Wybierz się w podróż szlakiem najsłynniejszej polskiej Blondynki! Kolekcja Beaty Pawlikowskiej for Empik to zestaw regionalnych produktów z Indii sygnowanych nazwiskiem znanej dziennikarki i autorki bestsellerowych książek podróżniczych. Tkaniny użyte do produkcji dodatków są farbowane naturalnymi barwnikami oraz zdobione haftem (ręcznym i maszynowym). Wszystkie produkty zostały wykonane ręcznie, według tradycyjnych technologii, w małych firmach przyjaznych dla swoich pracowników.

Reklama

Podróżnicza kolekcja Beaty Pawlikowskiej!

W kolekcji znajdziemy wybór ręcznie wykonanych poduszek: welurowych w regionalne kwiatowe wzory, ze złotym nadrukiem i cekinami oraz wyszywanych w aplikacje z motywami zwierzęcymi . Przy ich wykonaniu zastosowano tradycyjne techniki zdobnicze: aplikacje, wycinanki i odbitki drzeworytnicze.

. Przy ich wykonaniu zastosowano tradycyjne techniki zdobnicze: aplikacje, wycinanki i odbitki drzeworytnicze. Ciekawą propozycją dla wystroju wnętrz będą stylowe pudełka do przechowywania , które powstały z ręcznie czerpanego papieru, pozyskiwanego ze stuprocentowej bawełny. Jego produkcja przebiega dokładnie tak jak przed tysiącami lat.

, które powstały z ręcznie czerpanego papieru, pozyskiwanego ze stuprocentowej bawełny. Jego produkcja przebiega dokładnie tak jak przed tysiącami lat. W kolekcji znajdziemy także oryginalne torby w niepowtarzalnym stylu Beaty Pawlikowskiej

Reklama

Zobacz 20 dodatków do mieszkania inspirowanych podróżami

Więcej dodatków do mieszkania:

20 dodatków do mieszkania w hawajskim stylu

50 dodatków do kuchni w prowansalskim stylu

20 cukierkowych dodatków do mieszkania