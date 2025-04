Panterka i zebra to jeden z najbardziej ponadczasowych trendów - kilka lat temu powrócił do łask i od tamtej pory jest modny właściwie co sezon! Co powiecie na przeniesienie go również do wnętrz mieszkań?

Akcesoria w zebrę i panterkę

Zwierzęce wzory rozgościły się na dobre w naszych szafach. Te z nas, które są mniej odważne, noszą bluzki i torebki z tymi motywami, a prawdziwe fashionistki decydują się na płaszcze w plamki lub na panterkę i zebrę w wersji od stóp do głów!

Cętki i prążki od dawna nie kojarzą się już z kiczem. Pasują nawet najbardziej eleganckim kobietom, mogą też ożywić każde wnętrze - nawet to utrzymane w stonowanej, subtelnej aranżacji. Jeśli nie chcesz urządzać swojego salonu w stylu glamour, zdecyduj się przynajmniej na kocyk w panterkę - na pewno przyda się na długie jesienne wieczory!

