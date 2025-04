2 z 7

Test wierności, SpyShop.pl

Twój facet próbuje kręcić i oszukiwać? Podejrzewasz, że spotyka się z inną kobietą? Jest na to sposób. Nowoczesny test wierności SemenSpy to gadżet, który daje niemal całkowitą pewność. Jak działa? Wykrywa mikroskopijne ślady na bieliźnie i ubraniach partnera. To zasługa specjalnych odczynników i lampy UV dołączonej do zestawu. A ty? Nie będziesz musiała się męczyć u boku oszusta!