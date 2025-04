Eleganckie ekspresy do kawy Saeco Incanto kryją w sobie wysokiej jakości włoską technologię opracowaną, by za każdym razem parzyć wyśmienitą kawę i wydobywać z niej to, co najlepsze.

Zaczynasz dzień od filiżanki kawy, a potem chętnie pijasz relaksującą kawę popołudniową? Marzysz o jakości kawy znanej z dobrych kawiarni i aromacie świeżo zmielonych ziaren? Z ekspresami Saeco Incanto prawdziwy smak włoskiej kawy możesz mieć we własnym domu.

Szeroki wybór

Sprytna konstrukcja ekspresów Incanto pozwala przygotować cały wachlarz spersonalizowanych napojów - od espresso przez cappuccino po latte macchiato - w idealnej temperaturze i za dotknięciem zaledwie jednego przycisku. Bez względu na to, czy jest to pierwsza kawa z rana czy kawa na deser, na wyciągnięcie ręki masz do wyboru smak na każdą porę dnia. W dodatku ekspresy Incanto oferują szeroki wybór kaw dostosowany do twojego gustu - dzięki funkcji pamięci można z łatwością zapisać wybrany czas parzenia kawy dla każdego jej rodzaju.

Idealny smak i aromat kawy zapewniają opatentowane ceramiczne młynki, które doskonale mielą ziarno, wydobywając pełnię smaku i zapewniając długotrwałe i jednolite działanie. W ekspresach z rodziny Incanto można ponadto ustawić pięć grubości mielenia - od najdrobniejszego, jeśli chcesz przygotować prawdziwe espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

Czysta przyjemność

Ekspresy Incanto są zarówno łatwe w obsłudze, jak i konserwacji. Są również przepustką do świata, w którym miłośnicy kawy nie muszą się stale martwić usuwaniem kamienia. Jak wiadomo, regularne usuwanie kamienia wydłuża czas użytkowania ekspresu i poprawia smak kawy, jednak jest to czynność wyjątkowo czasochłonna i niekiedy również dość skomplikowana. Ekspresy Incanto są natomiast wyposażone w opatentowany filtr AquaClean, który minimalizuje odkładanie się kamienia i jeszcze bardziej oczyszcza wodę trafiającą do ekspresu. Regularne wymienianie filtra oznacza, że można będzie przygotować do 5000 filiżanek kawy bez konieczności usuwania kamienia.

Co równie ważne, ekspresy Saeco Incanto mają elegancki design i są dopracowanego do ostatniego detala, więc z pewnością będą dopełnieniem każdego stylowego wnętrza przez wiele lat. Nie bez przeczyny Incanto oznacza po włosku "oczarowanie". W dodatku ekspresy występują w różnych zestawieniach wykończenia oraz kolorystycznych, co pozwala idealnie dobrać maszynę do wystroju kuchni. Od ekskluzywnej wersji Deluxe z premium karafką (HD8922/09 oraz HD8921/09), stalowej HD8917/09, czarnej HD8916/09 czy w kolorze "tytanowym" HD8918/41. Z kolei dla wszystkim amatorów kawy poszukujących maszyny o zwiększonej pojemności został zaprojektowany wydajny model HD8919/59.

Rekomendowane ceny detaliczne ekspresów Saeco Incanto wynoszą:

Incanto OTC Deluxe HD8922/09-3309,00 pln

Incanto OTC Deluxe HD8921/09- 3269,00 pln

Incanto OTC Extra HD8919/59-3359,00 pln

Incanto OTC HD8918/41- 2790,00 pln

Incanto OTC HD8917/09-3139,00 pln

Incanto OTC Black HD8916/09 -2909, 00 pln