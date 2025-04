Wyobrażasz sobie czyste mieszkanie bez odkurzacza? My też mamy z tym problem. Niezależnie od tego, czy w domu masz dywany, czy parkiet, to odkurzacz jest niezastąpionym urządzeniem. Na co zwrócić uwagę, wybierając ten sprzęt? Podpowiadamy!

Moc

To właśnie od tego parametru zależy, czy twój odkurzacz poradzi sobie z zasysaniem nawet najdrobniejszego kurzu. Im większa moc, tym oczywiście lepiej. Ważne jest jednak by twoje nowe urządzenie, miało kilka opcji mocy, którą będziesz mogła dopasować do czyszczonej powierzchni.

A co byś powiedziała na inteligentny odkurzacz, który sam ustawi poziom pracy w zależności od tego, co właśnie sprzątasz? Taki jest Electrolux Pure F9. Urządzenie ma 3 poziomy mocy i samo dopasuje się do odkurzanej powierzchni.

Rodzaj filtra

Na to też warto zwrócić uwagę, szczególnie jeśli jesteś alergikiem lub po prostu nie chcesz, aby podczas sprzątania kurz wydostawał się z drugiej strony odkurzacza. Idealne urządzenie powinno posiadać filtr, który oczyści powietrze z drobnoustrojów i pyłku. W taki wyposażony jest odkurzacz Pure F9, który dzięki 5-stopniowej filtracji powietrza gwarantuje zatrzymywanie ponad 98,6% drobnego pyłu.

Pojemność zbiornika

Im większy zbiornik, tym większą powierzchnię możesz sprzątnąć. Ile w takim razie to dużo? Optymalną wielkość posiada odkurzacz Electrolux Pure F9, o pojemności 0,7 l. Urządzenie zmieści aż 200 g kurzu.

Długość przewodu

Im dłuższy przewód tym lepiej? Nie tym razem! Zamiast długiego, wijącego się kabla lepiej wybrać taki model odkurzacza, który go po prostu nie ma. Mobilny, bezprzewodowy sprzęt pozwoli na dokładne wysprzątanie całego mieszkania i dotarcie nawet do najmniejszych zakamarków. Jeśli zdecydujesz się na odkurzacz bezprzewodowy, to koniecznie zwróć uwagę na czas pracy baterii. Naszym hitem jest Electrolux Pure F9, który na całkowitej baterii jest w stanie odkurzyć powierzchnię o wielkości nawet 180m2.

Waga i wielkość

Duży odkurzacz zajmuje dużo miejsca, którego zwykle nam brakuje. Jeśli więc zamierzasz kupić nowy sprzęt, to postaraj się wybrać taki, który będzie miał ergonomiczne wymiary i niewielką wagę (żadna z nas nie lubi przecież dźwigać). Polecany przez nas Electrolux Pure F9 dzięki swojej samostojącej konstrukcji nie zajmuje dużo miejsca. Dodatkowo nie obciąża ręki - odczuwalny ciężar w rączce to 0,9 kg przy module usytuowanym na dole!

Ssawki

Nawet najlepszy odkurzacz nie sprawdzi się bez wymiennych ssawek, dopasowanych do konkretnych miejsc. Które ssawki są najważniejsze? Na pewno te do dywanów, podłóg a także karniszy i drobnych szczelin. Electrolux Pure F9 wyposażono w elektroszczotkę z 10 diodami LED, które zapewniają, doskonałą widoczność kurzu nawet w ciemnych miejscach!

Design

Jesteś nowoczesną panią domu? Od sprzętów wymagasz nie tylko skuteczności, ale i estetyki? Taki właśnie jest Electrolux Pure F9, który został zaprojektowany z myślą o współczesnym stylu życia. Urządzenie ma nowoczesny design - ciemną obudowę, aluminiową rurę i białe, satynowe wykończenie. Śmiało możesz postawić go w przedpokoju - na pewno doda szyku twojemu mieszkaniu!

