Do ich dyspozycji oddane zostaje wyjątkowe studio kulinarne, w którym będzie można rozwijać swoją pasję do gotowania. Rusza pierwsze w Polsce Electrolux Taste Center – przestrzeń dla tych, którzy poszukują okazji do wspólnego spędzania czasu i przyjemnych doznań smakowych.

Jak pokazują badania Code Design przeprowadzone na zlecenie Electrolux, 56 proc. Polaków uważa, że gotowanie sprawia im przyjemność. 62% badanych deklaruje, że gotuje w domu kilka razy w tygodniu. Na podstawie tych obserwacji stworzono miejsce pozwalające na rozwój kulinarnych umiejętności pod okiem doświadczonych szefów kuchni. W Electrolux Taste Center promowana będzie zdrowa i różnorodna kuchnia, a każdy odwiedzający pozna tajniki szybkiego i przyjemnego przygotowywania posiłków.

Pasjonatki gotowania w Electrolux Taste Center

Swoją wyjątkową pasją do gotowania zarażać będą dwie osoby blisko związane z Electrolux Taste Center. Stałą bywalczynią tego miejsca będzie Ambasadorka Electrolux - Anna Starmach, jurorka programów i autorka książek kulinarnych, a także bohaterka nowego programu kulinarnego on-line "Życie pełną parą", w którym zobaczymy ją w zupełnie zaskakującej roli - nie tylko od kuchni. Za jakość przygotowywanych potraw, w Electrolux Taste Center odpowiadać będzie szefowa kuchni - Karina Zuchora, finalistka III edycji programu MasterChef. Wielkie zamiłowanie obu pań do gotowania oraz wyjątkowe umiejętności będą wielką inspiracją dla odwiedzających studio.

Kuchnia to miejsce gdzie Polacy spędzają znaczą część swojego wolnego czasu. Coraz częściej jest to podyktowane świadomym wyborem, a nie przykrą koniecznością. Dlatego też stworzyliśmy miejsce, gdzie można rozwijać swoją kulinarną pasję, ucząc się od najlepszych, jak jeść smacznie i zdrowo - mówi Tomasz Sypytkowski, Dyrektor Generalny Electrolux Poland - Taste Center przy Karolkowej to przestrzeń do swobodnego eksperymentowania i realizacji kulinarnych pomysłów, a także czerpania radości z gotowania. Idealnym tego odzwierciedleniem jest współpraca z naszą ambasadorką Anią Starmach, która z ogromną pasją popularyzuje proste gotowanie pełne ciekawych smaków, a inspiracje czerpie z kuchni całego świata – dodaje.

Kuchnia pełna pasji i wiedzy

Nowoczesne studio Electrolux Taste Center to miejsce gdzie będą odbywać się warsztaty kulinarne prowadzone przez doświadczonych szefów kuchni. Cztery wyspy kuchenne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i akcesoria, pozwalają na przygotowywanie dowolnych dań, przy wykorzystaniu rozmaitych sposobów przyrządzania potraw. Bogaty wybór warsztatów przygotowanych dla gości Electrolux Taste Center, sprawi że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Wśród wielu propozycji dostępnych w Electrolux Taste Center znajdują się m. in. zajęcia z zakresu dietetyki czy wykorzystywania produktów sezonowych. Nie zabraknie także oryginalnych warsztatów tematycznych, takich jak: "Kolacja Walentynkowa", "Świąteczne Inspiracje" czy "Męskie Gotowanie".

