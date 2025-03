Dlaczego ładowarka robi się ciepła? To zły znak, oto co należy zrobić

Ładowarka do telefonu to urządzenia, z którego korzystamy codziennie. Czy to normalne, że ładowarka się grzeje? Dlaczego telefon przegrzewa się podczas ładowania? Kiedy gorąca wtyczka powinna nas zaniepokoić? Co zrobić, by telefon się nie przegrzewał? Istnieje kilka przyczyn. Oto co możesz zrobić.