Współczesna kobieta: dużo kawy, ciągły stres, czasami papieros, jako sposób na chwilę relaksu lub okazja na przerwę w pracy. Ciągle gdzieś biegniemy - dom, dzieci, kariera i praca, a do tego prawie zawsze na diecie … To wszystko w dużej mierze powoduje, że magnezu w organizmie jest coraz mniej. Pojawia się pytanie: jak w najlepszy sposób uzupełnić te braki?

Reklama

Pij wodę wzbogaconą w magnez!

Zamiast sięgać po suplementy diety, możesz wzbogacić najzdrowszy napój świata – wodę, w dodatkową porcję magnezu! To potrójnie najlepszy sposób na zniwelowanie deficytów– łatwo, prosto i tanio. Dostarczany w wodzie magnez przyswaja się najlepiej! Bądźmy więc sprytne: wzbogacajmy wodę w magnez, pijmy ją do woli uzupełniając niedobory, a przy okazji dbajmy o urodę, bo jak wiemy woda nawilża i upiększa skórę oraz pomaga w walce z cellulitem. Tyle korzyści w jednym? Tak to możliwe!

Nowość! Filtr Dafi - AquaMag

Marka Dafi stworzyła filtry magnezowe, które oczyszczają wodę, a jednocześnie wzbogacają ją w cenny magnez. Dzięki nim możesz korzystać z wody z kranu, co jest dobre dla Twojej kieszeni i środowiska. Nie zaśmiecasz go plastikowymi butelkami, a ponadto jeden filtr magnezowy AquaMag kosztuje jedynie kilkanaście złotych (wymieniany raz w miesiącu) i zapewnia nawet do 200 litrów czystej, smacznej wody. Bazując na tak przefiltrowanej wodzie, masz pewność, że codzienna dieta jest bogata w magnez, który zapobiega arytmii i miażdżycy, obniża ciśnienie, opóźnia procesy starzenia, łagodzi skutki stresu i wspomaga pamięć.

Filtr występuje w wersji CLASSIC oraz UNIMAX, wystarcza na ok. 150 - 200 l wody

Cena ok. 14,99 zł – filtr AQUAMAG CLASSIC

Cena ok. 17,00 zł – filtr AQUAMAG UNIMAX

Reklama

Badania laboratoryjne potwierdzają, że filtr Dafi AquaMag wzbogaca wodę średio o 29,9 Mg/l cennego magnezu. Spożycie 2 litrów takiej wody zaspokaja nawet do 20% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek - a więc tyle, ile zazwyczaj nam go brakuje.