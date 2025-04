Podczas majówki, wolnego weekendu czy słonecznego popołudnia – wiosną nie brakuje okazji, aby w towarzystwie znajomych lub rodziny wybrać się na piknik. Co zabrać na majówkę?

Co zabrać na majówkę? W piknikowym koszu

Wybierając się na piknik, potrzebujemy przede wszystkim kosza, do którego spakujemy zarówno jedzenie, łakocie, jak i niezbędne dodatki. W sklepach znajdziemy pojemne, wiklinowe kosze oraz piknikowe torby z nieprzemakalnego materiału. Podczas takiej wyprawy niezastąpione okażą się lekkie naczynia – misy, patery, dzbanki wykonane z plastiku lub bambusa. Do kosza warto również zapakować bawełniany obrus i ściereczki.

Co zabrać na majówkę? Akcesoria na grilla

W piknikowym niezbędniku nie może zabraknąć akcesoriów na grilla. W sklepach znajdziemy małe, poręczne grille w komplecie z żaroodporną torbą, a także zestawy narzędzi do barbecue. W trakcie wyjazdu za miasto lub wyprawy do parku przydadzą nam się również praktyczne akcesoria, jak np. komplet w postaci torby i rozkładanego stołka w jednym, czy piknikowa mata, którą można zapakować do zapinanego pokrowca.

Co zabrać na majówkę? Domowy piknik

W sklepach znajdziemy również kolorowe dodatki i ozdoby, dzięki którym piknikową atmosferę możemy przenieść do naszych wnętrz. Są to m.in. wielobarwne komplety pościeli, kwieciste tekstylia kuchenne, różnokolorowe doniczki czy wiklinowe koszyki na drobiazgi. Tradycyjnie nie brakuje również pomysłowych dekoracji, jak np. świec w kształcie truskawek, lampionów z kolorowego szkła czy ozdobnych bukietów.

