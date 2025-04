Aplikacje na smartfona mogą okazać się nam bardzo przydatne podzcas wakacyjnego wyjazdu Nowe technologie i aplikacje mobilne zmieniają obraz naszego codziennego życia. Zmianie uległa również rola kobiet we współczesnym świecie - wiele z nas obok bycia perfekcyjnymi paniami domu, również aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym. Postanowiłyśmy przyjrzeć się aplikacjom, dzięki którym współczesna kobieta może poczuć się trochę bezpieczniej na wakacyjnym wyjeździe.

Aplikacja "Bezpieczny powrót do domu"

Bywa, że późno wychodzimy z pracy, bądź wracamy od przyjaciółki, a powrót do domu nie zawsze jest bezpieczny i może wiązać się z przyspieszonym biciem serca. Właśnie dla takich kobiet powstała aplikacja bsafe.

Aplikacja zaalarmuje wybrane przez nas osoby o tym, że znajdujemy się w niebezpieczeństwie

Dzięki opcji "podążaj za mną", wykorzystującej sygnał GPS , upoważnione przez nas osoby będą widziały naszą dokładną pozycję i będą mogły śledzić naszą trasę

„Jestem na miejscu" powiadomi naszych przyjaciół, że jesteśmy już bezpieczne na miejscu i bez przeszkód udało nam się dotrzeć do celu

Dzięki specjalnej funkcji "fałszywy telefon", możemy wykonać do siebie połączenie, co może pomóc nam uniknąć niechcianej rozmowy lub wysłać sygnał do potencjalnych napastników, że ktoś nad nami czuwa

Gdy jednak czujesz, że może spotkać Cię zagrożenie, możesz użyć opcji "SOS", która uruchomi alarm dźwiękowy oraz momentalnie powiadomi naszych znajomych o zagrożeniu, z zaznaczeniem naszej dokładnej lokalizacji

Mniej wysublimowanym, lecz niekoniecznie mniej skutecznym rozwiązaniem jest aplikacja ScreamAlarm - wciśnięcie przycisku alarmowego spowoduje, że z głośnika naszego telefonu wydobywać się będzie głośny kobiecy krzyk, który skutecznie odstraszy niejednego napastnika

Aplikacja "Bezpieczna taksówka"

Zdarza się tak, że dla własnego bezpieczeństwa decydujemy się na powrót do domu taksówką, zapewne jednak niejedna z nas zastanawiała się czy taksówkarz, który przyjmie zlecenie jest osobą godną zaufania. Tak naprawdę nic nie wiemy o przeszłości ani zamiarach takiej osoby. Często, szczególnie gdy taksówkę „łapiemy z ulicy”, kierowca nie posiada nawet odpowiedniej licencji, świadcząc tak zwany przewóz osób. Z tymi obawami rozprawiła się aplikacja mytaxi.

Dzięki niej możemy same wybrać kto przyjmie zlecenie a na podstawie ocen wystawianych przez innych pasażerów , mamy możliwość wyboru najwyżej ocenianego taksówkarza

Aplikacja dodatkowo pokaże nam jego zdjęcie, numer rejestracyjny czy model pojazdu

Każdy kierowca współpracujący z aplikacją posiada licencję, co gwarantuje m.in. brak przeszłości kryminalnej oraz aktualne badania lekarskie (o znajomości topografii miasta już nie wspominając)

Co więcej wsiadając do taksówki nie musimy mieć przy sobie gotówki ani kart kredytowych, bo za kurs zapłacić możemy za pomocą aplikacji, z poziomu naszego smartfona

Aplikacja "Bezpieczeństwo Twoich danych"

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zapomnieć danych do logowania do poczty elektronicznej lub konta bankowego? Być może ktoś włamał się do Twojego konta z powodu hasła zapisanego dla przypomnienia na kartce papieru? Dzięki aplikacji taka sytuacja nie powinna już mieć miejsca.

Aplikacja umożliwia przechowywanie wszystkich haseł czy poufnych dokumentów w jednym miejscu

Całość chroniona jest jednym hasłem, dlatego nie musimy już zapamiętywać niezliczonej ilości danych

Co ciekawe aplikacja została napisana przez przykładających ogromną wagę do bezpieczeństwa szwajcarskich ekspertów, a dane aplikacji przechowywane są w byłym bunkrze wojskowym w Szwajcarskich Alpach!

