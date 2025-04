Prowadzisz intensywny tryb życia? Ciągle brakuje ci czasu? W natłoku różnych spraw zdarza ci się zapomnieć o sprzątaniu, a potem irytuje cię bałagan w domu? To dlatego sprzątasz jedynie w weekendy (tak wiemy - sobota to dzień odkurzacza i mopa), narzekając na zbyt ciężki odkurzacz, za długi przewód, który ciągle się wypina z gniazdka i nieporęczny wąż. Nawet gdy w końcu obudzi się w tobie dusza pedanta i zmobilizujesz się do sprzątania, to masz wrażenie, że twoje mieszkanie nie jest tak czyste, jakbyś tego chciała? Nie martw się. Nie jesteś sama! Ten scenariusz zna wiele z nas.

Z pomocą przychodzi bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure F9. Czym się wyróżnia?

Akumulator, który pozwoli ci na więcej swobody

Wyobrażasz sobie swobodne sprzątnie bez długiego, plączącego się przewodu i ciężkiej plastikowej rury? To możliwe! Electrolux Pure F9 na całkowicie naładowanym akumulatorze jest w stanie wysprzątać całe mieszkanie (nawet to o powierzchni 180 m2).

Inteligencja i moc

Męczy cię przestawianie mocy odkurzacza za każdym razem, gdy przechodzisz z podłogi na dywan i odwrotnie? Pure F9 na szczęście posiada automatyczną regulację mocy, która zwiększa komfort odkurzania i dopasowuje poziom mocy do powierzchni, którą akurat czyścisz.

Zero brudu pod meblami

Twój odkurzacz nie dociera pod komody, szafki i kanapy? Pure F9 dzięki unikalnemu mechanizmowi z funkcjonalnym, przesuwnym góra/dół pojemnikiem na kurz oraz wyciąganemu wężowi bez problemu dotrze tam, gdzie twój stary odkurzacz nie mógł. Dodatkowo jasne oświetlenie LED w ssawce zapewni ci widoczność kurzu również w ciemnych miejscach (np. pod meblami). Z Pure F9 posprzątasz nie tylko mieszkanie, ale i karnisze, klimatyzatory, lampy czy narożniki przy suficie.

Bez obciążeń

Ile czasu zajmuje ci sprzątnięcie mieszkania? 30 minut? Zdarza ci się, że następnego dnia odczuwasz ból kręgosłupa? Z Electrolux Pure F9 to przeszłość. Dzięki teleskopowej regulowanej rurze, dopasujesz wysokość odkurzacza do swoich potrzeb, co w połączeniu z odczuwalnym ciężarem 0,9 kg przy module usytuowanym na dole, już nigdy nie będziesz czuła dyskomfortu po sprzątaniu. Dodatkowo brak przewodu i plastikowej, długiej, wijącej się rury to udogodnienie, które sprawia, że sprzątanie wydaje się łatwiejsze.

Więcej przestrzeni

Narzekasz na brak miejsca w mieszkaniu, bo w twojej szafie zamiast ubrań stoi wielki odkurzacz? Zapomnij o tym i wybierz się na zakupy, bo w twojej szafie pojawi się nowa przestrzeń, którą zapewni ci niewielki Electrolux Pure F9.

Czyste powietrze

Twój odkurzacz wydaje z siebie nie tylko głośny dźwięk, ale i nieprzyjemny zapach? Masz wrażenie, że po sprzątaniu w twoim domu jest więcej roztoczy, niż było przed? Electrolux Pure F9 dzięki szczelnemu zbiornikowi oraz 5-stopniowej filtracji powietrza wylotowego gwarantuje zatrzymywanie ponad 98,6% drobnego pyłu. Zyskujesz więc czyste powietrze, świeżość i oczywiście idealnie wysprzątane mieszkanie!

Wymienisz swój stary odkurzacz na bezprzewodowy?

