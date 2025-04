Potrzebujesz zastrzyku gotówki? Nie musisz posiadać dzieł sztuki ukrytych w piwnicy, aby ci się to udało. Czasem niepozorne i teoretycznie bezwartościowe przedmioty, mogą zostać sprzedane za co najmniej kilkaset złotych.Lepiej dobrze przejrzeć najdalsze zakamarki strychu, piwnicu lub szaf i nie wyrzucać wszystkiego jak popadnie. Co można drogo sprzedać?

Nagrania muzyczne

Zwłaszcza na płytach winylowych. Nawet w erze platform Spotify, YouTube i innych za winyle sprzed kilkudziesięciu lat można zgarnąć sporą sumę pieniędzy. Dla ciebie mogą być bezużyteczne, ale niektórzy są w stanie wydać spore pieniądze, żeby mieć w kolekcji płytę ulubionego artysty.

Stare (i) lub zagraniczne monety

I oczywiście banknoty. Niektóre z nich są całkowicie bezwartościowe, ale czasem naprawdę mogą trafić się perełki... Warto wybrać się do numizmatyka, który dokładnie oceni ich wartość.

Stare książki

Wśród wydań sprzed lat mogą trafić się tzw. białe kruki, warte na aukcjach internetowych kilkaset złotych. Wartościowe mogą być jednak nie tylko egzemplarze sprzed wielu lat, ale również te wycofane ze sprzedaży.

Jakiś czas temu echem odbiła się historia „Nocnika” Andrzeja Żuławskiego, którego sprzedaż została zablokowana. Szczęśliwcy, którzy zdążyli zakupić tę pozycję, mogli ją później sprzedać za zawrotną sumę.

Nawet jeśli nie przewidujesz, że niepotrzebna książka może być warta fortunę, warto zanieść ją do antykwariatu i sprzedać choćby za kilka złotych.

Stare czasopisma

W erze powszechnego dostępu do informacji w internecie coraz więcej z nas decyduje się na lekturę e-wydań popularnych czasopism. Jeszcze kilka lat temu było jednak inaczej. O ile z większością gazet możesz udać się co najwyżej do skupu makulatury, jednak niektóre wydania po latach okazują się naprawdę wyjątkowe...

Gazety wydawane w czasie wojny, stare edycje Playboya lub egzemplarze tzw. drugiego obiegu - to wszystko osiąga na aukcjach dużą wartość.

Furby

Są przedmioty, które najpierw wychodzą z mody, a potem do niej wracają... Przykład? Kultowa zabawka Furby. Marzyły o niej dzieci w latach 90-tych, a kilka lat temu triumfalnie powróciła do łask najmłodszych.

Pierwowzory sprzed kilkunastu (albo kilkudziesięciu) lat można teraz sprzedać za kilkaset dolarów.

Działający sprzęt elektroniczny

O ile w dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny nie „żyje” specjalnie długo, o tyle w latach 90-tych pierwsze komórki były praktycznie niezniszczalne. Ty prawdopodobnie nie potrafisz się już rozstać ze swoim dotykowym smartfonem, ale Nokia 3310 lub inny tego typu sprzęt może znaleźć wielu nabywców.

