Korzysta z niego większość z nas. Podczas zabieganych poranków to właśnie on gotuje wodę na pobudzającą kawę lub herbatę. Umila jesienny wieczór, "serwując" napar z imbirem, cytryną i miodem. Czajnik, bo o nim mowa, to niejednokrotnie niedoceniany bohater naszego domu. Jak często go wymieniamy? Na co zwracamy uwagę, gdy kupujemy nowy? Sprawdź wyniki badania, które przeprowadziliśmy w październiku 2023 roku za pomocą metody CAVI (ankieta internetowa).

Czy Polki korzystają z czajnika?

Zdecydowanie tak. Okazuje się, że bardzo często. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kilka razy dziennie - 93%

Raz dziennie - 4%

Kilka razy w tygodniu - 2%

Mniej niż raz w tygodniu - 2%

O jakiej godzinie lub porze dnia korzystamy z czajnika?

Najwięcej ankietowanych wskazało poranek (70%), inne wieczór (21%) i południe (8%). A w jakim celu używamy czajnika? Najczęściej, aby ugotować wodę na herbatę. Taką odpowiedź wybrało aż 64%. Reszta wskazała przygotowanie wody na kawę (31%). Ankietowane wymieniały też gotowanie wody na inny posiłek.

Postanowiłyśmy też sprawdzić, czy kobiety zwracają uwagę, na ilość wody nalewanej do czajnika. Okazuje się, że większość Polek nalewa do czajnika tyle wody, ile potrzebuje (63%). Średnio 1 litr gotuje 20%, 13% zwykle uzupełnia cały czajnik, a 4% zupełnie nie zwraca na to uwagi.

Jaki rodzaj czajnika wybieramy? 75% posiada czajnik elektryczny, 20% na gaz, a 12% na indukcję. Prawie polowa (44%) posiada czajnik ze stali nierdzewnej, 30% z plastiku, 13% ze szkła, a reszta z emalii (6%) lub ceramiki (4%).

Jaki kolor czajnika preferujemy?

Prym wiedzie oczywiście klasyka, czyli biel i czerń. Jak dokładnie wyglądają wyniki?

Czarny - 27%

Srebrny/szary - 25%

Biały - 24,6%

Szklany/przezroczysty - 10%

Kolorowy - 5%

Beżowy/brązowy - 3%

Jak często i dlaczego Polki zmieniają czajnik na nowy?

Najwięcej ankietowanych, bo aż 38% decyduje się na nowy czajnik co 3-4 lata. Częściej, bo aż co dwa lata, na zmianę tego sprzętu AGD decyduje się ponad 1/4 ankietowanych. Reszta co 5 lat (14%). Co ciekawe - 13% zmienia czajnik raz na rok.

Dlaczego Polki decydują się na zakup nowego czajnika? Poniższe odpowiedzi jasno dowodzą, że głównym powodem zmiany tego urządzenia, jest wystąpienie usterki, uniemożliwiającej poprawne działanie.

Całkowite zepsucie się czajnika - 63%

Częściowe zepsucie się czajnika - 57%

Pojawienie się uporczywego kamienia - 33%

Walory estetyczne - 29%

Kwestie finansowe (np. pojawienie się energooszczędnego czajnika) - 19%

Pojawienie się nowego modelu czajnika - 11%

A co, jeśli usterce ulegnie jakiś element czajnika? Czy Polki wolą naprawić to urządzenie, czy raczej decydują się na zupełnie nowy sprzęt? Zdecydowana większość (72%) wybierze możliwość wymiany na nowy model. Tylko 28% postawi na naprawę.

Decyzje zakupowe Polek, czyli co wpływa na wybór czajnika

Postanowiłyśmy zapytać Polki, na co zwracają uwagę przy wyborze czajnika. Decydujące okazały się rodzaj, cena, pojemność, energooszczędność i design. Ale nie tylko. Oto jak dokładnie wyglądały odpowiedzi.

Rodzaj czajnika - 56%

Cena - 52%

Pojemność - 46%

Energooszczędność - 44%

Design - 42%

Kolor - 39%

Rodzaj tworzywa, z jakiego wykonano czajnik - 36%

Oceny klientów w Internecie - 34%

Marka - 33%

Moc - 26%

Możliwość regulacji temperatury - 19%

Długość przewodu 14%

Rekomendacja sprzedawcy - 9%

Czy w opakowaniu czajnika zredukowana została ilość plastiku/folii - 8%

Czy został wyprodukowany z materiałów z recyklingu - 5%

Czy ekologia i kwestie finansowe są ważne, podczas wyboru czajnika?

Polki zwracają uwagę, na to jak duże zużycie prądu generuje czajnik, a także, w jaki sposób wpływa na planetę. Aż 49% zadeklarowało, że energooszczędność jest bardzo ważna podczas wyboru czajnika. 40% stwierdziła, że jest to czynnik ważny. Tylko 11% uznało ten aspekt za nie ważny.

A co z dodatkowymi funkcjonalnościami? 79% chciałoby posiadać czajnik z możliwością regulacji temperatury. Ponad połowa ankietowanych chętnie dokupiłaby inne urządzenie np. toster, które byłoby w zestawie z czajnikiem.

Kwestie finansowe, czyli ile jesteśmy w stanie wydać na czajnik?

Badanie potwierdza, że czajnik, to ważny sprzęt dla Polek. Korzystamy z niego codziennie. A ile chcemy na niego wydać?

Ile pieniędzy Polki* przeznaczyłyby na zakup czajnika?

Od 100 do 150 zł - 26%

Od 150 do 200 zł - 25%

Od 200 do 300 zł - 18%

Od 50 do 100 zł - 17%

Powyżej 300 zł - 11%

Do 50 zł - 3%

Czy Polki dbają o swój czajnik?

9 na 10 Polek deklaruje, że odkamienia czajnik. W jaki sposób? Polki używają do tego kwasku cytrynowego (49%), octu (43%), specjalnego środka/odkamieniacza (38%), a także sody oczyszczonej (17%).

Wyniki na podstawie badania, przeprowadzonego w serwisie Polki.pl w październiku 2023 roku.