Na pewno wiesz o tym, że codziennie powinno się zjadać około pięciu porcji warzyw i owoców. Powinnyśmy o tym pamiętać przede wszystkim w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy nasz organizm szczególnie potrzebuje witamin. Jeśli chcesz żyć zdrowo, ale nie wiesz jak zwiększyć obecność owoców i warzyw w swojej diecie, zacznij przygotowywać koktajle! Dlaczego warto?

1. To bomba witaminowa!

Marchew ma dużo witaminy A. W jabłku znajdziesz dużo wapnia. Banan zawiera w sobie dużo potasu. Teraz, wyobraź sobie, że zamiast jeść każde z nich osobno, wrzucasz je do blendera i miksujesz. W rezultacie powstaje smoothie pełne witamin i wartości odżywczych niezbędnych do wzmocnienia odporności. Jesienią powinnaś wykorzystywać przede wszystkim te składniki, które są bogate w witaminę C np. pietruszkę czy szpinak. Koktajle możesz jeść na śniadanie lub na kolacje. Jeśli chcesz, możesz pić je także w ciągu dnia, jako alternatywę dla innych, pełnych cukru lub tłuszczu przekąsek.

2. Surowe są bardziej wartościowe

Warzywa i owoce jedzone na surowo zachowują swoją wysoką wartość odżywczą. Niestety, w procesie gotowania czy pieczenia, wraz ze wzrostem temperatury tracą one cenne witaminy i minerały. Dzięki ostrzom ze stali nierdzewnej blender kielichowy Amica BTK 5011 IN radzi sobie nawet z bardzo twardymi składnikami, dlatego do komponowania smoothie możesz śmiało wykorzystywać nawet buraki, brokuły czy brukselkę, które najzdrowsze są właśnie na surowo.

3. Dodają energii!

Jesienią często czujemy się zmęczone i zniechęcone ponieważ nasz organizm ciężko znosi spadek temperatury, skoki ciśnienia i zmienną pogodę. Niestety, w tym okresie jesteśmy również szczególnie narażone na przeziębienie. Dlatego właśnie powinnyśmy dodawać sobie energii – i to nie za pomocą pełnych cukru batoników, ale pełnowartościowych smoothies. Do ich przygotowania wykorzystaj banany – źródło cukrów prostych, zapewniające szybki zastrzyk energii, które sprawia, że już po chwili czujemy się lepiej.

4. Przygotowanie jest banalnie proste!

Brak czasu to nie wymówka. Zastanów się, ile czasu zajmuje ci zwykle przygotowanie śniadania, nawet kiedy bardzo się spieszysz. Zaparzenie kawy i zrobienie kanapek trwa zwykle kilka minut. Tymczasem, koktajl jest gotowy jeszcze szybciej bo w zaledwie kilka sekund! Możesz przecież pokroić lub obrać owoce i warzywa poprzedniego wieczora i włożyć do lodówki. Rano wystarczy je wyjąć i wrzucić do blendera z odrobiną wody. Zastosowana w blenderach kielichowych Amica funkcja Pulse pozwala na dokładne i niesamowicie szybkie miksowanie składników dzięki czemu ich przygotowanie trwa zaledwie chwilę. Takie śniadanie to prawdziwa tarcza przeciwko wirusom i zarazkom!

5. Są pyszne!

Dla osób, które nigdy nie próbowały zielonych koktajli połączenie szpinaku i selera z pomarańczą i bananem może brzmieć co najmniej dziwnie. Rzeczywiście, samodzielne komponowanie smaków, zwłaszcza na początku, może nie zakończyć się sukcesem. Wystarczy jednak sięgnąć po jedną z wielu książek kucharskich lub poszukać w Internecie, by znaleźć dziesiątki przepisów i inspiracji na przepyszne, zdrowe i sycące smoothies!