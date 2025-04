Blender kielichowy - na co zwrócić uwagę?

Blender kielichowy to wielofunkcyjne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w każdej kuchni. Niezależnie od tego, czy dbasz o zdrowsze nawyki żywieniowe, liczysz kalorie, przygotowujesz lunch do pracy, a może drugie śniadanie dla niemowlęcia, małego dziecka lub nastolatka, z jego pomocą w kilka minut przygotujesz zdrowe danie, deser lub napój. A to wszystko w jednym kompaktowym, łatwym do przechowywania nawet w małej kuchni sprzęcie. Wystarczy od 2 do 15 minut, aby przyrządzić, np.:

owocowe smoothie;

owocowo-warzywny koktajl

pesto;

sos do makaronu;

zupę-krem;

pastę do chleba;

przecier dla niemowlęcia;

domowe lody i sorbety;

słodkie kremy, np. zdrowy czekoladowy z dodatkiem awokado;

masło z wybranych orzechów;

hummus;

baba ghanoush z bakłażanów

Blender kielichowy to twój osobisty pomocnik w zachowaniu zdrowego stylu życia, harmonogramu posiłków i ekspresowego przygotowywania potraw pełnych witamin i minerałów. Aby posiłki miały odpowiednią konsystencję i mogły być przyrządzone w jak najkrótszym czasie, urządzenie powinno jednak mieć odpowiednie parametry silnika, wytrzymały i pojemny kielich oraz mocne ostrza. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru:

Jaki silnik w blenderze kielichowym?

Sercem każdego dobrego sprzętu jest mocny i wytrzymały silnik. W blenderze ma on szczególne znaczenie, ponieważ pozwala na obróbkę nawet twardych, zamrożonych lub trudnych do zblendowania składników, np. lodu, warzyw korzeniowych, orzechów na masło czy ciecierzycy na gładki hummus, a nawet pestki z awokado. Silnik powinien więc mieć moc 1000-1200 W. W blenderze kielichowym Bosch VitaPower Serie 4 zapewnia to nawet do 30 tysięcy obrotów na minutę.

Połączenie mocy i wydajności silnika ze skutecznością wzmacnianych ostrzy i unikalnym kształtem kielicha wykonanego z odpornego na zniszczenie i wahania temperatur szkła pozwala na szybką i dokładną pracę. W urządzeniach Bosch zostało to zapewnione przez system ProPerformance.

Jakie ostrza blendera kielichowego?

Jeśli ostrza blendera kielichowego będą tępe i słabej jakości, urządzenie nie tylko nie sprosta wyzwaniu twardych lub zamrożonych składników. Nie sprosta zmieleniu nawet tych miękkich, ponieważ niezblendowane resztki znajdą się w martwym polu i zaburzą aksamitną konsystencję potrawy. Warto więc zwrócić uwagę na budowę oraz trwałość stali, z jakiej zbudowane są ostrza. Najlepsze będą te wyprodukowane w niemieckim mieście Solingen, które słynie z najlepszych noży na świecie. Są one wykonane ze stali nierdzewnej i dodatkowo wzmocnione na najbardziej narażonych na wyszczerbienie i zniszczenie brzegach. Takie ostrza ma np. blender kielichowy Bosch VitaPower Serie 4.W dobie masowej produkcji w krajach azjatyckich dodatkową zaletą będzie zrównoważona i etyczna produkcja na terenie Europy. Za projekt, rozwiązania technologiczne i koordynację pracy nad sprzętem marki Bosch odpowiedzialni są Niemieccy specjaliści, dbający o najwyższą jakość każdego urządzenia.

Dobre naczynie blendera kielichowego - czyli jakie?

Na dokładność mieszania i rozdrabniania ma również wpływ kształt kielicha dopasowany do ostrzy i wyprofilowany tak, aby uzyskać optymalny przepływ składników. Przykładem mogą być kolejne urządzenie marki Bosch – blendery kielichowe VitaPower Serie 4 z odpowiednio ukształtowanymi wewnętrznymi ściankami. Można go też łatwo wpiąć na tzw. „klik”, kierując się czytelną kolorową instrukcją.

Przy doborze blendera z kielichem warto zwrócić uwagę na materiał wykonania. Odpowiednie będzie termobezpieczne szkło odporne na wysokie i niskie temperatury po to, aby móc zmiksować produkty zamrożone lub ugotowane warzywa na zupę. Trwałość zapewni odporny na pęknięcia rodzaj wzmocnionego plastiku –Tritan™. Najlepiej wybrać dużą pojemność ok. 1,5 l, aby móc przygotować danie lub napój dla całej rodziny.

Dobry blender kielichowy – akcesoria i dodatkowe funkcje

Przydatne w obsłudze urządzenia będą także:

automatyczne programy blendowania i regulacja prędkości

Sprzęt, którego używa się niemalże każdego dnia, powinien być łatwy w obsłudze i pewne czynności wykonywać automatycznie. W blenderze kielichowym przyda się m.in. funkcja PULSE do ustawiania odpowiedniego trybu oraz możliwość swobodnej regulacji prędkości. Przydatne będą także automatyczne programy, np. do robienia smoothie i kruszenia lodu.

zabezpieczenia przed zachlapaniem

Zwróć uwagę na budowę kielicha blendera nie tylko pod kątem rozdrabniania składników i trwałości, ale też wygody nalewania gotowego koktajlu czy przelewania zupy. Warto, aby był on wyposażony w otwór, który pozwoli na to bez zdejmowania pokrywy i chlapania. Dzięki temu łatwiej będzie zachować porządek w kuchni.

zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem

Sprawdź również, czy urządzenie jest tak skonstruowane, aby nie rozpoczynało pracy jeszcze zanim wszystkie elementy zostaną prawidłowo zamontowane. Pozwoli to na uniknięcie awarii i wypadków, będzie też przydatne, jeśli gotujesz z dziećmi. Przykładem może być sprzęt AGD Bosch: żadne urządzenie nie rozpocznie pracy, jeśli wszystkie części i zabezpieczenia nie zostaną dokładnie założone.

butelka ToGo

Niektóre blendery umożliwiają zamianę standardowego kielicha na przenośną butelkę typu ToGo, którą można potraktować jako bidon. To nie tylko wygodne rozwiązanie, pozwalające na zabranie zdrowej, domowej przekąski, obiadu lub napoju do pracy, na trening lub wycieczkę. Wpisuje się ono w trend życia zgodnego z ekologią i niemarnowaniem zasobów naturalnych. Z butelką wielorazową ToGo nie musisz używać tych plastikowych i jednorazowych, ani marnować wody podczas zmywania standardowego kielicha. Wszystko przygotujesz szybko i od razu zabierzesz ze sobą w drogę.

akcesoria ułatwiające blendowanie nawet najtwardszych składników

Podczas przygotowywania blendowanych potraw może przydać się także popychacz, który ułatwi przetwarzanie nawet twardych składników i zminimalizuje ryzyko zachlapania.

Czyszczenie blendera kielichowego

Aby blender był funkcjonalny oraz rzeczywiście ułatwiał i przyspieszał codzienne gotowanie, powinien być też łatwy w czyszczeniu i higieniczny. Najlepiej przemyślane urządzenia wystarczy opłukać lub umieścić w zmywarce, aby już po chwili można ich było użyć ponownie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na:

sposób wyjmowania ostrzy – powinien być łatwy, a przy tym także bezpieczny, aby po każdym użyciu można było dokładnie wyczyścić ten najważniejszy element blendera;

urządzenia z automatycznym systemem czyszczenia, np. w blenderze Bosch VitaPower Serie 4 można ustawić wstępne czyszczenie ścianek kielicha, co ułatwi późniejsze mycie;

możliwość łatwego rozłożenia blendera, aby móc je bezpiecznie, skutecznie i szybko umyć w zmywarce.

Bezpieczeństwo użytkowania

Blendery kielichowe to sprzęt, który wyposażony jest w bardzo szybko obracające się ostrza oraz zasilanie elektryczne, dlatego warto, aby były wyposażone w zabezpieczenia przed awarią, przypadkowym uruchomieniem oraz skaleczeniem. Oprócz łatwo wyjmowanych noży, co przydaje się podczas czyszczenia, dobrze, aby blender miał blokadę startu pracy, jeśli wszystkie elementy nie zostaną odpowiednio zamontowane. W taki system ochrony wyposażone są wszystkie urządzenia marki Bosch. Można je używać nawet podczas gotowania z dziećmi.

Materiał, z jakiego wykonany jest kielich blendera, ma znaczenie nie tylko dla jakości pracy, ale też bezpieczeństwa użytkowników. Przy zakupie sprawdź, czy jest on wykonany ze szkła lub plastiku odpornego na bardzo niskie lub wysokie temperatury. Dzięki temu pojemnik nie pęknie po wsypaniu zamrożonych owoców na sorbet lub gorących warzyw na zupę. Upewnij się również, że materiał, z jakiego zrobiony jest kielich, jest bezpieczny przy kontakcie z żywnością (np. nie reaguje z zawartymi w owocach kwasami) oraz wolny od szkodliwych bisfenoli.

Materiał powstał z udziałem marki Bosch.