Najsmaczniejszą kawę przygotujesz w ekspresie wysokociśnieniowym. Jest tak skonstruowany, że gorąca woda (o temp. ok. 90 stopni C), a właściwie para, przepływa pod ciśnieniem (od 9 barów) przez zmielone ziarna kawy. Cały proces parzenia jest bardzo krótki, trwa ok. 25 sekund. To jednak wystarczy, by składniki odpowiedzialne za smak, moc i zapach znalazły się w napoju. Kawa przygotowana w takim ekspresie pokryta jest aromatyczną pianką. Nazywamy ją espresso. Zawiera znacznie mniej kofeiny niż kawa parzona w ekspresie przelewowym, bo w ciągu tak krótkiego czasu kofeina nie zdąży przeniknąć do napoju (potrzeba na to co najmniej 4 minuty).

Reklama

Co powinien mieć ekspres ciśnieniowy:

Młynek do mielenia kawy. Najlepszy jest ceramiczny, bo trwały i w miarę cichy.

Najlepszy jest ceramiczny, bo trwały i w miarę cichy. Moc. Im większa, tym szybciej urządzenie nagrzeje wodę i zrobi kawę. Najlepiej, gdy wynosi powyżej 1000 W.

Im większa, tym szybciej urządzenie nagrzeje wodę i zrobi kawę. Najlepiej, gdy wynosi powyżej 1000 W. Ciśnienie. Od niego zależy ile aromatu i smaku z kawy znajdzie się w naszej filiżance. Najlepiej, gdy wynosi powyżej 9 barów. Tylko taki ciśnieniowy ekspres do kawy gwarantuje naprawdę smaczny napój.

Od niego zależy ile aromatu i smaku z kawy znajdzie się w naszej filiżance. Najlepiej, gdy wynosi powyżej 9 barów. Tylko taki ciśnieniowy ekspres do kawy gwarantuje naprawdę smaczny napój. Automatyczny system spieniania mleka. Wyczarujesz dzięki niemu cappuccino, latte macchiato czy cafe laite.

Wyczarujesz dzięki niemu cappuccino, latte macchiato czy cafe laite. Programator. Pozwala na zaprogramowanie różnych rodzajów kaw dla każdego członka rodziny. Ekspres zapamięta, co lubisz najbardziej i za każdy razem zrobi ci dokładnie taki sam napój.

Reklama

Zobacz także:

Ekspresy do kawy do 500 zł

Test ekspresów do kawy