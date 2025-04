Linię Chef Collection w Polsce reprezentuje Wojciech Modest Amaro



W dzisiejszych czasach gotowanie staje się coraz prostsze. Nie musisz kończyć kursu kulinarnego, aby wyczarować w swojej domowej kuchni naprawdę pyszne potrawy, które zadziwią rodzinę i znajomych. Oto garść naszych rad, które pozwolą nawet początkującym entuzjastkom kulinarnym stać się w krótkim czasie prawdziwymi mistrzyniami gotowania!

Rada nr 1. Kolekcjonuj przepisy i kulinarne gadżety



Jeśli jesteś na początku swojej kulinarnej przygody, zacznij od przepisów łatwych, które będziesz mogła potem urozmaicać wedle własnej inwencji i upodobań. Może to być na przykład tarta ze szpinakiem, polędwiczki wieprzowe z serem camembert albo pralinki z nadzieniem rabarbarowym. Gromadź swoją bazę przepisów, zapisuj pomysły, które podpowiadają koleżanki – każdy ma przecież swoje ulubione potrawy i sposoby ich przygotowania, prawda? Zainwestuj też w kulinarne gadżety. Zacznij od odwiedzenia sklepu dla pasjonatów gotowania. Warto tam zwrócić uwagę na produkty takie, jak obieraczka do awokado, wyciskarka do cytrusów, patelnia do grillowania itp. Odwiedzaj również serwisy kulinarne, np. gotujmy.pl, aby stale szukać nowych inspiracji!

Piekarnik Gourmet Vapour Cook™ wykorzystuje technologię stosowaną w profesjonalnych piekarnikach restauracyjnych

Rada nr 2. Odpowiednio wyposaż kuchnię – niech będzie idealna!



W nowoczesnej kuchni nie może zabraknąć dobrych sprzętów AGD. Firma Samsung wprowadziła na rynek nową linię Chef Collection, która zmieni domową kuchnię w enklawę zdrowego i smacznego gotowania. Myślisz, że w domowej kuchni trudno o zachowanie modnego wystroju, a kobieta aktywna nie ma czasu na gotowanie? Mylisz się! Nowe urządzenia kuchenne Samsung z linii Chef Collection zostały stworzone po to, aby każda kobieta mogła poczuć się szefem kuchni w swojej kuchni. Wprowadzono je z myślą o tych wszystkich paniach domu, które już są lub dopiero staną się prawdziwymi pasjonatkami gotowania.

- lodówka Kitchen Fit™, gwarantująca doskonałą świeżość przechowywanych w niej produktów, dzięki funkcji Precise Chef Cooling, która zapewnia utrzymanie stałej temperatury w lodówce przy maksymalnych wahaniach do +/- 0.5° C. Odpowiednie schłodzenie i świeżość potraw, nawet przy częstym otwieraniu drzwi, gwarantuje tylna ścianka ze stali nierdzewnej (Metal Cooling). Zapewnia utrzymanie chłodnej temperatury we wnętrzu lodówki.

- piekarnik Gourmet Vapour Cook™ z intuicyjnym kolorowym ekranem dotykowym LCD i możliwością sterowania przez WiFi. Gourmet Vapour to rozwiązanie, wykorzystywane w profesjonalnych piekarnikach restauracyjnych. Sprawia, że podgrzana para – o temperaturze ponad 100° - i gorące powietrze tworzą na powierzchni potraw mikroskopijną warstwę, co zapewnia wyjątkowe efekty pieczenia: doskonałą chrupkość i soczystość dań.

- płyta indukcyjna ze stylowym wyświetlaczem płomieni Virtual Flame™, wizualizującym poziom mocy i ułatwiającym precyzyjne ustawienie temperatury płyty grzewczej.

- zmywarka Samsung WaterWall™, myjąca naczynia za pomocą potężnej ściany wody, która dociera we wszystkie zakamarki urządzenia.

Zmywarka Samsung WaterWall™ dzięki nowoczesnym technologiom sprawia, że naczynia są nieskazitelnie czyste

Rada nr 3. Naśladuj wielkich szefów kuchni



Wojciech Modest Amaro a może Magda Gessler? Znajdź swojego kulinarnego guru! Inspiruj się jego przepisami i trikami. Tak robią też firmy produkujące sprzęt kuchenny. Kolekcja sprzętów AGD Samsung z linii Chef Collection została stworzona we współpracy z szefami kuchni wyróżnionymi przez prestiżowy przewodnik kulinarny Michelin. Byli oni źródłem inspiracji, doświadczenia i wiedzy, w oparciu o które eksperci firmy Samsung projektowali nową linię AGD. W Polsce kolekcję Samsung Chef Collection wspiera właśnie Wojciech Modest Amaro, którego atelier, jako jedyne w historii kraju otrzymało Gwiazdkę Michelin.

Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą ci w krótkim czasie stać się wspaniałym kucharzem!

