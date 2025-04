Automatyczne ekspresy do kawy De'Longhi

Urządzenia te samodzielnie mielą ziarna, zaparzają espresso i pienią mleko, dzięki czemu kawa jest przyrządzona szybko i bez konieczności wykonywania wielu oddzielnych czynności. W tej grupie ekspresów znajdziemy:

ekspresy, które automatycznie robią kawy czarne (np. espresso, podwójne espresso, kawę czarną, kawę czarną przedłużoną). Wyposażone są w młynek mielący kawę oraz dyszę do ręcznego spieniania mleka. Dedykowane są miłośnikom dobrego espresso, którzy mleczne kawy przygotowują tylko od czasu do czasu.

(np. espresso, podwójne espresso, kawę czarną, kawę czarną przedłużoną). Wyposażone są w młynek mielący kawę oraz dyszę do ręcznego spieniania mleka. Dedykowane są miłośnikom dobrego espresso, którzy mleczne kawy przygotowują tylko od czasu do czasu. urządzenia przygotowujące kawy białe. Oprócz młynka do kawy posiadają także automatyczny system spieniania mleka, dzięki czemu pyszne cappuccino, latte lub flat white robi się, przyciskając tylko jeden przycisk. Najbardziej zaawansowane ekspresy w tej grupie potrafią wykonać nawet kilkanaście różnych kawowych napojów (i nie tylko, także czekoladę, herbatę i kawę na zimno), mają także regulację stopnia spienienia mleka, funkcję personalizacji ustawień (robią kawę wg indywidualnych preferencji) czy podgrzewacz do filiżanek.

Urządzenia kolbowe

Mówi się, że jest to sprzęt dla koneserów. Choć ekspresy te są znacznie tańsze od automatycznych, to potrafią przygotować jeszcze lepszą kawę – zbliżoną do tej sprzedawanej w najlepszych kawiarniach. Ich charakterystyczną częścią jest kolba, w której parzy się kawę. Przygotowanie każdej filiżanki kawy w tego typu ekspresie wymaga zmielenia kawy w oddzielnym młynku, odmierzenia jej odpowiedniej ilości i ubicia jej w kolbie. Zazwyczaj ręcznie też trzeba spienić mleko za pomocą dyszy. Droższe modele kolbowe mają zbiornik na mleko i spieniają je automatycznie. Są też ekspresy kolbowe, które nie posiadają dyszy do spieniania mleka i robią tylko kawę czarną. Przez to są też tańsze od pozostałych.

Nespresso na kapsułki

W ofercie De'Longhi są także ekspresy na kapsułki. Zakup takiego urządzenia to nieduży koszt, ale już regularne kupowanie kapsułek znacznie przewyższa koszt zakupu kawy do ekspresów kolbowych czy automatycznych. Koszt jednej kapsułki (jednej kawy) to około 2 zł. Z tego powodu urządzenia tego typu polecane są osobom, które nie piją dużo kawy lub chcą mieć ekspres w domu, tylko po to, aby przygotowywać dobrą kawę dla gości.

Ekspres typu Mokka

To tak naprawdę zaparzacz do kawy, który wyglądem przypomina dzbanek. Składa się z trzech części: dolnego zbiorniczka na wodę, pojemniczka na zmieloną kawę z filtrem i górnego dzbanka na napar. Te w ofercie De'Longhi pozwalają jednocześnie zaparzyć od 3 do 6 filiżanek kawy, posiadają funkcję automatycznego wyłączania i podtrzymywania ciepła oraz 24-godzinny elektroniczny program czasowy.

Kombinowany ekspres do kawy De'Longhi

W ofercie tej marki znajduje się jedno urządzenie, które jest połączeniem ekspresu ciśnieniowego i przelewowego. Wybierając ten rodzaj ekspresu, zachwyceni będą zarówno wielbiciele mocnej kawy, pitej w dużej ilości, jak również fani minimalistycznego espresso. Ta wszechstronność właśnie czyni ekspres kombinowany doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie w jednym czasie, wiele osób ma ochotę napić się wyśmienitej, acz różnie przyrządzanej kawy.

Ekspres przelewowy

To jedno z najprostszych i najtańszych urządzeń, które pozwala szybko zaparzyć przyzwoitą kawę bez fusów. Proces parzenia polega tu głównie na przelaniu gorącej wody przez pojemnik, w którym znajduje się zmielona kawa. W aktualnej ofercie marki De'Longhi znajdziemy 4 modele tego typu urządzeń. Jedno z nich (najbardziej zaawansowane technicznie) pokazujemy w załączonej galerii.

