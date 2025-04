Wyjątkowy program Saeco Premium Service działa już prawie pół roku i dotychczas skorzystało z niego ponad 360 klientów. Pozytywne opinie o programie zachęciły markę Saeco, aby włączyć do programu kolejne dwa ekspresy.

Reklama

Od kwietnia oprócz ekspresów GranBaristo, Xelsis Evo i Exprelia Evo Saeco Premium Service obejmuje także nowe maszyny w portfolio marki: GranBaristo Avanti i Incanto Executive. Jak zwykle w ramach programu klienci otrzymują pakiet bezpłatnych usług, w tym szczególnie wysoko ocenianą wizytę ekspertów Saeco, którzy odkrywają przed konsumentami ogromny potencjał maszyn Saeco oraz bogactwo świata kawy.

Ekspresy Saeco

Ekspresy Saeco łączą w sobie niezwykłą funkcjonalność, jakość i eleganckie wzornictwo. Są również zaawansowane technologicznie i pozwalają kawoszom przygotować kawę spersonalizowaną dokładnie tak jak tego oczekują.

Tak jak dotychczas klienci, którzy kupią ekspresy Saeco Gran Baristo, Xelsis Evo, Exprelię Evo, ale także dwa kolejne modele premium: GranBaristo Avanti i Incanto Executive zostaną objęci bezpłatnym programem Saeco Premium Service, w ramach którego można zyskać szereg bezpłatnych usług, które jeszcze bardziej pozwolą cieszyć się doskonałą kawą.

Na miły początek posiadacze wymienionych modeli ekspresów otrzymają pakiet powitalny, czyli półroczny zestaw akcesoriów do utrzymania ekspresu w dobrej kondycji. Ważną i zarazem wysoko ocenioną w wewnętrznym badaniu satysfakcji, częścią programu jest szkolenie przeprowadzone przez eksperta Saeco, które odbywa się w dogodnym terminie w domu klienta na jego własnym ekspresie.

Choć innowacyjna konstrukcja i technologia zastosowana w ekspresach Saeco maksymalnie upraszcza sposób przygotowania idealnej kawy to, zawsze warto dowiedzieć się od eksperta, jak konserwować maszynę oraz poznać jej wszystkie możliwości. Przydać się to może zwłaszcza użytkownikom GranBaristo Avanti, które jest pierwszym na rynku ekspresem obsługiwanym z poziomu tabletu dzięki specjalnej aplikacji.

Spotkania ze specjalistą Saeco

Dodatkowo spotkanie ze specjalistą Saeco jest świetną okazją, by dowiedzieć się, jak wydobyć z kawy najlepszy smak i aromat, a także odkryć swój ulubiony rodzaj ziaren i sposób przyrządzania samej kawy.

Wykorzystując innowacyjną funkcję pamięci ekspresów Saeco, można w przyszłości powrócić dokładnie do tego samego smaku kawy dzięki ustawieniem czasu parzenia, mocy czy temperatury zgodnie z preferencjami użytkowników w dostępnych predefiniowalnych profilach.

Uczestnicy programu Saeco Premium Service mogą też skorzystać z rocznego profesjonalnego przeglądu ekspresu, aby zawsze cieszyć się kawą doskonałej jakości. Interesującą usługą jest także door-to-door service, w ramach, której gdyby ekspres uległ awarii, specjalista Saeco odbierze go, a następnie dostarczy sprawny ekspres do domu.

Rekomendowane ceny ekspresów objętych SPS wynoszą:

Xelsis Evo HD8954/09 – 7699 pln

Xelsis Evo HD8953/09 – 7249 pln

Incanto Executive HD9712/01 – 7609 pln

GranBaristo Avanti HD8968/01 – 7159 pln

GranBaristo HD8965/01 – 5889 pln

GranBaristo HD8964/01 – 5439 pln

Exprelia Evo HD8857/09 – 5889 pln

Exprelia Evo HD8855/09 – 5439 pln

Materiały prasowe, Saeco



Reklama

Zobacz więcej ciekawych porad:

Bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie

Kwiaty w ogrodzie - jakie powinnaś mieć?

Terminy wysiewu warzyw i zbioru - infografika