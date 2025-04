Reklama

Jeszcze niedawno kupowanie czajnika do gotowania wody na swoją ulubioną herbatę czy kawę, było przeciętną czynnością i raczej nie wymagało większego rozeznania w temacie. Dziś mogłoby być podobnie, gdyby nie zależało nam na kilku czynnikach – np. szybkości gotowania, oszczędności energii czy stylowym wyglądzie. Nie wspominając już o dodatkach, które coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych czajnikach, a stworzone są z myślą o budowaniu jeszcze większego komfortu użytkowników.

I nic dziwnego. Przecież przygotowywanie i spożywanie ulubionych napojów wymaga odpowiedniej oprawy. A jeśli chcemy zdążyć nacieszyć się nimi jeszcze przed porannym wyjściem z domu, przydaje się wtedy niezawodne wsparcie, które szybko przygotuje gorącą wodę.

Jak dobrać czajnik odpowiedni dla siebie? Czy istnieją konkretne cechy, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupów? Owszem! Oto one!

Szybkie gotowanie i praktyczne rozwiązania

Kiedy rano śpieszymy się do pracy czy szkoły, zależy nam na oszczędności każdej minuty. Prysznic, śniadanie, makijaż, być może budzenie i przygotowanie do wyjścia dzieci… To wszystko sprawia, że poranki są wymagające. Nie ma wtedy przestrzeni na czynności, które dzieją się długo lub dzieją się byle jak.

Jedną z pierwszych czynności, jaką wykonujemy po przebudzeniu, jest włączenie czajnika. A biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, zależy nam na szybkim przygotowaniu i wypiciu herbaty czy kawy. O tym, czy woda jeszcze się gotuje, może sygnalizować nie tylko szum, ale także właściwe podświetlenie – dzięki niemu mamy także doskonały podgląd na to, ile wody jest aktualnie w czajniku.

Cudownie byłoby, gdyby ta szybkość w działaniu szła w parze z energooszczędnością. W końcu w dzisiejszych czasach zależy nam nie tylko na niskich rachunkach, ale też na ekologii.

A jeśli już jesteśmy przy temacie ekologii i nerwowych poranków, to zdecydowanie jeden mianownik jest tu wspólny – rozlewanie wody podczas nalewania jej z czajnika. Czy nie jest to twój poranny koszmar? Pośpiech i roztargnienie mogą spowodować, że woda niekoniecznie łatwo trafi z czajnika do filiżanki. Dlatego niezastąpionym wsparciem staje się tu odpowiednio wyprofilowany dziubek, dzięki któremu nie uronisz ani jednej kropli wody.

Kolejnym czajnikowym koszmarem bywa kamień, który osadza się na ściankach urządzenia i elementach wewnętrznych. Dlatego dobierając czajnik dla siebie, sprawdzaj, czy jest wyposażony w odpowiedni filtr, dbający o to, by kamień nadmiernie się nie osadzał.



Wyjątkowe możliwości

Każdy z nas ma swoje mocno zindywidualizowane preferencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie domowej kuchni. To dlatego nawet w przypadku czajników pojawiają się nowe możliwości, ułatwiające codzienne czynności. Także tutaj jest miejsce na technologiczne nowinki, za którymi warto podążać.

Jeśli jesteś miłośniczką różnego rodzaju herbat, twój czajnik powinien posiadać opcję precyzyjnego sterowania temperaturą wody (skala od 40°C do 100°C). Pomoże ci to uzyskać optymalną temperaturę dla swojego idealnego naparu, przez co możesz przygotowywać różne rodzaje herbaty, nie psując ich wyjątkowych smaków. Można również podgrzać butelkę dla dziecka - lub zrobić mocną herbatę lub kawę.

Doskonałym uzupełnieniem może być również wyjmowany koszyk pozwalający na zaparzenie herbaty liściastej. Wszystko w jednym urządzeniu!

A jeśli cenisz sobie perfekcję w przygotowywaniu naparów, z pewnością przyda ci się czajnik z funkcją programatora czasowego zaparzania. Pomoże on dostosować czas potrzebny do uzyskania idealnej filiżanki herbaty.

Dla zabieganych i zajętych osób prawdziwym prezentem będzie czajnik z opcją czasowego utrzymywania ciepła (do 30 minut). Kiedy masz pracowity dzień lub jeśli w trakcie przygotowywania gorącego napoju zadzwoni telefon, gorąca woda na ciebie poczeka.

Cenisz sobie święty spokój i nie lubisz, gdy czajnik hałasuje? Poszukaj takiego, który wyposażony jest w specjalną technologię cichego gotowania, która znacznie ogranicza hałas podczas przygotowania wody. Od teraz filiżanka espresso o 6 rano czy przygotowywanie mleka dla niemowlaka w środku nocy nie stanowi żadnego problemu dla śpiących domowników.

Nieprzeciętne uzupełnienie aranżacji

Wyjątkowe potrawy powstają w wyjątkowych kuchniach - tam, gdzie zmysły skupione są na przyjemnościach i pozytywnych doznaniach. Także wzrokowych. To pewnie dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by nasze kuchnie wyglądały jak te wymarzone. W zależności od upodobań w stylu glamour, minimalistycznym, rustykalnym, skandynawskim czy boho. Każdy z nich dostosowany do naszych preferencji i osobowości, często współgra z tym, co przygotowujemy naszym najbliższym.

Uzupełnieniem każdego z tych stylów są dodatki. Odpowiednio dobrane, mogą odzwierciedlać charakter miejsca, przyciągać wzrok i zachwycać.

Takim funkcjonalnym i pięknym dodatkiem może być bez wątpienia czajnik. Najwyższej jakości materiały, klasyczna kolorystyka i nieprzeciętne faktury, a także kształty, które wpisują się w najlepszy design. Wszystko to ujęte w jednym urządzeniu – połączenie funkcjonalności i piękna.

Co ważne - wszystkie powyższe funkcje i cechy łączą się ze sobą w jednym miejscu – w serii czajników marki Russell Hobbs. To właśnie wśród tych modeli znajdziesz te, które są niezawodnie szybkie, energooszczędne, nowoczesne, niezwykle funkcjonalne i o zachwycającym designie. Który model będzie najbardziej odpowiedni dla twoich potrzeb? Poznaj je!

Czajnik Attentiv

fot. Mat. prasowe

Opcja zatrzymania podgrzewania wody w dowolnej temperaturze od 40°C do 100°C.

Wyjmowany koszyk na zaparzenie sypkiej herbaty liściastej wewnątrz samego czajnika.

Sterowanie za pomocą dotykowego ekranu

Programator czasowy zaparzania dostosowujący czas potrzebny do uzyskania filiżanki herbaty

Opcja zapamiętywania ostatnio używanych ustawień.

Funkcja czasowego utrzymywania ciepła, do 30 minut.

Pokrywka typu ‘Push to Open’

Filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia

Podstawa 360° ze schowkiem na przewód dla osób prawo- i leworęcznych

Gotowanie wody na jedną filiżankę w czasie krótszym niż 58 sekund

Pojemność 1,7l, oszczędza do 62% energii

Czajnik Inspire

fot. Mat. prasowe

Designerskie połączenie klasycznych, teksturowanych akcentów z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Idealnie wyprofilowany dziubek ułatwiający nalewanie.

Pojemność 1.7 l oraz moc 2400 W.

Energooszczędność i szybkość przygotowywania wody na 1 filiżankę w 55 sekund.

Widoczny wskaźnik poziomu wody, wyjmowany i możliwy do umycia filtr antywapienny oraz podstawa 360° wraz ze schowkiem na przewód.

Czajnik Geo Steel

fot. Mat. prasowe





Unikalna, teksturowana metalowa konstrukcja.

Wykonanie z wysokiej jakości materiałów.

Doskonały desing - sprawdzający się niemal w każdej kuchni.

Niezwykle funkcjonalne wyraźne podświetlenie wokół dolnej części czajnika.

Wewnętrzne strefy szybkiego zaparzania dla 1/2/3 filiżanek, pozwalające napełnić czajnik taką ilością wody, jaką potrzebujesz.

Gotuje wodę na 1 filiżankę w 55 sekund.

Pojemność 1,7 l, energooszczędność i podstawa 360°.

Cichy czajnik Quiet Boil

fot. Mat. prasowe





Najcichszy czajnik marki Russell Hobbs.

Podwójny przezroczysty wskaźnik poziomu wody z designerskim niebieskim podświetleniem.

Czajnik zbudowany ze szczotkowanej stali nierdzewnej z polerowanymi wstawkami.

Pokrywka typu ‘Push to Open’.

Funkcja szybkiego zaparzania (pozwala zagotować wodę na 1 filiżankę w czasie krótszym niż 56 sekund).

Oszczędność do 65% energii.

Podstawa 360° ze schowkiem na przewód.

Groove

Teksturowana obudowa z tworzywa sztucznego z akcentami ze stali nierdzewnej.

Pojemność 1,7 l (6 filiżanek).

Idealnie wyprofilowany dzióbek.

Wskaźnik poziomu wody z oznaczeniem litrażu.

Strefy szybkiego gotowania.

Obrotowa podstawa 360° ze schowkiem na przewód.

Pokrywa typu „push to open”.

Niebieskie podświetlenie.

Funkcja szybkiego gotowania 1 filiżanki wody - 236 ml w 54 sekundy.

Oszczędność energii do 66%.

3000 W mocy.

Czajnik Honeycomb

fot. Mat. prasowe





Połączenie funkcjonalności i designu.

Stylowy wzór inspirowany strukturą plastra miodu.

Idealny kształt dzióbka zapobiegający rozlewaniu wrzątku.

Zagwarantowana efektywność parzenia na poziomie 55 sekund.

Strefy szybkiego zaparzania powodujące, że zaparzysz dokładnie tyle wody, ile potrzebujesz.

Urządzenie energooszczędne.

Wyposażone w przezroczysty wskaźnik poziomu wody i podstawę 360° z miejscem na przewód.

Materiał promocyjny marki Russell Hobbs