Większość typowo jesiennych kolekcji przykuwa wzrok motywami związanymi z tą porą roku - pomarańczowymi talerzami, świeczkami w kształcie dyni, kubkami ozdobionymi liśćmi... My jednak postanowiłyśmy przełamać schematy i wybrać z dodatków do domu, przygotowanych na ten sezon, akcesoria które wcale nie kojarzą się z jesienią!

Dodatki do domu - jesień 2014

W naszym zestawieniu 30 najładniejszych dodatków znajdziecie zabawne koce, które doskonale przydadzą się na długie, chłodne wieczory. Poza tym prezentujemy piękną pościel i urocze ręczniki, które od razu przypadły nam do gustu.

Ozdobne poduszki przydadzą się do każdego salonu i mogą zupełnie odmienić starą kanapę! W naszym przeglądzie miejsce znalazły również naczynia z jesiennych kolekcji, a także inne dodatki do wnętrz.

Zobacz 30 najładniejszych dodatków z kolekcji na jesień 2014!