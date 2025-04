Żegnamy letnie dni, a w sklepach polujemy na nowości z jesienno-zimowych kolekcji. Co będzie modne jesienią i zimą 2015? Jakie trendy wnętrzarskie królują w tym sezonie?

Dodatki do domu - jesień 2015

W jesiennych kolekcjach dominują spokojne barwy z podstawowej palety kolorów. Na czasie są szarości, beże i rozbielona biel. Niewiele sieciówek decyduje się na duże szaleństwa kolorystyczne.

Wiodącym trendem jest... tradycja. Dobrze znane formy i kształty, naturalne surowce, jak najmniej plastiku i innych tworzyw sztucznych.

Bardzo modne są wzory, ale raczej nie te szalone i kojarzące się z pop-artem. Subtelne kwiatowe desenie są jak najbardziej pożądane! Minimalizm i elegancja mają często nawiązywać do luksusu. Dlatego na wielu dodatkach pojawiają się ozdobne ornamenty i złote wykończenia.

W naszej z galerii znajdziecie 10 wybranych dodatków do wnętrz z jesiennych kolekcji. Zobaczcie, co spodobało się nam najbardziej!

