Pionierska technologia na rynku urządzeń wysokiej klasy

Począwszy od października 2022 r. zespół inżynierów marki Dreame, przeprowadził badania 37 rozwiązań i tysiące testów opartych na realnych scenariuszach. Trwające sześć miesięcy prace zaowocowały wprowadzeniem w kwietniu 2023 technologii Robotic Flex Arm. Niecały rok później, w lutym 2024 r., Dreame zaprezentowało pierwszego robota z dwoma ramionami Robotic Flex Arm – dla szczotki bocznej oraz nakładki mopującej. Rozwiązanie to pozwala docierać do narożników i szczelin, zapewniając doskonałe pokrycie sprzątanych powierzchni.

Badania konsumenckie wskazują na wysoki poziom zadowolenia z efektywności działania podwójnego ramienia Robotic Flex Arm, szczególnie przy czyszczeniu narożników, co dla wielu użytkowników jest decydującym czynnikiem przy wyborze robota sprzątającego.

Poza opracowywaniem przełomowych innowacji Dreame nie ustaje w dążeniach do dalszego rozwoju kluczowych i sprawdzonych technologii. Od 2015 r. zespół R&D Dreame spędził niezliczone godziny na opracowywaniu technologii szybkich silników cyfrowych. Dzięki temu jako pierwsza firma przekroczyła 200 000 obr./min w tego typu rozwiązaniach. Co istotne w produkcji masowej Dreame osiągnęło zdolność wytwarzania silników osiągających 160 000 i 180 000 obr./min. Taki postęp technologiczny zapewnia inteligentnym urządzeniom czyszczącym marki Dreame wyjątkową efektywność pracy.

Opisane, technologiczne kamienie milowe zyskały uznanie międzynarodowej organizacji certyfikującej Frost & Sullivan. W maju 2024 r. podczas spotkania z okazji premiery produktowej, Yang Xiaochen, Regionalny partner Frost & Sullivan w Chinach, nagrodził Dreame dwoma certyfikatami: „Pierwszy na świecie robot odkurzający z technologią Robotic Flex Arm” i „Pierwszy na świecie szybki silnik cyfrowy o prędkości 200 000 obr./min”, potwierdzając wiodącą pozycję Dreame Technology w branży inteligentnych urządzeń sprzątających.

Mocne wyniki na rynku globalnym i strategiczny wzrost

Zaawansowanie technologiczne produktów marki Dreame znacząco przyczyniło się do globalnego wzrostu sprzedaży. Dzięki dostępności w przeszło 100 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Korei Południowej, ponad 50% przychodów marki pochodzi z międzynarodowego rynku. Odpowiadając na preferencje i potrzeby konsumentów w ujęciu lokalnym, Dreame zwiększyło także swoje udziały i jest liderem w segmencie premium na wielu rynkach lokalnych.

Od października 2023 r. do marca 2024 r. roboty sprzątające Dreame posiadały największe udziały w rynku, osiągając poziom 47.8% oraz przeszło 60% na rynku premium. We Włoszech w marcu 2024 r. marka Dreame osiągnęła 43% udziałów w rynku, zapewniając sobie czołową pozycję, a w Singapurze w I kwartale 2024 r. posiadała 31% udziałów, co plasowało ją również na pozycji lidera.

Niezależne media i organizacje zdążyły już docenić osiągnięcia technologiczne Dreame. Robot sprzątający L20, pierwszy produkt Dreame z technologią Robotic Flex Arms, otrzymał wiele nagród, w tym „Best Buy” przyznany przez japońskie Kadena Hihyou, czy „Best of IFA 2023” nadany przez CNN Underscored w USA. W 2024 roku firma Dreame wprowadziła na rynki światowe serie X30 Ultra, X40 Ultra i Master wyposażone w technologię Robotic Flex Arm, które również spotkały się z pozytywnym przyjęciem. X30 Ultra został uznany przez japońskie MONOQLO za „Najlepszy zakup wśród robotów odkurzających klasy premium”, z kolei singapurskie HardwareZone określiło go jako „Najlepszy robot odkurzający z funkcją mopowania”.

Strategia skupienia na lokalnych potrzebach kluczem do sukcesu

Obok poświęcania ogromnej uwagi badaniom i rozwojowi technologii, strategie lokalne Dreame Technology są również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu jej wizji globalizacji. Na przestrzeni lat Dreame Technology wypracowało filozofię biznesową, która głęboko koncentruje się na indywidualnych potrzebach lokalnych konsumentów, aby elastycznie formułować lokalne strategie marketingowe. Biorąc pod uwagę różnice w popycie i sile nabywczej wśród konsumentów w różnych krajach i regionach, Dreame kładzie nacisk na dostosowywanie projektów swoich produktów, aby były zgodne z unikalnymi potrzebami i scenariuszami zastosowań użytkowników w różnych krajach.

Dreame uważa, że ​​motorem wzrostu rynku powinny być innowacje, a nie przystępność cenowa. Osiągnięcie kroku milowego, jakim jest sprzedaż przeszło miliona robotów z technologią Robotic Flex Arm, podkreśla moc technologiczną firmy, zasadność jej strategii rynkowej oraz wyznacza nowy punkt odniesienia dla branży inteligentnego sprzątania. Idąc dalej, Dreame będzie kontynuowało prace nad innowacjami technologicznymi oraz strategie globalizacji, aby zapewnić konsumentom na całym świecie doskonałe rozwiązania w zakresie inteligentnego sprzątania.

Na linię robotów marki Dreame z technologią Robotic Flex Arm Cleaners w Polsce składają się m.in.:

*2,4 miliona egzemplarzy: Dane za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Zakres statystyk: wstępne dane dotyczące sprzedaży wielokanałowej online i offline w wielu krajach i regionach świata, m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Europie Południowo-Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej itp.; statystyki wewnętrzne Dreame Technology; nieskontrolowane.

**1 milion egzemplarzy: Dane za okres: od maja 2023 r. do maja 2024 r. Zakres statystyk: wstępne dane dotyczące sprzedaży wielokanałowej online i offline w wielu krajach i regionach świata, m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Europie Południowo-Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej itp.; statystyki wewnętrzne Dreame Technology; nieskontrolowane.

O Dreame Technology

Założone w 2017 roku Dreame Technology skupia swoje działania na inteligentnych urządzeniach do użytku domowego, aby realizować wizję zwiększania jakości życia poprzez technologie. Śledź nas na portalach Facebook, Instagram, YouTube. Więcej informacji: www.dreame-polska.pl

