Każda z nas marzy o idealnie uporządkowanym domu. Wbrew pozorom utrzymanie czystości nie jest skomplikowane – to sztuka, która wymaga organizacji oraz systematyczności. Po pierwsze, im mniej rzeczy posiadamy, tym łatwiej zapanować nad bałaganem. Po drugie, warto inwestować w sprzęty, które nas odciążają. Takim urządzeniem bez wątpienia jest odkurzacz.

Od wielkich urządzeń, po smart technologie

Współczesne odkurzacze zajmują niewiele przestrzeni, ale dawniej wyglądało to zupełnie inaczej. Pierwszy prototyp odkurzacza pojawił się już pod koniec XVIII wieku, a w 1869 roku Ives McGaffey z Chicago stworzył maszynę, którą obsługiwać musiały aż dwie osoby. Rewolucję w tej dziedzinie przyniósł jednak Hubert Booth w 1901 roku, który jako pierwszy zaprojektował urządzenie zasysające kurz.

Od tego momentu historia odkurzaczy nabrała tempa. W 1906 roku James Murray Spangler stworzył urządzenie oparte na wentylatorze elektrycznym, które stało się pierwowzorem dla współczesnych modeli. Dziś odkurzacze to nie tylko urządzenia do zbierania kurzu, ale wszechstronne sprzęty, które czyszczą zarówno podłogi, jak i powietrze.

Materiały prasowe

Lekki, zwrotny i wielozadaniowy

Współczesne odkurzacze są zupełnie inne niż ich pierwowzory. Przykładem jest nowy model Z30 AquaCycle od Dreame – ten odkurzacz pionowy waży zaledwie 2,2 kg i można nim wygodnie manewrować za pomocą jednej ręki. To urządzenie nie tylko zbiera kurz, lecz także myje podłogi. Do tego poprawia jakość powietrza, zapewniając kompleksową czystość przestrzeni.

Dzięki temu, że ma lekką konstrukcję, można go łatwo przechowywać – bez trudu zmieści się w szafie lub za drzwiami pokoju. Specjalna podstawka umożliwia wygodne przechowywanie akcesoriów bez konieczności wiercenia otworów w ścianie.

Co sprawia, że ten odkurzacz jest tak skuteczny? To zaawansowany silnik TurboMotor™, który osiąga prędkość aż 150 000 obrotów na minutę. Dzięki systemowi monitorowania ilości zbieranych zabrudzeń, odkurzacz automatycznie dostosowuje siłę ssania. Wbudowany ekran LCD umożliwia śledzenie postępów w sprzątaniu, a także poziom naładowania baterii.

Materiały prasowe

Czyste podłogi i lepsza jakość powietrza

Jedną z największych zalet Z30 AquaCycle jest jego wszechstronność. Ten smart odkurzacz w ciągu kilku chwil może zmienić się w mopa! Wystarczy napełnić wodą głowicę sprzątającą. Dzięki obrotowej szczotce z włosiem podłogi są dokładnie myte, a nadmiar wody trafia do osobnego pojemnika, co zapewnia czystość bez smug.

Co ciekawe, model Z30 AquaCycle dba również o jakość powietrza. Wyposażony jest w system filtracji o skuteczności 99,99%, który zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki o średnicy powyżej 0,1 mikrometra. Dzięki temu eliminuje nie tylko kurz, ale także bakterie i inne zanieczyszczenia, co jest szczególnie ważne dla alergików.

Materiały prasowe

Końcówki do zadań specjalnych

Nowoczesny odkurzacz Z30 AquaCycle poradzi sobie z każdym wyzwaniem. W zestawie znajduje się kilka końcówek do czyszczenia różnych powierzchni. Narzędzie do usuwania sierści zwierząt pozwoli skutecznie zebrać sierść pupili. Ruchoma szczotka zadba o delikatne powierzchnie, np. deskę rozdzielczą w samochodzie czy klawiaturę komputerową.

Materiały prasowe

Ciekawy rozwiązaniem jest miniszczotka napędzana silnikiem, która usuwa brud z mebli, zapobiegając plątaniu się włosów. Z kolei miękka szczotka dotrze do trudno dostępnych miejsc, takich jak krawędzie i narożniki. Dla tego odkurzacza nie ma rzeczy niemożliwych. Może pracować nawet w nocy! To zasługa diod LED, które podświetlają czyszczoną powierzchnię.

Materiały prasowe

Bezprzewodowy i energooszczędny

Jednym z największych atutów odkurzacza Z30 AquaCycle jest jego wydajność. Na jednym naładowaniu może pracować nawet przez 90 minut, co wystarcza na wyczyszczenie powierzchni o wielkości do 300 m². Dzięki lekkiej konstrukcji i wygodnej podstawie do przechowywania, odkurzacz ten jest nie tylko funkcjonalny, ale także niezwykle praktyczny.

Dlaczego warto go wybrać? Ponieważ to niezawodny asystent, z pomocą którego sprzątanie staje się prawdziwą przyjemnością. To sprzęt, który dopasowuje się do naszych potrzeb. Niezależnie od tego czy mamy małe mieszkanie, czy wielki dom, każdego dnia możemy cieszyć się tym pięknym miejscem!

Odkurzacz Z30 AquaCycle od Dreame to twoje spełnienie marzeń? Teraz kupisz go w specjalnej promocji! Ta wyjątkowa okazja trwa tylko do 19 maja, dlatego nie czekaj.

Materiał promocyjny marki Dreame