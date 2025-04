Sprawdź, czy je znasz!

Smartfony, a wraz z nimi aplikacje zawładnęły naszym życiem, a zakres ich zastosowań nieustannie się poszerza. Również pary znajdą dla siebie wiele ciekawych i praktycznie przydatnych programów, które ułatwią wzajemny kontakt i tym samym budowanie udanego związku.

Aplikacje okazują się być szczególnie przydatne w przypadku związków na odległość. Doceniają je również pary zabiegane, które nie są w stanie poświęcić sobie wzajemnie tyle czasu, ile by chciały. Prezentujemy zestawienie siedmiu typów aplikacji, dedykowanych specjalnie dla par!

1. Portal społecznościowy tylko dla was dwojga

Aplikacje tego rodzaju mają za zadanie stworzyć zakochanym przestrzeń do budowania wspólnej relacji, udostępniając funkcje, jakie do tej pory charakteryzowały jedynie media społecznościowe, z tą różnicą, że dostęp do wymienianych treści ma tylko para.

Na takiej swojej własnej platformie możecie więc wymieniać się zdjęciami, filmami, przesyłać sobie wiadomości, czyli dzielić się przemyśleniami, wrażeniami i uczuciami, kiedy tylko tego potrzebujecie.

Ciekawym narzędziem jest wbudowany kalendarz do zarządzania waszym planem dnia, który ułatwia, w natłoku różnych obowiązków, zaplanowanie wspólnego czasu. Dzięki tego typu aplikacjom możecie być nieustannie blisko siebie, połączeni w przestrzeni wirtualnej, a także przechowywać oraz, w dowolnym momencie, przywoływać wspomnienia.

Nazwa aplikacji: „Couple", „Avocado”, „Couplete”, „Between”.

2. Gry intymne

Gdy do waszego życia wkradnie się monotonia i rutyna, pomocne mogą okazać się aplikacje, które zostały zaprojektowane specjalnie po to, żeby rozbudzić waszą fantazję i wzniecić ogień w sypialni.

Nazwa aplikacji: „Bliss”, „Suprem Sexy Dice”, „Kindu”.

3. Aplikacja do zarządzania organizacją ślubu

Jak jedna aplikacja w smartfonie może wam ułatwić przygotowania do ślubu? Co umożliwia? Dzięki niej, w łatwy sposób opublikujesz nowinki na temat waszego ślubu, przekażesz informacje organizacyjne gościom, wymienisz się wrażeniami, podzielisz zdjęciami, a także stworzysz listę pożądanych prezentów.

Nazwa aplikacji: „Appy Couple”, „WedSocial”.

4. Kalendarz owulacyjny

Parze, planującej ciążę przydać się może aplikacja monitorująca cykl menstruacyjny partnerki. Cyfrowy kalendarzyk podpowie, kiedy należy spodziewać się owulacji i jaki jest oczekiwany termin najbliższego okresu.

Nazwa aplikacji: „Couplecare”, „Period And Ovulation Tracker”.

5. Aplikacja geolokalizacyjna

Gdy ukochana osoba nie odpisuje na smsy albo w codziennym zabieganiu zapomniała oddzwonić, aplikacja podpowie ci, gdzie twoja połówka obecnie się znajduje. Jak to działa? Możecie oboje zainstalować sobie taką geolokalizacyjną aplikację albo weryfikacja danych może odbywać się za pośrednictwem smsa.

Nazwa aplikacji: „Couple Tracker”, „WhereAreYou”.

6. Organizer

Parom praktycznym, które uwielbiają dobrą organizację i efektywne wykorzystanie czasu w ciągu dnia z pewnością do gustu przypadną aplikacje ułatwiające planowanie wspólnych zadań. Będziecie wiedzieli kto ma zrobić zakupy, kto pójść na pocztę i kiedy przypada czas odwiedzin teściów. Oczywiście zadania, jakie wpiszecie do grafika zależą od was.

Nazwa aplikacji: „Cozy Family Organizer", „Wunderlist: To-Do List & Tasks", „Listonic".

7. Pisanie na ekranie

Wiadomości pisane odręcznie są dużo bardziej osobiste (i romantyczne) niż smsy czy czaty. Dzięki aplikacjom tego typu możesz napisać albo namalować co tylko chcesz, ręcznie, bez użycia klawiatury, a twoje dzieła będą wówczas widoczne na ekranie smartfona partnera.

Możecie rysować też wspólnie, mimo fizycznej odległości. W ten sposób łatwo zamienisz pulpit swojego telefonu w wirtualną przestrzeń kontaktu z ukochaną osobą.

Nazwa aplikacji: „Loklok", „Whiteboard: Collaborative Draw".