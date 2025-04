Wiesz, że nasz organizm potrzebuje ok. 2 litrów wody dziennie? Latem, gdy jest bardzo ciepło, nasze zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Bez niej czujemy się ospałe i zmęczone. Jak pić wodę latem?

Reklama

My kochamy letnie wody smakowe, które możesz przygotować sama w domu lub w pracy.

Nasze ulubione przepisy na wody smakowe

Mięta i pokrzywa

Składniki:

30 listków mięty

30 listków pokrzywy

sok z 1 limonki

3 łyżki miodu mniszkowego

świeżo przefiltrowana woda

Przygotowanie:

Pokrzywę i miętę zagotować. Odstawić i dodać miód. Ostudzić syrop i rozcieńczyć przefiltrowaną wodą. Podawać schłodzone z kawałkami limonki.

Rabarbar i truskawka

Składniki:

4-5 łodyg rabarbaru

2 szklanki truskawek

kilka łyżek cukru

świeżo przefiltrowana woda

Przygotowanie:

Rabarbar i truskawki umyć, pokroić, przełożyć do garnka, wsypać cukier i zalać wrzątkiem. Gotować 5-7 minut. Przestudzić. Przelać do dzbanka, dopełnić świeżo przefiltrowaną wodą. Napój podawać schłodzony.

Lemoniada z lawendą

Składniki:

szklanka kwiatów lawendy

1/2 szklanki brązowego cukru

cytryna

świeżo przefiltrowana woda

Przygotowanie:

W szklance gorącej wody rozpuścić cukier, dodać kwiaty lawendy, gotować 5-8 minut. Dodać sok z cytryny, ostudzić. Przelać do dużego dzbanka,

uzupełnić świeżo przefiltrowaną wodą, wsypać kostki lodu, udekorować kwiatami.

Ekologicznie i zdrowo

Wiele kobiet zapomina o regularnym piciu wody. Potem skarżymy się na ból głowy, zmęczenie i stres. Jak w takim razie nie zapomnieć o piciu wody? Większość z nas kupuje wodę butelkowaną. Ale czy to jedyny wybór? Biegnąc do pracy musisz wstąpić do sklepu, a potem taszczysz wcale nie lekką butelkę. A czy wiesz, że woda z kranu jest wartościowa i bezpieczna. Dbają o to miejskie stacje sanitarne. W wodzie oczywiście znajduje się chlor oraz drobne zanieczyszczenia. W jaki sposób więc oczyścić wodę kranową, by można było ją wypić?

Dzbanki filtrujące

Wystarczy dzbanek z filtrem. Wybierz taki, który będzie nie tylko wygodny, ale i bez problemu zmieści się w lodówce, więc łatwo będziesz mogła schłodzić wodę. Jaki dzbanek wybrać? Proponujemy te od Aquaphor, które dostępne są w dwóch różnych modelach:

z pokrywkami ułatwiającymi nalewanie wody,

z licznikami (różnego typu - elektroniczne, mechaniczne) zliczającymi ilość przefiltrowanej wody i przypominające o wymianie wkładu.

Najlepsze jest to, że wkład filtrujący wystarczy na przefiltrowanie od 170 do nawet 300 litrów wody, co pozwala na filtrowanie wody nawet do 3 miesięcy na 1 wkładzie.

Ale to nie wszystko - dzbanki Aquaphor są bardzo eleganckie i pasują do każdego wnętrza.

My pokochałyśmy je od pierwszego wejrzenia i użycia :)