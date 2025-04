Bardzo ważnym elementem każdego smartfona jest jego kamera. Funkcje i tryby, jakie posiada, stanowią w dużej mierze o wartości sprzętu.

Aparat i kamera w Samsungu Galaxy S6 Edge+ dane techniczne kamery:

16MP / F1.9

Smart OIS / VDIS

Auto real-time HDR

Samsungu Galaxy S6 Edge+ najważniejsze funkcje aparatu:

dziewięć automatycznych efektów zdjęć/filmów

dziewięć trybów aparatu - auto, profesjonalny, pole ostrości, panorama, emisja na żywo, porolny ruch, szybki ruch, wirtualne zdjęcie, kolaż filmów (4)

auto, profesjonalny, pole ostrości, panorama, emisja na żywo, porolny ruch, szybki ruch, wirtualne zdjęcie, kolaż filmów (4) opcja auto realtime HDR - polegająca na rozjaśnianiu i wychwytywaniu przez aparat szczegółów, jakie warto podkreślić na fotografii

polegająca na rozjaśnianiu i wychwytywaniu przez aparat szczegółów, jakie warto podkreślić na fotografii zaawansowane opcje selfie - przełączając się do trybu selfie możesz korzystać z trybów: autoportret z panoramą, kolaż filmów (4), emisja na żywo, wirtualne zdjęcie, zdjęcie z interwałem

przełączając się do trybu selfie możesz korzystać z trybów: autoportret z panoramą, kolaż filmów (4), emisja na żywo, wirtualne zdjęcie, zdjęcie z interwałem do selfie możesz też dodać specjalne efekty - zmienić kolor cery, wielkość oczu, wyszczuplić twarz czy skorygować jej kształt!

Tryb profesjonalny:

zdj. Polki.pl

Efekty zdjęć i filmów:

zdj. Polki.pl

Ocena kamery:

Kamera jest niezawodna (działa szybko, nie zacina się). Duży ekran i wysoka rozdzielczość, a także specjalne tryby i zaawansowane efekty, pozwalają na stworzenie prawdziwych dzieł sztuki. Wystarczy tylko odrobina inwencji!

Na co zwróciłyśmy szczególną uwagę:

szybkość

głębia obrazu

wysoka jakość zdjęć i filmów

tryby np. nagrywanie w czterech klatkach, wirtualne zdjęcie, spowolniony czy przyspieszony ruch

ustawione automatycznie funkcje tj. dopasowywanie ostrości, jasności, wychwytywanie uśmiechów, możliwość robienia zdjęć w ruchu

genialne selfie - zrobisz je dzięki pomocnym efektom tj. rozjaśnianie, powiększanie oczu czu korekta kształtu twarzy!

Kompilując efekty zdjęć i filmów jesteś w stanie uchwycić to, co najciekawsze i warte podkreślenia. Kamera w smartfonie Samsung Galaxy S6 Edge+ to sprzęt z najwyższej półki, dzięki któremu bez problemu uwiecznisz najwspanialsze momenty swojego życia! Bądź wymagająca! Rób piękne zdjęcia!

