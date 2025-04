Wydatki stale rosną, a wielu z nas poszukuje odpowiedniego rozwiązania, aby podreperować domowy budżet. Dodatkowo ciągle jesteśmy informowani o tym, w jak opłakanym stanie jest kondycja naszej planety. Czy można coś z tym zrobić? Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób połączyć ekologię i ekonomię? Czy jest to w ogóle możliwe? Jak się okazuje – tak i jest to bardzo proste!

Zacznij od wody. To oczywiste, że nie powinniśmy, a dla naszego zdrowia wręcz nie możemy, ograniczyć jej spożycia. Warto za to małymi krokami, sukcesywnie zmniejszać ilość zużywanej wody, wybierając między innymi: eco programy prania, zmywania, czy po prostu biorąc krótsze prysznice. Ale to nie koniec.



Jak zapewne wiesz, Twój organizm potrzebuje ok. 2 litrów wody dziennie. I to niezależnie od pory roku! To właśnie woda zapewnia piękny wygląd i dobre samopoczucie. Jeśli nadal kupujesz tę w jednorazowych opakowaniach, to powinnaś wiedzieć, że istnieją inne metody nawadniania. Takie, które sprawią, że będziesz się dobrze czuć. Dodatkowo podziękuje ci również nasza planeta oraz Twój własny portfel.

Mowa o butelkach i dzbankach filtrujących wodę. To innowacyjne, ale na szczęście już dość powszechne rozwiązanie. Wystarczy, że kupisz wybrany model dzbanka lub butelki, do środka nalejesz zwykłą kranówkę, a w zależności od typu filtra, zostaną z niej usunięte niepożądane składniki, które mogą pogarszać smak i zapach spożywanej wody.

Filtry do twardej wody AGD+ zalecane są dla osób borykających się z wodą o dużej zawartości kamienia. Filtry magnezowe Mg+ zwiększają zawartość cennego dla naszych organizmów magnezu w wodzie filtrowanej. Woda przefiltrowana przy pomocy filtra alkalicznego podnosi pH spożywanej wody. Co ważne, każdy filtr należy regularnie – co miesiąc – wymieniać.



Dafi po raz kolejny przekonuje, że to mądre i korzystne rozwiązanie. W swojej najnowszej kampanii, „Sięgnij po czystą radość”, marka porusza między innymi kwestię przyszłości naszej planety, która jest w naszych rękach.

Kampania, która inspiruje

Pamiętacie ubiegłoroczną kampanię „Kosmiczne wyzwanie”? Marka Dafi przestrzegała przed negatywnymi konsekwencjami i edukowała o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z zasobów Ziemi. „Kosmiczne Wyzwanie” zachęcało do refleksji nad przyszłością naszej planety i jej mieszkańców. W tym roku Dafi przenosi nas do całkiem nowej rzeczywistości, która powstała dzięki temu, że ludzkość zobaczyła swoje błędy i rażące nadużycia w stosunku do środowiska. W ślad za Dafi coraz więcej osób wybiera ścieżkę ekologii, dzięki czemu przyroda może odetchnąć i odpocząć.

Jak dbać o planetę, a przy okazji o domowy budżet?

Woda butelkowana jest droga, noszenie ciężkich zgrzewek jest niewygodne, a do tego znajduje się w jednorazowych opakowaniach, które negatywnie wpływają na stan naszej planety. Aby realnie zaoszczędzić i rozwijać postawę proekologiczną wystarczy dzbanek i butelka filtrująca. To opłacalny wydatek, który sprawi, że raz na zawsze zapomnisz o zgrzewkach wody. To też doskonałe rozwiązanie dla każdego. Docenią je ludzie pracujący, uprawiający sport, a także młodzi rodzice, dzieci i seniorzy! Które produkty wybrać?

Marka Dafi wie, jak połączyć ekologię z ekonomią

Zastanawiasz się, którą butelkę lub dzbanek wybrać? Poznaj klasyki marki Dafi, które doceni każdy.

fot. Materiały prasowe



Butelka filtrująca Dafi Solid:

Zawiera filtr, który usuwa smak i zapach chloru z wody kranowej, pozostawiając zawarte w niej cenne minerały, więc nie martwisz się o konieczność kupowania wody w jednorazowych opakowaniach.

Posiada wygodny uchwyt.

Wyposażona jest w hipoalergiczny ustnik, wykonany z bezpiecznego silikonu.

Zawiera rurkę, co sprawia, że można pić wodę bez przechylania butelki.

Została wyposażona w przycisk szybkiego otwierania OneTouch, więc można korzystać z niej jedną ręką.

Jest stworzona z wytrzymałego Tritanu®.

Jej optymalna pojemność to 0,7 l i 0,5 l.

fot. Materiały prasowe

Butelka filtrująca Dafi Soft:

Butelka wielokrotnego użytku wyposażona jest w wymienny co miesiąc filtr węglowy. Usuwa on z wody kranowej nieprzyjemny smak i zapach chloru. Pozostawia niezmienioną ilość minerałów naturalnie w niej występujących, dzięki czemu woda zachowuje cenne dla zdrowia pierwiastki.

Butelka jest niezwykle lekka i poręczna. Wygodny korek sportowy docenią wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej.

Występuje w trzech pojemnościach - 0,3 l, 0,5 l i 0,7 l.

fot. Materiały prasowe



Nowoczesne dzbanki filtrujące marki Dafi

to funkcjonalne sprzęty kuchenne oczyszczające wodę kranową z chloru;

skutecznie ją dezynfekują również z zanieczyszczeń oraz z niektórych metali ciężkich;

są wyposażone w specjalne wskaźniki, które przypominają o comiesięcznej wymianie filtrów Dafi;

wyróżniają się nowoczesnym, eleganckim designem.

Marzec to szczególny miesiąc, który skłania do refleksji na temat planety. W końcu 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Przyszłość Ziemi zależy od nas! Czasem wystarczy tak niewiele, by zrobić tak wiele.

Materiał powstał z udziałem marki Dafi.