi aż 1 zł? Idealny wybór dla świadomych ekologów, prawda?

Dzbanek BRITA Style z ledowym czujnikiem i nowym wkładem Maxtra+

Prosto i przyjemnie

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów filtrujących. Niektóre z nich wymagają montażu, czasami należy wygospodarować specjalne miejsce na umieszczenie własnej stacji uzdatniania wody. Wszystkim użytkownikom wody wodociągowej polecamy wypróbowanie prostych i ekonomicznych filtrów dzbankowych. Nie wymagają one montażu, a ponadto dostępne są w szerokiej ofercie kolorystycznej. Wkładamy do nich wymienny filtr, a specjalny wskaźnik przypomina nam kiedy należy go wymienić. Proste? Proste! Po co dźwigać butelki z wodą, kiedy dostęp do pysznej, filtrowanej wody możesz mieć non stop?