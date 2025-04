Już podczas zimowych miesięcy warto zaprosić wiosnę do swojego domu! Możesz to zrobić dzięki dodatkom z motywem kwiatowym - rozweselą nawet najbardziej ponure dni.

Dodatki w kwiaty

Ten wzór właściwie nigdy nie wychodzi z mody. Triumfalnie powraca na wybiegi i ulice prawie co roku! Dlaczego więc nie przenieść kwiatowego trendu do wnętrz?

Zazwyczaj jesienią i zimą rzadziej sięgamy po ubrania w kwiaty. Wiszą w szafie i czekają na pierwsze ciepłe dni. Nieodparcie kojarzą nam się z wiosną! Specjalnie dla was wyszperałyśmy w sklepach wnętrzarskich najładniejsze dodatki z tym wzorem. W galerii znajdziecie np. pościel, poduszki, świece, dywaniki, kubki, abażury, dozowniki, ręczniki, ramki na zdjęcia i wazony. A to jeszcze nie wszystko!

