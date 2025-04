Najlepszy przepis? Połączenie pasji z technologią

Reklama

Domowy posiłek przyrządzony szybko i bez wysiłku brzmi jak czary-mary? Nie jest to trudne, jeśli masz w swojej kuchni urządzenia, zdolne wyręczyć Cię w wielu uciążliwych pracach. Robot kuchenny Serii 6 wyposażony w programy automatyczne, wykrywa kiedy ciasto czy bita śmietana mają idealną konsystencję i automatycznie zatrzymuje mieszanie. Oznacza to, że fani gotowania mogą skoncentrować się na kolejnym zadaniu, nie martwiąc się również o wybór odpowiedniego programu pieczenia. Na wyświetlaczu piekarnika wystarczy wybrać odpowiednią opcję, na przykład "pizza", a urządzenie zajmie się resztą. Nie trzeba już zastanawiać się jaki wybrać tryb grzania, temperaturę czy czas pieczenia. Czujnik stale mierzy zawartość wilgoci w piekarniku i wyłącza się automatycznie, gdy tylko ciasto jest upieczone.

Bo w kuchni liczy się precyzja…

Przyjęcia urodzinowe, świąteczne kolacje czy rodzinne spotkania są okazją, kiedy trzeba przygotować dużo ciasta na raz. W takich sytuacjach przyda się duża misa o pojemności 5,5 litra oraz wbudowana waga. Robot kuchenny Serii 6 przygotuje nawet 3,5 kilograma ciasta, odmierzając wszystkie składniki co do grama czy mililitra. Informacje na wyświetlaczu pozwolą kontrolować wagę oraz czas przetwarzania składników. Teraz wystarczy tylko ustawić planowany czas pracy a nowy robot kuchenny Bosch zatrzyma się automatycznie po jego upływie.

fot. Mat. prasowe

…i doskonały efekt

Przy pieczeniu pieczeni, ryby, kurczaka czy ciast najważniejszy jest czas. PerfectRoast Plus to termosonda, która sprawdza temperaturę potrawy, wykorzystując trzy punkty pomiarowe. Osiągnięcie pożądanej temperatury oznacza, że danie jest już upieczone. A dodając odpowiednią dawkę pary w określonych momentach, funkcja ParaPlus nada potrawom apetyczną fakturę wewnątrz i na zewnątrz. Działa to świetnie na pieczywo, które pokrywa się chrupiącą skórką, a jednocześnie pozostaje pulchne w środku. Wystarczy napełnić pojemnik wodą, a piekarnik zajmie się resztą. A jeśli wolisz chrupiące warzywa w zdrowej wersji, pokrój je w plasterki, wybierz funkcję Air Fry, a wkrótce zasiądziesz przed telewizorem z miską pysznych domowych chipsów.

fot. Mat. prasowe

Szczypta magii inspiracji

Codzienne poszukiwanie pomysłu na zdrowy obiad może być wyzwaniem. Z pomocą przychodzi aplikacja Home Connect a wraz z nią dostęp do świata przepisów. Po wyborze dania, aplikacja prześle optymalne ustawienia bezpośrednio do piekarnika. Wystarczy na smartfonie wybrać spośród kolekcji przepisów, a piekarnik automatycznie ustawi tryb grzania, temperaturę oraz czas pieczenia. Ulubione przepisy można zapisać w aplikacji dla szybkiego dostępu. Ciesz się łatwością przyrządzania najbardziej wymagających posiłków.

Reklama

Materiał prasowy marki BOSCH.