Ekspresy do kawy dobrych marek, zwłaszcza ciśnieniowe, parzą wyśmienitą kawę. Ale nie każdy może mieć klasyczny model ekspresu w swojej kuchni. Powody? Głównie brak miejsca i koszty. Są wprawdzie modele ekspresów na kapsułki, stosunkowo nieduże i dość przystępne cenowo, ale, kto pije sporo kawy, ten musi na zakup kapsułek wydać co miesiąc sporą kwotę. A może by tak kupić ekspres do kawy stawiany na kuchence, czyli popularną kawiarkę? Jest tak prosta, że aż genialna. Zaparzona kawa jest naprawdę dobra, o czym świadczy popularność tego typu ekspresów wśród Włochów. Było nie było większych kawoszy niż my. Trzeba tylko wiedzieć, jaką kupić.

Reklama

Ekspresy do kawy stawiane na kuchence – jak wybierać

Po pierwsze: z czego?

Kawiarki dostępne w sklepach można podzielić na trzy grupy:

z aluminium

ze stali nierdzewnej

ceramiczne, a w zasadzie z ceramicznym dzbankiem, bo pojemnik na wodę zawsze jest ze stali lub aluminium.

Przy wyborze tego poręcznego ekspresu do kawy warto wziąć pod uwagę cenę. Najtańsze, aluminiowe, kosztują ok. 30 zł. Kto sporadycznie parzy kawę, taki model mu wystarczy, ale jednak lepiej kupić zaparzaczkę w granicach 50 – 150 zł, z aluminium, stali lub ceramiki. Wtedy mamy pewność, że aluminium lub stal są dobrej jakości. Nie ma w nich szkodliwych dla zdrowia substancji, ani też takich, które zmieniają smak kawy. Bardzo ważna jest także jakość uszczelek. Wykonane z kiepskiej jakości gumy, w najtańszych modelach, mogą pogarszać smak kawy i szybko się zużywają. Są tacy, którzy uważają, że najlepsze są zaparzaczki z dobrej stali lub ze stali i ceramiki.

Po drugie: na jaką kuchenkę

Wszystkie ekspresy do kawy typu kawiarka nadają się na kuchenkę gazową i zwykłą elektryczną, ale... nie wszystkie nadają się na płytę indukcyjną. Na tej samej zasadzie, jak garnki. Aby się nadawały, muszą mieć ferromagnetyczne dno. Dlatego, kto ma kuchenkę indukcyjną, ten kupując kawiarkę, powinien się upewnić, czy będzie działać.

Po trzecie: pojemność

Są ekspresy do kawy – kawiarki, w których jednorazowo można zaparzyć tylko jedną kawę i są bardziej pojemne, np. na dwie kawy, a nawet na pięć. Jeśli zazwyczaj robisz tylko kawę dla siebie lub dla dwóch osób, wybierz mały, bo w dużym trudno się robi jedno espresso. Z kolei jeśli często przyjmujesz gości – kawoszy, warto mieć duży. Ponieważ ceny nie są wygórowane, można pomyśleć o dwóch – małej i dużej

Po czwarte: wzornictwo

Za najbardziej klasyczne uważane są ekspresy do kawy – zaparzaczki włoskiej firmy Bialetti. Bo to od nich wszystko się zaczęło. W firmie tej wymyślono i skonstruowano pierwsze kawiarki w 1933 roku. Wielu innych producentów kopiuje tamte wzory. Efektowne modele i naprawdę duży wybór oferuje też firma G.A.T. I AnCap. Warto poszukać modelu, który pasuje kolorystycznie i wzorniczo do stylu kuchni, jadalni, do serwisu. Parzenie kawy to przecież rytuał i przyjemność.

Jak działają ekspresy do kawy – zaparzaczki

Co prawda w żadnej kawiarce kawa nie jest zaparzana pod takim ciśnieniem, jak w klasycznym ekspresie, ale jednak pod ciśnieniem. Tak więc zdecydowanie jest to kawa lepsza od tej zalewanej wrzątkiem w filiżance, czy nawet parzona po turecku. Woda ze zbiornika na dole zamienia się w parę, wytwarza ciśnienie ok. 1,5 bara. Przechodzi przez umieszczoną na sitku zmieloną kawę (słyszymy charakterystyczne bulgotanie, czujemy aromat) i po chwili cała porcja aromatycznego naparu jest już w dzbanku na górze. Możemy pić taką mocną, lub rozcieńczyć, dolewając wrzątku, jeśli wolimy słabszą kawę americanę.

Reklama

Przeczytaj także:

5 ciśnieniowych ekspresów do kawy. Wybierz najlepszy dla siebie

Jak odkamienić ekspres do kawy