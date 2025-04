Pomimo że nie żyje już od wielu lat, przez dziesięciolecia inspiruje setki kobiet i pozostaje obiektem westchnień całych pokoleń mężczyzn. Chyba żadna gwiazda w historii nie rozpalała aż tak masowej wyobraźni! Fenomen Monroe jest oczywisty, a jej styl nadal inspiruje. Zobacz nasz przegląd dodatków w stylu Marilyn!

Dodatki do domu w stylu Marilyn Monroe

Gwiazda jako kwintesencja kobiecości od zawsze deklasowała rywalki swoją klasą i urokiem osobistym, połączonym z pozorną niewinnością małej dziewczynki. Jak można pokrótce opisać styl Marilyn Monroe? Bardzo glamour, z odrobiną romantyzmu i nutką subtelnego seksapilu.

Wiele kobiet chce ubierać się jak Marilyn, imituje też jej znak rozpoznawczy - mały pieprzyk, a także podobnie się czesze i maluje usta na czerwono. My upolowałyśmy w sklepach dodatki do domu, inspirowane charakterystycznym stylem tej gwiazdy. Zobaczcie same!

