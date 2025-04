Chociaż to święto przywędrowało do nas zza oceanu, coraz mocniej zakorzenia się w polskiej tradycji. To przecież bardzo miły zwyczaj - nie tylko po to, aby przypomnieć partnerowi o swojej miłości, ale również aby okazać uczucie innym bliskim osobom, np. rodzinie i przyjaciołom!

Dodatki na Walentynki 2016

14 lutego upływa pod znakiem serduszek i czerwieni. Jeśli urządzasz w tym dniu romantyczną kolację dla swojego ukochanego, na pewno potrzebujesz chociażby zapachowych świec lub kilku innych niedrogich gadżetów, które spotęgują miłosny nastrój!

W galerii zebrałam 9 najbardziej uroczych gadżetów na Walentynki - może upieczesz dla najbliższych ciasteczka z wyznaniem miłości lub ozdobisz je serduszkami? Zobacz wszystkie moje propozycje!

